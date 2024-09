El pueblo hundido en Grecia que resurgió por una impresionante sequía

Escuchar

LAGO MORNOS, Grecia.- Probablemente el lugar más indicativo de la caída de los niveles de lluvia en Grecia es el embalse de Mornos, y ningún asentamiento es más indicativo de la gravedad de la sequía de este año que Kallio, un pueblo sumergido por un lago artificial a finales de los años 70, que está reapareciendo desde las profundidades.

Después de un invierno prácticamente sin nieve, un verano de olas de calor intensas y poca lluvia y sequía en gran parte del país, el enorme lago artificial que suministra agua a casi la mitad de la población griega disminuyó a su nivel más bajo en décadas. Largas extensiones de tierra agrietada rodean las ruinas del pueblo perdido en Kallio, casi cinco décadas después de que fuera inundado deliberadamente como parte de la construcción de la represa.

Los habitantes de los alrededores vienen observando con incredulidad cómo las reservas retrocedieron hasta el punto de que el pueblo ha reaparecido. Entre montones de conchas marinas, se pueden ver pequeños ladrillos desparramados.

“Es una situación de pesadilla”, dijo Apostolos Gerodimos, el líder de la comunidad de 60 personas que se vio obligada a trasladarse a tierras altas cuando se construyó la presa a unos 200 kilómetros al oeste de Atenas. “Cuanto más baja el nivel del agua, más edificios que antes estaban sumergidos vuelven a emerger. Si no llueve este invierno, el problema va a empeorar mucho”, agregó Gerodimos.

“Día a día, el agua va bajando”, dijo Dimitris Giannopoulos, alcalde del municipio de Dorida, quien afirmó que no se había visto nada similar en 33 años. Kostas Koutsoumbas, el vicealcalde del pueblo, cree que el nivel del agua “ha bajado 40 metros” este año y sigue bajando. “No hemos visto nada parecido desde 1993″, afirmó. “Será más grave que entonces si las cosas no mejoran”, dijo a The Guardian.

Los edificios abandonados del pueblo hundido de Kallio, en el oeste de Grecia, han resurgido recientemente tras el nivel del lago artificial de Mornos ANGELOS TZORTZINIS - AFP

El clima mediterráneo árido de Grecia hizo que el lago sea especialmente susceptible a los efectos del calentamiento global, que empeoró los incendios forestales del verano, incluidos los que alcanzaron las afueras de Atenas el mes pasado. Grecia se vio azotada por una sucesión de olas de calor, donde las temperaturas alcanzaron niveles récord en junio, julio y agosto, exacerbadas por años de lluvias irregulares.

Como consecuencia de ello, la escasez de agua se ha convertido en una preocupación importante en todo el Mediterráneo. Las islas más populares, muchas de las cuales dependen de pozos y plantas de desalinización, se ven especialmente afectadas en un momento en el que la llegada de turistas sin precedentes está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los recursos afectados por el clima.

A principios de julio, antes de que las temperaturas abrasadoras se convirtieran en algo cotidiano, la empresa Eydap, la compañía de abastecimiento de agua y alcantarillado de Atenas, estimó que los niveles de agua habían bajado un 30% en el embalse de Mornos en comparación con el mismo período del año pasado. Ante la prolongada sequía, los funcionarios de Eydap anunciaron que están elaborando planes para una mejor gestión del agua, con inversiones previstas por valor de 750 millones de euros.

Las sequías y las elevadas temperaturas redujeron peligrosamente el nivel de agua en el lago y el abastecimiento de agua en la zona corre peligro ANGELOS TZORTZINIS - AFP

Los científicos dicen que el clima extremo vinculado al cambio climático está ahora provocando el deterioro del lago. “Es una señal de alarma”, afirmó Efthymis Lekkas, profesor de gestión de desastres en la Universidad de Atenas. “No sabemos qué ocurrirá en el próximo período. Si tenemos un invierno sin lluvias, las cosas se pondrán difíciles”, agregó.

El alcalde Giannopoulos señala que el monte Giona, que se alza sobre el lago y que solía estar cubierto de nieve, no tuvo nieve el invierno pasado, el más cálido registrado en Grecia. En el borde del lago, que se aleja, los árboles han adquirido un tono amarillento. “Les falta agua. Esto nunca había pasado antes”, afirmó. Los pozos de la zona se están secando y los pueblos de los alrededores, que no se abastecen de agua del lago, sufrieron cortes de agua este verano, dijo. Un jefe de bomberos local dijo que el riesgo de incendios forestales en la zona se avecinaba a medida que los bosques se secaban.

La superficie del lago se ha reducido de unos 16,8 kilómetros cuadrados en agosto de 2022 a solo 12 kilómetros cuadrados este año, según imágenes de satélite publicadas por el Observatorio Nacional de Grecia.

Las reservas de agua allí y en los otros tres embalses que abastecen a Ática, una región de alrededor de 4 millones de personas que incluye Atenas, habían caído a 700 millones de metros cúbicos en agosto, desde 1200 millones de metros cúbicos en 2022, dijo el Ministerio de Medio Ambiente.

Esta fotografía aérea muestra los restos de casas que reaparecieron cuando el nivel del lago artificial Mornos bajó tras una sequía, cerca del pueblo de Lidoriki, a unos 240 km al noroeste de Atenas, el 1 de septiembre ANGELOS TZORTZINIS - AFP

Los antiguos habitantes de Kallio se sorprendieron al volver a ver el pueblo, pero se entristecieron por su estado. “Antes lo veía lleno y decía que era una playa. Ahora lo único que se ve es sequedad”, dijo Konstantinos Gerodimos, de 90 años. Su esposa, María, de 77 años, intervino para decir que “si esto sigue así, aparecerá todo el pueblo, hasta el fondo, donde estaba la iglesia y nuestra casa”.

Agencia Reuters

LA NACION