El primer día en el gobierno de Delcy Rodríguez: un mensaje sorpresivo y un nombramiento que hace temer más represión

CÚCUTA, Colombia.- Con policías y militares desplegados en el país y los paramilitares empeñados en mantener el miedo entre la gente, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez cumplió su primer día en el gobierno y sumó más desconcierto aún al ya existente en su país, donde las primeras detenciones bajo el llamado Decreto de Conmoción Exterior confirmaron la vigencia del aparato represivo chavista.

“El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela, es su gobierno constitucional, es el poder popular consolidado”, dijo Rodríguez, con tonos más suaves y más cortos de los usados por su predecesor, Nicolás Maduro, que el sábado fue capturado por las fuerzas norteamericanas en un operativo militar en Caracas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez

La elegida por Donald Trump para encabezar la transición aprovechó no sólo para responder a Washington, sino también para sacudirse parte de la presión que llega desde allí: “Hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. Para quienes me amenacen: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta”.

Palabras sorprendentes, mucho más para la hija de un líder comunista que fue educada en el ateísmo. Los dos hermanos Rodríguez (Jorge está al frente del órgano legislativo chavista) acudieron al Cuartel de la Montaña para buscar inspiración junto a los restos mortales de Hugo Chávez, lo mismo que habría hecho Nicolás Maduro en una situación semejante.

Si algo ha aprendido la presidenta encargada con los sobresaltos de los últimos días es que no debe imitar los grotescos bailes de Nicolás Maduro ni cantar nuevas versiones de John Lennon. No es su estilo. Tampoco es experta en discursos, que suelen ser trabados y siempre anodinos. Pero de momento, los hechos acompañan lo que dice por televisión, bajo censura y donde solo cabe la propaganda: la represión chavista continúa y su primer nombramiento recupera a uno de los “ogros” de los abusos a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad.

Partidarias del gobierno se reúnen en una marcha de mujeres para exigir el regreso del presidente capturado Matias Delacroix - AP

A la oleada de detenciones de periodistas del lunes se sumaron este martes las primeras capturas provocadas por el polémico Decreto de Conmoción Exterior contra quienes celebren la extracción del dictador. Dos hombres, de 64 y 65 años, acabaron en una celda de la andina Mérida porque unos chavistas los acusaron de que estaban demasiado contentos.

Delcy ha elegido como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial (la que no supo defender a Maduro) al general Gustavo González López, antiguo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política del régimen. O sea, el carcelero del siniestro Helicoide. Al mayor general Javier Marcano Tábata, hasta el sábado al mando de la guardia presidencial, se lo ha llevado por delante el huracán de la Historia.

González López y Rodríguez cimentaron su amistad en los años en que Delcy ha estado al frente de este órgano de Inteligencia. De hecho, pese a ser considerado muy cercano a Diosdado Cabello antes de su romance político con Delcy, González López fue destituido tras recobrar Cabello el mando en el Ministerio del Interior.

Delcy confía en que González López imponga orden de nuevo en la seguridad del Palacio, para que no se repita el enorme tiroteo del lunes en la noche en los alrededores de Miraflores. El sobrevuelo de un dron gubernamental provocó que distintos cuerpos de seguridad, incluidos los paramilitares, dispararon múltiples ráfagas sin ton ni son.

Un grafiti en Caracas repudiando el operativo norteamericano JUAN BARRETO� - AFP�

De momento, a Donald Trump lo convencen estos movimientos. “Maduro es un tipo violento, tenían un centro de torturas [el Helicoide] en el medio de Caracas. Ya lo están cerrando”, aseguró a la prensa.

En Venezuela, un mar de rumores rodea a las cárceles donde están recluidos los presos políticos, pero se desconoce si algo se está moviendo dentro. La oposición democrática, tras la decepción generada por la apuesta de Washington, ha convertido a la liberación de los prisioneros políticos en su bandera y en la principal piedra de toque para el chavismo reciclado.

Artífice de la represión

“Todos, tanto en Venezuela como en el extranjero, la conocen [a Delcy] perfectamente y el papel que ha desempeñado. Ha sido una de las principales artífices y directora de los centros de represión”, fustigó María Corina Machado, que no reconoce el interinato de Delcy.

Además de su papel al frente de los servicios de información, la menor de los Rodríguez también ha sido el eje de la política económica y petrolera de los últimos años. Sus empresarios boliburgueses favoritos han participado en las corruptelas de los últimos tiempos.

Los ministros del Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino López durante una reunión en Caracas (Archivo) JUAN BARRETO� - AFP�

“Yo creo que aún es prematuro aventurarse. No tenemos certeza de las condiciones que Trump le ha presentado a Delcy, pero sí de que ella tiene el visto bueno de Estados Unidos siempre y cuando cumpla con el pliegue de condiciones. Pero no dejemos de ver que el chavismo tiene su objetivo: aguantar hasta noviembre, cuando son las elecciones de medio término en Estados Unidos”, explicó a LA NACION el historiador César Báez.

Pese al lastimoso papel realizado durante la operación estadounidense del sábado, Cabello, ministro de Interior, se sumó a un mitin capitalino pese a no estar invitado para soltar una arenga, dirigida a los radicales que encabeza: “Quienes se ríen no han entendido que aquí sigue la revolución bolivariana. Y a Nicolás y Cilia nos los tendrán que devolver”.

Las apariciones de los distintos dirigentes chavistas forman parte del reciclaje forzado por las circunstancias. La mayoría ha comprendido por la fuerza de los hechos que su supervivencia actual pasa por protegerse bajo el paraguas de Delcy en espera de mejores tiempos.

Uno de los más señalados es el fiscal general, Tarek Williams Saab, un hombre de Flores que la presidenta encargada detesta personalmente. Forzado por las circunstancias, el jefe del Ministerio Público irrumpió con las energías de hace 30 años para asegurar que Maduro no puede ser enjuiciado porque goza de inmunidad, la misma que se inventaron con el magnate Alex Saab cuando fue detenido por el FBI en Cabo Verde.

La Fiscalía también ha nombrado fiscales especiales para investigar “las decenas de bajas” del 3 de enero, sin dar cifras. Al margen de los 32 escoltas cubanos de Maduro, medios chavistas han deslizado que 24 militares venezolanos y dos civiles también perdieron la vida.