El primer ministro de Pakistán se cansó de esperar a Putin y lo interrumpió en plena reunión

MOSCÚ.– El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, tuvo este viernes una insólita reacción intempestiva, harto de esperar al presidente ruso Vladimir Putin, para una reunión bilateral en Turkmenistán.

Putin y Sharif habían acordado el encuentro en el marco del Foro Internacional de Paz y Confianza que se realiza en Asjabad, la capital turkmena. Pero luego de 40 minutos de espera, Putin no acudió a la cita pues estaba en una reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Putin humiliated the leader of a nuclear power



Pakistan's Prime Minister Sharif found himself in an awkward situation, waiting for over 40 minutes to meet with Putin.



When he grew tired of waiting, he unexpectedly entered the room where Putin was already holding talks with… pic.twitter.com/ZJh6Xs6nGR — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2025

Cansado de la prolongada espera, Sharif decidió levantarse de la sala donde esperaba a Putin e ingresó a otro salón contiguo donde tenía lugar el encuentro entre Putin y Erdogan. Diez minutos después, se vio salir solo a Sharif del lugar.

Cuando finalmente terminó la reunión entre el presidente ruso y su par turco, Putin salió de la sala y, al pasar le hizo un guiño a un periodista.

La sucesión de estos acontecimientos quedaron grabados en video, y la filial india del sitio web estatal ruso RT News lo compartió en redes sociales.

🚨 WATCH: Diplomatic incident: The Prime Minister of Pakistan got tired of wasting time, so after waiting 40 minutes for President Putin, he burst in during Putin's meeting with President Erdogan. pic.twitter.com/8fwhpHE1gE — Raylan Givens (@JewishWarrior13) December 12, 2025

El incidente ocurre en momentos en que Sharif viene esforzándose en consolidar los lazos de Pakistán -una potencia nuclear- con el Kremlin, pese a que Moscú se ha mostrado más cercano al gobierno de la India, segundo gran comprador del petróleo ruso, después de China.

🇷🇺🇵🇰 On December 12, President of Russia Vladimir Putin met with Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif in Ashgabat.#RussiaPakistan pic.twitter.com/s5g4qvL8i6 — Embassy of Russia in Pakistan (@RusEmbPakistan) December 12, 2025

El presidente ruso estuvo en Nueva Delhi la semana pasada en una visita de alto perfil, donde sus cordiales saludos y su cena privada con el premier Narendra Modi, atrajeron la atención internacional.

Varios incidentes

Esta no es la primera vez que una reunión entre Putin y Sharif llama la atención por razones inusuales. De hecho, siempre que ambos líderes se han encontrado, hubo algún incidentes llamativo.

Durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en septiembre pasado en Pekín, Putin y Sharif tuvieron también un encuentro bilateral. Pero mientras Sharif hablaba con Putin no supo cómo usar correctamente su auricular, que se le caía una y otra vez de la oreja. Fue el presidente ruso quien le explicó cómo colocárselo de manera correcta. En esa oportunidad, Putin también tomó el incidente con una sonrisa.

Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif faced another embarrassing moment at the SCO 2025 Summit in Tianjin, struggling with his translation headphones during a meeting with Russian President Vladimir Putin, which drew laughter from Putin 🤣🤣🤣



Later, Sharif was seen rushing… pic.twitter.com/LhcW2FDvp0 — Augadh (@AugadhBhudeva) September 2, 2025

El 31 de agosto pasado, después de la sesión fotográfica formal de la cumbre de la (OCS), Putin y el presidente chino Xi Jinping salieron juntos. Y el premier Sharif, apareció repentinamente desde atrás y extendió su mano hacia Putin.

Xi lo ignoró, pero finalmente Putin se dio la vuelta y estrechó la mano de Sharif. Luego del saludo, el presidente ruso siguió caminando mientras continuaba su diálogo con Xi. Aunque Sharif intentó interrumpirlo, Putin no le prestó atención.

A principios de este año, también en una cumbre de la OCS celebrada en Tianjin, China, también se había visto a Sharif notablemente ansioso por atraer la atención de Putin y estrecharle la mano.

Hace tres años, había ocurrido otro incidente con el auricular de Sharif durante una reunión bilateral con Putin en la cumbre de la OCS en Uzbekistán. En aquel momento, el auricular también se le caía de la oreja a Sharif y fue Putin el que le enseñó cómo usarlo.

El Foro Internacional de Paz y Confianza es una plataforma global donde líderes, ministros, funcionarios, expertos, organizaciones dedicadas a la paz y representantes de las Naciones Unidas se reúnen para debatir maneras de promover la paz y la confianza entre los países. Su principal objetivo es reducir las tensiones, fomentar el diálogo y fomentar la buena voluntad entre las naciones y los pueblos.

El foro suele celebrarse cuando las Naciones Unidas dedican un año a la paz y la confianza. En 2025, la ONU lo declaró Año Internacional de la Paz y la Confianza , y como parte de esta iniciativa, el foro tuvo lugar en Asjabad, capital de Turkmenistán. Asistieron numerosos presidentes, primeros ministros y representantes de alto nivel de todo el mundo.

En el foro, los participantes debaten abiertamente sobre conflictos globales, disputas, guerras, tensiones regionales, diferencias culturales y lagunas en el diálogo. También busca sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la paz y fortalecer la confianza en las sociedades. Las organizaciones internacionales participan para desarrollar una comprensión compartida de los pasos necesarios para la paz global.

Agencias AP y AFP