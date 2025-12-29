Es venezolano y está en edad de jubilarse, pero sigue trabajando: los pies que lo volvieron famoso en Florida

El “sueño americano” va más allá de un trabajo anhelado o un carro de lujo. Es la resolución de varios obstáculos y el inicio de un nuevo estilo de vida. Este concepto define la historia de Máximo Mendoza, un venezolano de 78 años que consolidó su emprendimiento de pies (plato horneado similar a la tarta) en Miami, Florida.

De ingeniero civil a emprendedor: la historia de Máximo Mendoza

Máximo Mendoza se graduó de ingeniero civil en Venezuela. En este rubro, tuvo algunos contratos con el arquitecto Enrique Delfino, destacado por sus proyectos urbanísticos como el Parque Central en Caracas.

Mendoza participó de varios proyectos urbanísticos en Caracas, Venezuela ©ArchivoFotografíaUrbana

Luego de participar en la construcción de algunos edificios en la capital venezolana, Mendoza decidió emigrar a Estados Unidos con el objetivo de trabajar en cualquier tipo de profesión. Sin embargo, no conseguía ser contratado.

“He intentado trabajar en todo. Busqué trabajo en una ferretería para cargar camiones y hasta en un hospital. Pero nunca me contrataron”, dijo en una entrevista con el influencer Jose Canchica.

Es venezolano y está en edad de jubilarse, pero sigue trabajando: los pies que lo volvieron famoso en Estados Unidos

Pese a las adversidades, Mendoza no se rindió. Fue así como a fines de noviembre presentó Max & Crust, su emprendimiento de pies caseros. “Me hace muy feliz cada vez que una persona prueba mis pies”, señaló el venezolano con emoción.

Así son los pies de Máximo Mendoza y su repercusión

Máximo realiza los pies de manera artesanal basándose en la receta original de su hija. Sus postres son de guayaba o chocolate y los tamaños varían entre familiar e individual. Los costos varían por tipo de porción y se definen de la siguiente manera:

Pie Grande de Chocolate : US$55

: US$55 Pie Grande de Guayaba: US$55

US$55 Trozo individual de pie: US$10

Para las Navidades, logró vender más 90 pies, algo que nunca imaginó al presentar su emprendimiento gastronómico. “Espero que estén disfrutando del pie que les preparé con tanto cariño”, expresó en un video para sus clientes.

Merry Christmas From Grandpa Max And The Max & Crust Family

Luego agregó por escrito en la descripción de las imágenes: “Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y permitir que nuestros pies sean parte de su mesa, historias y abrazos en esta temporada. Les deseamos una Navidad llena de calor, salud y gente que quieres a tu alrededor. Y si hay un trocito de tarta en el plato, mucho mejor".

El “sueño americano” de otros venezolanos

Mendoza forma parte de un grupo de venezolanos que lograron consolidar sus proyectos en el país norteamericano. Otro de los casos más exitosos es el de Ezequiel Gómez, uno de los dueños detrás de Bosco Factory, un negocio de helados que ofrece su servicio en restaurantes y hoteles.

Ezequiel Gómez emigró hace diez años desde Venezuela a Estados Unidos y consolidó junto a su hermana su propio emprendimiento de helados llamado "Bosco Factory" Instagram/@gelatero

El proyecto atravesó diferentes etapas a lo largo de su trayectoria. En los primeros tres años, comenzaron con un pequeño puesto en un mercado de productores, donde compraban helados de diversas compañías para luego venderlos. Luego, abrieron su propia heladería en Weston, Florida.

“Si veo todo lo que se ha recorrido, hemos crecido bastante. Es un país que te brinda esas oportunidades”, afirmó en diálogo con LA NACION.

“Obviamente, no es fácil, pero creo que no es fácil en ningún lado. En ningún país creces en dos días, y cuando haces las cosas bien, toma su tiempo, pero va a llegar“, cerró.