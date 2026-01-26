Tormenta invernal Fern en EE.UU.: qué se sabe de la ola de frío extremo y cuáles son las zonas más afectadas

Una tormenta invernal azota desde el domingo gran parte de Estados Unidos y genera un escenario de parálisis total que afecta a millones de ciudadanos. El fenómeno meteorológico, que se extiende por más de 3200 kilómetros, cubre desde Texas y el sur del país hasta la región de Nueva Inglaterra, en la costa este. En consecuencia del fenómeno, 11 personas murieron por hipotermia.

Aproximadamente 213 millones de ciudadanos permanecen bajo algún tipo de advertencia por clima extremo, mientras las temperaturas gélidas congelaban la infraestructura básica y la vida cotidiana. Además, el colapso de la red eléctrica representa uno de los mayores desafíos en esta emergencia nacional.

Tormenta invernal Fern en Estados Unidos

Cuáles son las zonas más afectadas por la tormenta invernal

Según consignaron agencias, el estado de Tennessee sufre el impacto más severo en consecuencia de la tormenta invernal, con más de 300.000 usuarios a oscuras en medio de la helada.

Otros estados del sur como Texas, Mississippi y Luisiana, donde este tipo de tormentas resultan poco comunes, registran cortes que superan los 100.000 casos cada uno. En Kentucky y Georgia, decenas de miles de hogares también perdieron el servicio de energía debido al peso del hielo que derribaba cables y ramas.

📡Update: 8:40 AM CST...Several more hours of devastating ice will continue to accumulate over N Mississippi and portions of W Tennessee near the Tennessee River. Widespread weather-related power outages, downed trees, and impassable roadways already occurring. Travel discouraged pic.twitter.com/lDcsSPxTyp — NWS Memphis (@NWSMemphis) January 25, 2026

Estado de vuelos y transporte

El transporte en el país atraviesa una ola de cancelaciones y demoras que no tiene precedentes recientes. Más de 14.000 vuelos con origen o destino en territorio estadounidense se suspendieron durante el fin de semana.

Los aeropuertos de Filadelfia, Nueva York, Nueva Jersey y Washington presentan una actividad nula, con pantallas que solo muestran viajes cancelados y pasillos desiertos.

Vuelo cancelados y demoras en gran parte del territorio de Estados Unidos CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Tribunales y escuelas, cerradas

El Distrito del Sur de Nueva York anunció que el tribunal federal estará cerrado este lunes por la tormenta invernal. Esto se suma al cierre del sistema judicial del estado de Nueva York, salvo para solicitudes de emergencia.

Solo se celebrarán comparecencias en la ciudad de Nueva York a las 11.00 horas, según consignó el comunicado del sistema judicial de Nueva York.

“Las audiencias de lectura de cargos en el Tribunal Penal comenzarán a las 11 hs del 26 de enero, únicamente en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Las solicitudes de emergencia del Tribunal de Familia de la Ciudad de Nueva York se tramitarán en el Tribunal Penal”, señaló.

Los departamentos judiciales permanecerán cerrados este lunes ANGELA WEISS� - AFP�

En ese marco, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, también informó la suspensión de clases presenciales y activó el sistema educativo remoto para este lunes.

Masivos cortes eléctricos en todo Estados Unidos

A medida que las temperaturas bajan, el número de personas sin electricidad aumenta.

Más de 821,488 clientes están sin electricidad, la mayoría de los cuales se encuentran en Tennessee y Mississippi, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us.

251,768 de esos hogares se encuentran en Tennessee y otros 157,874 en Mississippi.

Contrataron equipos para quitar la nieve en Nueva York

Equipos contratados quitan la nieve de puntos clave de la Gran Manzana Juan Simo

El Departamento de Saneamiento anunció la contratación de personas para quitar la nieve y el hielo de las paradas de autobús, cruces de peatones y otras áreas públicas en Nueva York.

Para registrarse, la persona debe tener al menos 18 años de edad, ser elegible para trabajar en Estados Unidos de manera legal y contar con la capacidad para hacer trabajos físicos pesados.

Las medidas de Kathy Hochul ante la tormenta invernal

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia y detalló una serie de medidas y recomendaciones para los habitantes: