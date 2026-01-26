El primer embarque de petróleo venezolano llegó a EE.UU. bajo el nuevo acuerdo con Washington

CARACAS.– El primer cargamento de aproximadamente un millón de barriles de crudo venezolano con destino directo a Estados Unidos partió del puerto de José, en el oriente de Venezuela, rumbo al Puerto Petrolero Marino de Luisiana (LOOP, por sus siglas en inglés). Se trata del primer envío de este tipo en años y del hito inicial del acuerdo energético por 50 millones de barriles firmado este mes entre Caracas y Washington, que marca un giro profundo en la relación bilateral y en la inserción de Venezuela en el mercado petrolero norteamericano tras el cambio de mando en el país sudamericano.

Según informó el diario El Nacional y confirmaron datos de seguimiento de carga y documentos de la firma LSEG, el cargamento fue transportado por el petrolero Gloria Maris, de bandera liberiana, que lleva alrededor de un millón de barriles de crudo pesado Merey. Es la primera vez desde la entrada en vigor del acuerdo que un buque zarpa directamente desde un puerto venezolano hacia una terminal estadounidense, luego de años de sanciones, restricciones financieras y desvíos obligados hacia mercados intermedios del Caribe o Asia.

Estados Unidos vuelve a importar crudo venezolano de forma directa RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

El envío se produce en el marco de la nueva realidad política en Venezuela, tras la destitución de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina, un cambio que abrió la puerta a la reactivación de licencias petroleras suspendidas durante el período de máxima presión de Washington. En las últimas semanas, las comercializadoras Vitol y Trafigura recibieron las primeras autorizaciones oficiales de Estados Unidos para cargar y exportar crudo venezolano en virtud del acuerdo bilateral.

De acuerdo con estimaciones del sector, el volumen total exportado hasta ahora bajo este esquema se sitúa entre 10 y 11 millones de barriles, incluyendo cargamentos enviados inicialmente a terminales de almacenamiento en el Caribe, desde donde luego fueron revendidos a refinerías de distintas regiones del mundo. Junto al Gloria Maris, otro buque, el Volans, con bandera de Barbados, partió también desde José transportando unos 450.000 barriles de crudo venezolano hacia la terminal de Bullen Bay, en Curazao.

Aceleración en la logística petrolera venezolana

Las proyecciones del mercado energético indican que Venezuela podría cerrar enero con exportaciones hacia Estados Unidos cercanas a los 200.000 barriles diarios, según reportó el portal Bitácora Económica. De confirmarse esa cifra, representaría casi el doble de los niveles registrados a comienzos del mes y evidenciaría una aceleración inédita en la logística petrolera venezolana tras la intervención estadounidense del 3 de enero en Caracas, que culminó con la captura y extracción de Maduro.

Datos de seguimiento de carga muestran que los envíos ya habían repuntado a 101.000 barriles diarios en la semana inmediatamente posterior a esa operación. En la práctica, el alineamiento de Caracas con la política energética de Washington desbloqueó operaciones que estaban paralizadas tanto por las sanciones estadounidenses como por la postura abiertamente antiestadounidense del anterior gobierno venezolano.

El aumento del flujo de suministros está liderado por operaciones de grandes actores del sector, entre ellos Chevron, y se inscribe en una reorientación estratégica impulsada por el presidente Donald Trump. El mandatario reclamó públicamente “acceso total” a los recursos energéticos venezolanos y encontró en la presidenta interina Rodríguez una aliada clave para avanzar en ese objetivo, en un contexto de búsqueda de mayor seguridad energética para Estados Unidos.

Rápida reactivación del sector petrolero tras la salida de Maduro RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

Especialistas del sector explican que el salto en las cifras responde, en parte, a la reactivación de licencias comerciales, pero también al despacho acelerado de inventarios que permanecían retenidos desde el mes pasado. Venezuela acumuló más de 40 millones de barriles en almacenamiento durante el período final del bloqueo, y antes de poder revertir plenamente los recortes de producción aplicados bajo el régimen de sanciones, necesita drenar buena parte de esos volúmenes.

Fuentes del mercado señalan además que las empresas involucradas ya se preparan para comenzar a exportar combustibles refinados, lo que ampliaría el alcance del acuerdo más allá del crudo. De concretarse, ese paso consolidaría la reintegración progresiva de Venezuela a las cadenas energéticas regionales y globales, aunque analistas advierten que el proceso dependerá de la estabilidad política interna y de la continuidad del respaldo de Washington.

Agencias ANSA y Reuters y diario El Nacional/GDA