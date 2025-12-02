El Papa mostró su faceta más íntima: de su jubilación fallida a lo que pensó antes de su elección en el cónclave

A BORDO DEL VUELO PAPAL.- El reservado Robert Francis Prevost mostró también una faceta más íntima en su primera conferencia de prensa en pleno vuelo, en la que pasó del inglés al italiano y al español con total naturalidad.

Cuando Cindy Wooden, compatriota y veterana vaticanista de Catholic News Service -que hacía su último vuelo papal porque ya se jubila-, le preguntó qué sintió cuando llegó el lunes pasado al santuario mariano libanés de Harissa, donde fue recibido con un fervor impresionante y ovacionado y pareció tener en su cara una expresión de sorpresa; y qué sintió cuando en el cónclave se dio cuenta que ya estaban por elegirlo, reveló detalles desconocidos de su personalidad.

El papa León XIV habla con los reporteros a bordo de un avión mientras regresa de una visita de seis días a Turquía y Líbano, el martes 2 de diciembre de 2025 Alessandro Di Meo� - ANSA Pool Photo�

“Bueno, mi primer comentario es que hace solo uno o dos años yo también pensaba en jubilarme algún día. Evidentemente, usted ha recibido este regalo, mientras que algunos de nosotros seguiremos trabajando”, bromeó.

“En cuanto al cónclave, creo firmemente en el secreto del cónclave, aunque sé que ha habido entrevistas públicas en las que se han revelado algunas cosas”, sumó. Y recordó que el día antes de ser elegido, cuando una periodista lo paró por la calle para decirle que él se había convertido en un candidato y le preguntó qué pensaba al respecto, él le respondió: “Todo está en manos de Dios”.

El papa León XIV saluda al partir del Aeropuerto Internacional de Beirut el 2 de diciembre de 2025 IBRAHIM AMRO� - AFP�

“Y lo creo profundamente. Uno de ustedes, que es periodista alemán, me dijo aquí el otro día: ‘Dígame un libro, además de San Agustín, que podamos leer para entender quién es Prevost’. Hay muchos, pero uno de ellos es un libro que se llama ‘La práctica de la presencia de Dios’. Es un libro muy sencillo, de alguien que ni siquiera firma con su apellido, el hermano Lawrence, escrito hace muchos años. Pero describe un tipo de oración y espiritualidad en la que uno simplemente entrega su vida al Señor y permite que el Señor lo guíe”, reveló.

“Si quieren saber algo sobre mí, sobre lo que ha sido mi espiritualidad durante muchos años, en medio de grandes desafíos, viviendo en Perú durante los años del terrorismo, siendo llamado al servicio en lugares en los que nunca pensé que sería llamado a servir… Confío en Dios y este mensaje es algo que comparto con todas las personas”, añadió.

El papa León XIV saluda a los fieles mientras llega en el papamóvil para una misa en la zona costera de Beirut el 2 de diciembre de 2025 GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Y reveló, entonces, qué pasó en la Capilla Sixtina: “¿Cómo fue? Me rendí cuando vi cómo iban las cosas y dije que esto podría hacerse realidad. Respiré hondo y dije: ‘Aquí estamos, Señor, tú eres el jefe, tú guías el camino’”.

2 de diciembre de 2025, Líbano, Beirut: Una monja participa en una plegaria masiva en Beirut a la que asistió el papa León XIV al final de su visita al Líbano Marwan Naamani� - dpa�

Por otro lado, dijo que no sabía si había dicho “wow” en Harissa, donde se lo vio muy emocionado por cómo lo vivaban. Y puntualizó: “en el sentido de que mi rostro es muy expresivo, pero a menudo me divierte cómo los periodistas interpretan mi rostro. Es interesante, a veces saco grandes ideas de ustedes, porque creen que pueden leer mis pensamientos o mi rostro”.

“No siempre tienen razón”, advirtió, al recordar que estuvo en el Jubileo de los Jóvenes, en agosto pasado, cuando había más de un millón de jóvenes, muchas más que en el Líbano.

“Anoche había una pequeña multitud. Para mí siempre es maravilloso. Pienso para mí mismo: ‘Estas personas están aquí porque quieren ver al Papa’, pero luego me digo: ‘Están aquí porque quieren ver a Jesucristo’ y quieren ver a un mensajero de paz, especialmente en este caso. Por lo tanto, solo sentir su entusiasmo y escuchar su respuesta a ese mensaje es impresionante. Solo espero no cansarme nunca de apreciar todo lo que estos jóvenes están mostrando”, agregó.