En plena tensión, el papa León XIV llamó a EE.UU. a evitar el uso de la fuerza en Venezuela: “Es mejor buscar el diálogo”

A BORDO DEL VUELO PAPAL.– Confirmando la tradición de las conferencias de prensa a diez mil metros de altura que inauguró su predecesor argentino, poco después de que el avión papal despegó desde Beirut con rumbo a Roma el papa León XIV se desplazó a la parte trasera de la aeronave.

Después de unos aplausos y de agradecer la labor de los periodistas durante la gira, respondió a ocho preguntas. Una de ellas –formulada por esta enviada en nombre de los periodistas hispanohablantes– fue sobre la situación de altísima tensión en Venezuela.

Al respecto, el primer Pontífice estadounidense fue tajante: criticó elípticamente al gobierno de su país de nacimiento -como ya lo hizo en el pasado, al hablar sobre la política migratoria de Donald Trump- y rechazó cualquier uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Y advirtió que hay otras maneras, diálogo, negociaciones e incluso “la presión económica”.

“A nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar, sobre todo, el bien del pueblo, porque tantas veces el que más sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”, dijo.

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian. Con cierta frecuencia a veces hay que ver: por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes; por otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad, de que haya una actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela”, agregó, y demostró estar bastante informado.

“Yo no sé más... Yo, de nuevo, creo que es mejor buscar maneras de diálogo, quizás incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos”, sumó.

León criticó a Trump por la presión a Maduro Elisabetta Piqué

Los próximos viajes

Ante otra pregunta sobre sus futuros viajes, aunque confirmó su intención de viajar a la Argentina y Uruguay -dos asignaturas pendientes que le dejó Francisco- y a su amado Perú, aseguró que aún no hay nada decidido y que esa gira no es inminente. Antes, de hecho, adelantó que, como Papa agustino, quiere visitar a Argelia, tierra donde nació y vivió San Agustín y algún otro país africano, que prefirió no revelar.

“En cuanto a los viajes, seguro seguro -insistió-, no hay nada. Espero realizar un viaje a África, ése sería el segundo viaje”, aseguró. Consultado sobre qué país de ese continente planea visitar, reveló: “Personalmente desearía ir a Argelia para visitar los lugares de la vida de San Agustín”.

“Pero también para continuar con el tema del diálogo y de la construcción de puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán”, continuó, en un intercambio de poco más de 20 minutos. “Ya en el pasado tuve oportunidad de hablar de este tema, y San Agustín ayuda mucho como puente porque en Argelia es muy respetado como hijo de la patria”, sumó.

“Evidentemente, me gustaría mucho visitar América Latina, Argentina, Uruguay, que están esperando la visita del Papa. También pienso que en Perú me recibirán, si voy a Perú, muchos países vecinos, pero, todavía el proyecto no está definido”, aseguró, aunque reconoció que ocurrirá en 2026 o 2027.

León criticó a Trump por la presión a Maduro Elisabetta Piqué

Sobre Medio Oriente

Ante otra pregunta sobre el conflicto en Medio Oriente y si estaba al tanto de una carta que le envió el grupo chiita libanés Hezbollah (diezmado por Israel, que lo considera terrorista, pero que en el Líbano es un partido político), aseguró que la Santa Sede trabaja detrás de bambalinas y habla con todos sus protagonistas para poder detenerlo.

En este sentido, sugirió haberse reunido con algún referente de Hezbollah y dijo haber visto su misiva.

“Durante este viaje también tuve encuentros personales con representantes de diversos grupos que representan, en realidad, autoridades políticas, personas o grupos que tienen también algo que ver con los conflictos internos o también internacionales en la región”, dijo.

“Nuestro trabajo principalmente no es una cosa pública que declaramos por las calles, es un poco entre bastidores. Una cosa que ya hemos hecho, en efecto, y queremos hacer para tratar de convencer a las partes a que dejen las armas, la violencia y se reúnan alrededor de una mesa y buscar soluciones que no son violentas, sino que pueden ser más eficaces. Es mejor para el pueblo”, aseguró.

“Sí, vi la carta” de Hezbollah, admitió asimismo, “evidentemente de parte de la Iglesia está la propuesta que dejen las armas y que buscamos el diálogo, pero, más de esto prefiero no comentar en este contexto”, añadió.