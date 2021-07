El pedido de Luis Lacalle Pou al Gobierno: “Hay que dejar de lado la política más ideológica”

Tras una serie de marcadas tensiones en torno a la flexibilización de acuerdos bilaterales y la pretensión de algunos de bajar los aranceles en el comercio, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo un balance sobre la relación con la Argentina. “Hay que dejar de lado la política más ideológica”, pidió, en diálogo con LN+. “Tenemos que terminar con esa falsa dicotomía que a uno le tiene que ir bien y al otro mal”.

Lacalle Pou: "Es evidente que en Cuba hay una dictadura"

En este contexto, el mandatario uruguayo destacó las necesidades de obras de infraestructuras que afectan de ambos lados del Río de La Plata. “Está el Canal Magdalena, que quiere hacer la Argentina. Ahora, a Uruguay no le sirve, pero si realmente es una voluntad de la Argentina, no podemos frenar ese crecimiento aunque no nos guste”, ejemplificó, y enfatizó con la muletilla uruguaya “vamo’ arriba”.

Así, el Lacalle Pou destacó más obras que competen a los dos países. “Tenemos temas que estamos tratando de ponernos de acuerdo con la Argentina, pero se tiene que tomar la decisión política de que son cosas que nos vienen bien a los dos países”, dijo, y remarcó: “Dejar un poco de lado lo que es la política más ideológica”.

Según el presidente de Uruguay, hay “una vocación de los gobernantes argentinos de avanzar en esto”. No obstante, Lacalle Pou subrayó: “Tenemos un apuro fundado”.

Al ser consultado por dichos del gobierno de Alberto Fernández, Lacalle Pou se tomó unos segundos para pensar su respuesta. “Represento a un país, no a un partido ni a una ideología”, dijo, y remarcó: “Mi remera es el interés nacional y, si yo entro en un ring, estoy frito”.

Además, el mandatario uruguayo destacó: “Tengo una buena relación personal con el presidente [Alberto] Fernández, no siento que haya puentes cortados”.

Ante la consulta de Viale sobre si el gobierno de Cuba es una dictadura Lacalle Pou reflexionó: “A mi asunción no invité ni a [Daniel] Ortega, ni a[Nicolás] Maduro, ni a Díaz-Canel. Mantenemos relaciones diplomáticas con esos países, sin perjuicio del cual con dictadores y gobiernos autoritario no, el día de mi asunción no”.

Tras decir esto, se explayó: “Lo que sucede en Cuba es más fácil que la tabla del 1. El que no lo quiera ver tendrá afinidades muy fuertes. Porque a nadie le cabe ninguna duda de que Cuba es una dictadura”.

¿Por qué fracasó el modelo de Cuba?, se le consultó al presidente de Uruguay. “La ideología es un capítulo aparte. Negar el capitalismo como algo normal e inherente al individuo, alguno lo puede hacer. Pero esto no es solo un tema ideológico. Es un tema de acción, actitud y respeto de los derechos humanos. Y eso no tiene un signo político, ni socialista, ni capitalista, ni promercado, ni contra el mercado. Lo que se ve es un capitalismo prebendario cercano al gobierno. La ideología funciona como un escudo. La mayoría de los que predican esas cosas no viven como predican”.

La vacunación en Uruguay

En su charla con Jonatan Viale, Lacalle Pou también analizó la estrategia de vacunación en Uruguay, que ya tiene más del 70% de su población inoculada con una dosis y más del 60 por ciento con el esquema completo. “Toda la cadena, desde la negociación por las vacunas, Uruguay logró hacerlo de forma eficiente, con buena logística”, destacó el mandatario, quien remarcó que las charlas con Pfizer por sus vacunas -de las más solicitadas en el mundo- comenzaron en diciembre.

“Es un contrato casi de adhesión, obviamente. Imagínese que los estudios jurídicos negocian con muchos países”, advirtió Lacalle Pou, sobre la documentación acordada con el laboratorio Pfizer, y remarcó: “No nos exigieron nada, sino no hubiéramos firmado”.

