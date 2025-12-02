Una oficina en la remotas Islas Cook permite operar a “petroleros fantasma” de Rusia e Irán

SAN FRANCISCO.- Decenas de petroleros sospechosos de contrabando de crudo hacia Rusia e Irán utilizan una oficina ubicada junto a una playa en el Pacífico Sur para ocultar su rastro, reveló un análisis de la agencia AFP de datos relativos a sanciones internacionales.

Junto a una pizzería de las remotas Islas Cook se encuentra la modesta sede de uno de los registros marítimos de más rápido crecimiento en el mundo.

Rarotonga, la isla más grande de las Islas Cook, vista desde el aire el 30 de agosto de 2012 MARTY MELVILLE� - AFP�

Sin siquiera poner un pie en este archipiélago paradisíaco, los armadores extranjeros pueden pagar a Maritime Cook Islands para navegar bajo su bandera repleta de estrellas.

Los datos sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos identifican 20 petroleros registrados en las Islas Cook sospechosos de contrabando de combustible ruso e iraní entre 2024 y 2025.

Otros 14 petroleros con bandera cookiana figuran en la lista negra de una base de datos independiente de sanciones británicas que abarca el mismo período.

Esta foto tomada el 15 de junio de 2025 muestra la señalización en la puerta de Maritime Cook Islands, en Avarua, la capital de las Islas Cook WILLIAM WEST� - AFP�

Nueva Zelanda, el socio diplomático más cercano de las Islas Cook, dijo que era “alarmante e indignante” ver cómo se socavaban los esfuerzos sancionatorios.

“Nueva Zelanda sigue muy preocupada por la forma en que las Islas Cook han gestionado su registro marítimo“, dijo un portavoz del ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters.

Las Islas Cook gozan de un autogobierno, pero siguen en “libre asociación” con su antigua potencia colonial neozelandesa, que interviene en ámbitos como la defensa y los asuntos exteriores.

Maritime Cook Islands, que gestiona el registro marítimo cookiano, niega haber incumplido sus obligaciones de control o haber dado cobijo a buques sancionados.

Flota fantasma

Las sanciones occidentales tienen como objetivo frenar los ingresos que Irán y Rusia obtienen por la venta de petróleo, lo que a su vez limita la financiación del programa nuclear de Teherán o la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

"Hay países en todo el mundo que se han sumado a las sanciones contra Rusia y que no permitirían que estos buques enarbolaran su bandera", afirmó Anton Moiseienko, experto en estas penalizaciones y delitos financieros de la Universidad Nacional de Australia.

“Pero hay países que son un poco más laxos al respecto”, explicó a la AFP. “Ahí es donde aparecen las Islas Cook”.

En abril, una empresa naviera con sede en Emiratos Árabes Unidos fue acusada de contrabandear “millones de dólares” en combustible en nombre del Ejército iraní en el Golfo. Según las sanciones estadounidenses, la empresa era propietaria de buques cisterna con bandera de Barbados, Gambia, Panamá y las Islas Cook.

Esta imagen tomada el 30 de agosto de 2012 muestra una vista aérea de una pista de aterrizaje en el lado norte de la isla de Rarotonga, la isla más grande de las Islas Cook MARTY MELVILLE� - AFP�

Se sospecha que barcos como estos forman parte de una red de contrabando marítimo conocida como la “flota fantasma”, que elude las sanciones haciéndose pasar por buques de carga que realizan actividades legítimas.

Cubren sus rastros registrándose en lugares como las Islas Cook, donde pueden disfrutar de una supervisión mucho menos estricta.

Crecimiento exponencial

La revista marítima Lloyd’s List nombró el año pasado a Maritime Cook Islands como el “registro de más rápido crecimiento” del mundo.

“Hay varios barcos que enarbolan la bandera de las Islas Cook que han sido identificados como parte de la flota fantasma“, afirmó Moiseienko.

“En lo que respecta a los Estados de donde proviene la bandera -Islas Cook, Liberia y otros-, no existe realmente ningún mecanismo internacional para hacer cumplir sus obligaciones“, añadió.

Foto del 28 de diciembre de 2024 frente a Porkkalanniemi, Kirkkonummi, en el golfo de Finlandia, muestra al petrolero Eagle S, que navega bajo la bandera de las Islas Cook JUSSI NUKARI� - Lehtikuva�

Estos registros navales también son una manera fácil para que las naciones insulares del Pacífico, ávidas de ingresos, refuercen las arcas del gobierno.

Pero estas oficinas, que suelen funcionar como empresas privadas, no son ajenas a las polémicas.

Las redes de contrabando norcoreanas llevan años explotando los registros navales de naciones del Pacífico Sur como Palau, Niue y Tuvalu. Muchos de ellos, incluido el de las Islas Cook, no publican sus tarifas.

Islas Cook

Pero la AFP obtuvo una estimación de Palau que sugería que un petrolero de 30.000 toneladas podría pagar alrededor de 10.000 dólares en concepto de tasas de matrícula.

Esta práctica en la que los registros navales permiten a buques de propiedad extranjera portar su bandera se conoce como “bandera de conveniencia”.

“Muchos buques de flotas fantasma utilizan ‘banderas de conveniencia’ de países que son menos propensos o incapaces de aplicar las sanciones occidentales“, señala un informe del Parlamento Europeo de 2024.

La Guardia Costera finlandesa detiene una embarcación junto al petrolero Eagle S, registrado en las Islas Cook, en el Golfo de Finlandia, el lunes 30 de diciembre de 2024 Jussi Nukari - Lehtikuva

Las Islas Cook eran ese año uno de los “principales países cuyas banderas fueron utilizados por petroleros fantasma que transportan crudo ruso“, según ese documento.

El Royal United Services Institute, un importante grupo de expertos de Reino Unido, afirmó también que Irán y Corea del Norte llevan años aprovechándose de los registros navales pequeños.

Islas Cook GETTY IMAGES

Sin embargo, la actividad de la flota fantasma se ha “expandido drásticamente” después de que Rusia fuera objeto de sanciones devastadoras tras su invasión de Ucrania, alertó el instituto en septiembre.

Maritime Cook Islands gestiona el registro marítimo como empresa privada “bajo una delegación de autoridad” del gobierno y está supervisada por el regulador de transporte del país.

Una postal de las Islas Cook

Los ingresos del gobierno procedentes de las tasas de transporte marítimo aumentaron más del 400% en los últimos cinco años, como muestran los documentos presupuestarios de las Islas Cook, y estaban en camino de alcanzar un total de 175.000 dólares durante el último ejercicio financiero.

Maritime Cook Islands dijo, por su parte, que cualquier buque acusado de eludir las sanciones era rápidamente eliminado de su registro naval.

“El registro de las Islas Cook nunca ha albergado buques sancionados” y “cuenta con plataformas que permiten supervisar y detectar eficazmente las actividades ilícitas”, aseguró.

