La ciudad a 5 horas de Chicago considerada como “la mejor” para jubilarse en 2026

A medida que el panorama económico y las prioridades de calidad de vida evolucionan, esta ciudad a tan solo cinco horas de Chicago logró posicionarse como el destino predilecto para el retiro en 2026. El lugar captó la atención de los expertos por su inigualable equilibrio entre asequibilidad, seguridad y una vibrante oferta cultural. Mientras otros destinos tradicionales pierden terreno frente al aumento de costos, esta localidad emerge como el refugio ideal para quienes buscan una jubilación activa sin alejarse demasiado del corazón del país.

La ciudad considerada la mejor para jubilarse en 2026 cerca de Chicago

Elegir el lugar donde pasar los años de descanso es una de las decisiones financieras y personales más importantes. En este caso, Midland en Michigan se posiciona en la cima de los rankings de lugares que ofrecen estabilidad para jubilarse en 2026, destacó U.S. News Real Estate.

U.S. News & World Report evaluó recientemente 859 ciudades estadounidenses para identificar los mejores lugares para retirarse y clasificó Midland, Michigan en el primer lugar (Instagram/@cityofmidlandmi)

Este sitio web muestra algunos indicadores que determinan que el presupuesto de jubilación permite vivir con libertad y tranquilamente. Vivir en Midland significa hacer rendir más el dinero sin sacrificar comodidad. Con un ingreso familiar promedio de US$76.166 y una economía estable (desempleo del 5.53%), la ciudad ofrece un entorno próspero.

Además, la logística diaria es envidiable: apenas pasarás unos 13 minutos al volante en trayectos cotidianos. Este equilibrio se extiende al mercado inmobiliario, donde se puede adquirir una propiedad por un valor medio de US$206.142, o alquilar un lugar por un pago mensual promedio de US$790.

Cabe destacar que, aproximadamente 42.740 personas viven en Midland y la edad media de esta ciudad es de 38,8 años.

Midland cuenta con varios espacios de recreación para los adultos mayores (Instagram/@cityofmidlandmi)

Los atractivos que ofrece Midland

Naturaleza

El corazón verde de Midland son los Jardines Dow, un santuario de 44 hectáreas que cautiva a miles de personas anualmente. Su diseño invita a un viaje por distintas atmósferas: desde el encanto histórico del Jardín de la Finca hasta la curiosidad que despierta el Jardín de Exploración, indicó Go Great Lakes Bay.

Sin embargo, la verdadera joya es el Bosque de Whiting, donde se encuentra el sendero de copas de árboles más largo de Estados Unidos. Elevada a cuatro pisos de altura, esta pasarela ofrece un área de cerca de 22 hectáreas de densos bosques, estanques serenos y un pintoresco huerto de manzanos.

Otro de los lugares que resaltan en Midland es el Centro Natural Chippewa es un refugio inigualable de 487 hectáreas. Este santuario integra diversos ecosistemas como humedales, ríos y bosques, y ofrece más de 30 kilómetros de rutas para explorar.

Es ideal para practicar senderismo en verano o utilizar raquetas de nieve y esquí de fondo en invierno. Además, cuenta con el Sendero Chippewa, una ruta pavimentada de 6 kilómetros perfecta para caminar, correr, andar en bicicleta o patinar sin complicaciones.

Obras arquitectónicas

El Palacio de Justicia del Condado de Midland es una pieza histórica cuya construcción se remonta a 1924. Su singular arquitectura de estilo Tudor lo distingue como uno de los edificios gubernamentales más icónicos y fotografiados de todo Michigan, según County of Midland MI.

Otro oasis de arquitectura es la Casa y Estudio Alden B. Dow, declarada Monumento Histórico Nacional y disponible para visitas públicas.

Esta ciudad ofrece numerosas áreas verdes, ideales para paseos y caminatas (Instagram/@majesticmitten)

Gastronomía

Midland ofrece restaurantes de alta cocina como Gratzi, Restaurante Table, y Café Zinc. Además, cuenta con múltiples bares y restaurantes para una experiencia completa y local, consignó MyMichigan Health.

Actividades recreativas

En Midland, las opciones para mantenerse activo y disfrutar del tiempo libre son prácticamente inagotables. Los amantes del agua pueden navegar, nadar o pescar en la costa de agua dulce más extensa del país, mientras que los entusiastas del aire libre tienen a su disposición senderos o las rutas del Rail Trail, perfectas para el ciclismo y el patinaje, señaló MyMichigan Health.