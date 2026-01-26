Estos son los pasaportes más poderosos del mundo para 2026: en qué lugar quedó la Argentina

El pasaporte es un documento que emiten los estados y sirve para identificar a un viajero como ciudadano de su país. Aunque su función es la misma en todo el mundo, no todos ofrecen las mismas facilidades: algunos habilitan el ingreso a una mayor cantidad de destinos sin necesidad de tramitar una visa. Cada año se elabora un ranking de los pasaportes más “poderosos” y, en 2026, Singapur volvió a encabezar la lista por tercer año consecutivo.

El índice internacional Henley Passport Index publicó su ranking anual y ubicó al país del sudeste asiático en el primer puesto, ya que su pasaporte permite el acceso sin visado a 192 destinos. En tanto, Japón y Corea del Sur empataron en el segundo puesto de la lista con acceso sin visado a 188 países diferentes. El tercer puesto fue para Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, con 186 destinos sin visado.

El ranking evalúa 199 pasaportes frente a 227 destinos. Freepik

“En los últimos 20 años, la movilidad global se expandió significativamente, pero los beneficios se distribuyeron de manera desigual”, dijo el Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, en una declaración a la revista especializada Travel Leisure.

Y añadió: “Hoy en día, el privilegio del pasaporte juega un papel decisivo en la configuración de la oportunidad, la seguridad y la participación económica, con el aumento del acceso promedio enmascarando una realidad en la que las ventajas de la movilidad se concentran cada vez más entre las naciones económicamente más poderosas y políticamente estables del mundo”.

El pasaporte argentino

La Argentina, por otro lado, logró una buena posición en el ranking. El país quedó ubicado en el puesto número 16, con un pasaporte que permite el ingreso a 169 países sin necesidad de tramitar una visa.

Se trata, además, de uno de los mejores desempeños de los últimos años. En 2025, el pasaporte argentino había quedado en el puesto 17°, mientras que en 2024 alcanzó el 16°. El punto más bajo se registró en 2010, cuando descendió hasta el puesto 26°. Hasta el momento, nunca había obtenido una puntuación superior a la actual.

El puntaje del pasaporte argentino a lo largo de los años.

El top 10

Singapur.

Japón, Corea del Sur.

Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza.

Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega.

Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes.

Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia.

Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido.

Canadá, Islandia, Lituania.

Malasia.

Estados Unidos.

Estados Unidos cayó al décimo lugar este año con acceso sin visa a sólo 179 países. En el pasado, había logrado ocupar el primer lugar tanto en 2006 como en 2014, pero decayó constantemente en los últimos años. Esto tiene que ver con los endurecimientos de la administración del presidente Donald Trump a las restricciones de viaje que prohibieron la entrada a viajeros de docenas de países.

En el otro extremo de la lista se encuentra Afganistán, que una vez más ocupó el último lugar de la lista como el peor pasaporte del mundo con acceso sin visado a 24 destinos.