El portaviones más poderoso de EE.UU. llegó a las puertas de Venezuela

WASHINGTON.- El portaaviones más moderno y poderoso de Estados Unidos llegó hoy al Mar Caribe en una demostración de poder militar y despierta interrogantes sobre qué busca la administración Trump con el masivo despliegue de tropas y armamento en América Latina. La llegada del USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciada por la Marina en un comunicado, marca un momento decisivo en lo que la Casa Blanca insiste en denominar como una operación antidrogas, pero que es también vista como una táctica de presión creciente contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El portaviones Ford representa el mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en generaciones

Ayer, la líder opositora al chavismo María Corina Machado había hecho un llamado dirigido a las fuerzas armadas y de seguridad venezolanas para que depusieran las armas y desobedecieran las “infames órdenes” del gobierno de Maduro. “El momento decisivo es inminente“, consideró en una grabación en sus redes sociales.

Aviones en el portaviones Ford TRINITI LERSCH - DoD

Desde principios de septiembre, el gobierno de Trump ha matado dentro de esta operación a al menos 80 personas en 20 ataques a pequeñas embarcaciones acusadas de transportar drogas en el Caribe y el Océano Pacífico oriental.

El portaviones Ford representa el mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en generaciones. Con su llegada, la misión “Operación Lanza del Sur” incluye casi una docena de barcos de la Marina y alrededor de 12.000 marineros e infantes de marina.

El grupo de ataque del portaaviones, que incluye escuadrones de aviones de combate y destructores de misiles guiados, pasó por el Paso de Anegada cerca de las Islas Vírgenes Británicas hoy por la mañana, declaró la Marina en un comunicado.

El contralmirante Paul Lanzilotta, que comanda el grupo de ataque, afirmó que reforzará una fuerza de buques de guerra para “proteger la seguridad y prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el Hemisferio Occidental”.

El almirante Alvin Holsey, el comandante que supervisa el Caribe y América Latina, indicó en un comunicado que las fuerzas estadounidenses “están listas para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”.

Holsey, que se retirará el próximo mes después de solo un año en el cargo, dijo que el despliegue del grupo de ataque es “un paso crítico para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del Hemisferio Occidental y la seguridad del territorio estadounidense”.

Aviones del portaviones Ford sobrevuelan la zona TRINITI LERSCH - DoD

En Trinidad y Tobago, que está a solo 11 kilómetros de Venezuela en su punto más cercano, funcionarios del gobierno sostuvieron que las tropas han comenzado “ejercicios de entrenamiento” con el ejército estadounidense que se extenderán durante gran parte de la semana.

El ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, describió los ejercicios conjuntos como los segundos en menos de un mes y aseguró que buscan abordar el crimen violento en la nación insular, que se ha convertido en un punto de escala para los envíos de drogas con destino a Europa y América del Norte. El ministro ha sido un firme defensor de los ataques militares de Estados Unidos.

Los ejercicios incluirán a marines de la 22ª Unidad Expedicionaria, estacionados a bordo de los barcos de la Marina que han estado acechando frente a la costa de Venezuela durante meses.

El gobierno de Venezuela ha descrito los ejercicios de entrenamiento como un acto de agresión. Hasta ahora no ha habido comentarios de Venezuela sobre la llegada del portaaviones.

La administración ha insistido en que el despliegue se centra en detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero no ha presentado evidencia que respalde sus afirmaciones de que los muertos en las embarcaciones eran “narcoterroristas”. Trump ha indicado que la acción militar se expandirá más allá de los ataques por mar, diciendo que Estados Unidos “detendrá las drogas que entran por tierra”.

Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo portaaviones para presionar y disuadir la agresión de otras naciones porque sus aviones pueden atacar objetivos en el interior de otro país. Algunos expertos dicen que el portaviones Ford no está bien adaptado para luchar contra los carteles de la droga, pero podría ser un instrumento efectivo de intimidación contra Maduro.

El secretario de Estado Marco Rubio dice que Estados Unidos no reconoce a Maduro, que fue ampliamente acusado de robar las elecciones del año pasado, como el líder legítimo de Venezuela. Rubio calificó al gobierno de Venezuela como una “organización de transbordo” que coopera abiertamente con quienes trafican drogas.

Maduro, que enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, ha dicho que el gobierno estadounidense está “fabricando” una guerra contra él. El gobierno de Venezuela recientemente promocionó una movilización “masiva” de tropas y civiles para defenderse de posibles ataques estadounidenses.

Trump ha justificado los ataques a las embarcaciones de drogas diciendo que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los carteles de la droga mientras afirma que las embarcaciones son operadas por organizaciones terroristas extranjeras.

Ha enfrentado resistencia de líderes en la región, el jefe de derechos humanos de la ONU y legisladores estadounidenses, incluidos republicanos, que han presionado por más información sobre quién está siendo atacado y la justificación legal para los ataques a las embarcaciones.

Sin embargo, los republicanos del Senado votaron recientemente para rechazar una legislación que le habría puesto un límite a la capacidad de Trump para lanzar un ataque contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Los expertos no están de acuerdo sobre si los aviones de guerra estadounidenses pueden ser utilizados para atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela. De cualquier manera, el buque de guerra de 100.000 toneladas está enviando un mensaje.

“Este es el ancla de lo que significa tener nuevamente el poder militar de Estados Unidos en América Latina”, indicó Elizabeth Dickinson, analista senior del Grupo Internacional de Crisis para la región de los Andes. “Y ha generado mucha ansiedad en Venezuela, pero también en toda la región. Creo que todos están observando esto con cierta expectación para ver cuán dispuestos están los Estados Unidos a realmente usar la fuerza militar”.