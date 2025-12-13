La ciudad, a dos horas de Orlando, que es perfecta para jubilarse en 2026 con poco dinero
Se trata de una población pequeña que ofrece un costo de vida relativamente bajo e ideal para los adultos mayores
- 4 minutos de lectura'
Un estudio reciente postuló a Sebring, una pequeña ciudad de Florida ubicada a 90 millas (144 kilómetros, aproximadamente) de Orlando, como un destino ideal para jubilarse en 2026, dado que presenta un estilo de vida relajado y una “rica historia”. Además, no se necesita desembolsar mucho dinero para cubrir los gastos básicos.
Por qué Sebring, Florida, aparece entre los mejores lugares para retirarse en 2026
Según el informe, publicado por Investopedia, Sebring tiene una población de menos de 12.000 residentes y ofrece una vida tranquila para los adultos mayores, tanto por su comunidad, como por su asequibilidad económica.
De hecho, el costo medio de la vivienda en Highlands, condado donde se encuentra esta ciudad, es de US$765 al mes si se trata de un alquiler, mientras que el valor medio de compra de una propiedad es de US$177.900. Esta cifra contrasta ampliamente con la que rige a nivel nacional, que es de US$419.200.
A su vez, los jubilados podrán aprovechar las políticas en materia de beneficios fiscales que se implementan en el Estado del Sol, que no grava los ingresos personales. En esta medida se incluyen los ingresos por inversiones, las prestaciones del Seguro Social, los retiros de pensiones, los planes de beneficios definidos como los 401(k) y las cuentas individuales de jubilación (IRA, por sus siglas en inglés).
Para quienes están por retirarse, otro punto atractivo es que tampoco tiene un impuesto sobre el patrimonio o la herencia.
Además, los adultos mayores califican para una exención a los impuestos del 6% sobre las ventas en comestibles y medicamentos recetados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el condado añade un 1,5% de aranceles solo a los alimentos.
Cómo es la atención sanitaria para los jubilados en Sebring, Florida
Un detalle no menor que favorece a Sebring, de acuerdo con Investopedia, es que tiene al menos tres hospitales generales en un radio de 40 kilómetros. Incluso, uno de ellos, el Advent Health Sebring, recibió la calificación general más alta (3 estrellas de 5) en el sitio web de Medicare.
Por otro lado, en el condado hay más de 200 centros de atención sanitaria. Otro factor positivo es que la ciudad se encuentra a poca distancia en coche de Orlando y Tampa, con 15 y 26 hospitales cada uno respectivamente.
“Al menos un hospital en cada una de esas ciudades figuró en la lista más reciente de Mejores Hospitales Regionales de U.S. News & World Report”, explica el estudio.
A su vez, la pequeña población está conectada líneas de tren operadas por Amtrak, con paradas en la ruta floridana de Chicago a Miami y Silver Meteor/Palmetto, de Nueva York a Miami.
Cómo es la vida en Sebring y qué atracciones ofrece
Según consignó Investopedia, Sebring también dispone de una gran variedad de atracciones, que abarcan muchas actividades que pueden ser de interés para los jubilados.
- Automovilismo: cuenta con una sede Autódromo Internacional, que alberga importantes carreras de autos desde principios de la década de 1950.
- Arte: el Museo de Arte de Highlands, las galerías de arte locales, el Museo de Servicios Navales Militares y un centro histórico de forma circular son alternativas ideales para los apasionados por la cultura.
- Pesca: los amantes de la navegación cuentan con más de 100 lagos en la región, además del Parque Estatal Highlands Hammock.
- Clima: es generalmente templado y no hay preocupaciones por huracanes ni desastres naturales.
