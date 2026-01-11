La advertencia de las autoridades de EE.UU. para viajeros con pasaporte español

Los ciudadanos españoles pueden viajar a Estados Unidos sin tramitar una visa gracias al Sistema Electrónico de Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, es importante cumplir con todos los requisitos, por lo que la Embajada de Estados Unidos en Madrid lanzó una advertencia.

Qué no deben hacer los españoles que viajan a Estados Unidos

El consulado publicó un mensaje en redes sociales para recordar las condiciones del Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés).

Incumplir puede derivar en sanciones migratorias, incluida la pérdida del beneficio. “El VWP permite viajar sin visado solicitando una autorización ESTA a ciudadanos que vayan a EE.UU. por motivos de negocio o turismo para estancias de máximo 90 días", se lee en el mensaje.

Asimismo, la Embajada recuerda que sobrepasar el tiempo significaría:

Ser sancionado.

Ser vetado del programa ESTA .

. Entrada prohibida a EE.UU. por tres años, diez o para siempre.

¿Qué es el ESTA y cómo funciona?

El ESTA es un documento necesario para quienes forman parte del VWP. “Se utiliza para determinar la elegibilidad de los visitantes para viajar a los Estados Unidos bajo el VWP y si dicho viaje representa algún riesgo para la seguridad o la aplicación de la ley”, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Es un documento válido por dos años o hasta que expire el pasaporte del beneficiario. No es una visa, pero con él se puede viajar las veces que se desee a territorio estadounidense.

Desde septiembre de 2025, el costo oficial del trámite es de US$40 y se solicita únicamente a través del sitio oficial del gobierno estadounidense.

Trump planea más cambios para el ESTA

Tras anuncios del presidente Donald Trump, el gobierno estadounidense analiza posibles modificaciones futuras al sistema ESTA. Estas no están vigentes, pero incluyen propuestas con un análisis más exhaustivo para los peticionarios.

La medida propuesta ordenaría que los solicitantes den información de sus redes sociales utilizadas durante los últimos cinco años. Además, que las solicitudes incorporen nuevos campos para los siguientes datos:

Números de teléfono utilizados en los últimos cinco años.

Direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años.

Nombres de familiares (padres, cónyuge, hermanos, hijos).

Direcciones de correo electrónico del trabajo utilizadas en los últimos 10 años.

Números de teléfono del trabajo utilizados en los últimos cinco años.

Números de teléfono familiares usados en los últimos cinco años.

Datos biométricos como rostro, huellas dactilares, ADN e iris.

Direcciones IP y metadatos de fotografías enviadas electrónicamente.

¿Qué países pertenecen al VWP?

Todos los ciudadanos o nacionales de estos países pueden viajar a EE.UU. sin una visa; solo deben solicitar el ESTA: