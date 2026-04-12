Perú extiende el cierre de urnas en unas caóticas elecciones presidenciales con más de 30 candidatos

LIMA.– Los peruanos asisten el domingo a las urnas para votar por un nuevo presidente y miembros del Congreso, en unos comicios con una treintena de candidatos presidenciales pero sin un favorito para evitar un balotaje, tras años de agitación política y aumento de la inseguridad que han erosionado la confianza de los electores en las instituciones.

Las preferencias están repartidas entre siete candidaturas con posibilidades de pasar a un balotaje en junio, aunque ninguna supera el 15% de intención de voto. Una segunda vuelta prolongaría la incertidumbre en el tercer mayor productor mundial de cobre que busca frenar los escándalos de corrupción y la expansión del crimen organizado.

Un hombre deposita su voto durante las elecciones presidenciales en un centro de votación en Lima, el 12 de abril de 2026 CONNIE FRANCE - AFP

Las urnas abrieron a las 7.00 hora local con retrasos de hasta tres horas en algunas zonas, incluidas la capital, por la demora en la instalación de mesas de votación y la inasistencia de ciudadanos encargados de recibir a votantes, que llevaron a las autoridades a extender una hora el cierre electoral hasta las 18.00 hora local (20.00 en la Argentina) para las 27,3 millones de personas habilitadas para votar.

Desde las primeras horas de la mañana, los ciudadanos reportaron demoras en Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores y otros distritos del área metropolitana de Lima, lo que generó largas filas y frustración entre la población.

Personas hacen fila fuera de un centro de votación, en San Pablo de Tushmo, cerca de Pucallpa, región de Ucayali, Perú, el 12 de abril de 2026 HUGO ALEJOS - AFP

El jefe jurado electoral (JNE), Roberto Burneo, anunció acciones legales contra la firma encargada de distribuir el material electoral.

Más del 90% de los peruanos tienen “poca” o “ninguna confianza” en su gobierno y su parlamento, la cifra más alta de América Latina, según la encuesta regional Latinobarómetro.

“No hay esperanza, con tantas cosas que han pasado. No tengo un candidato”, dijo Luis Peña, un lustrabotas de 55 años.

Los candidatos

Con el récord de 35 candidatos, los peruanos tienen una gama de opciones entre políticos de extrema derecha e izquierda, empresarios y hasta un excomediante, que abogan por un cambo radical en el país.

Votantes hacen fila fuera de un centro de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el 12 de abril de 2026 Guadalupe Pardo - AP

Los sondeos son liderados por la derechista Keiko Fujimori, quien postula por cuarta vez tras perder en balotaje las tres elecciones anteriores. Se ha presentado como garantía del orden y la estabilidad económica, atrayendo votantes alarmados por el aumento de la delincuencia.

Sin embargo, la candidata -hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos- continúa generando polarización por su legado familiar y problemas legales pasados.

La candidata presidencial peruana del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, deposita su voto en Lima el 12 de abril de 2026 STRINGER - AFP

En una entrevista con la AFP en vísperas de la elección, Fujimori prometió expulsar migrantes irregulares, atraer inversiones estadounidenses y sumarse al bloque de gobiernos de derecha de la región.

Con ocho presidentes desde 2018, la vertiginosa rotación impulsada por un fragmentado Congreso y alianzas gobernantes débiles han llevado al país a que ningún mandatario electo haya logrado terminar en la última década su periodo de cinco años.

“La gente realmente desprecia el Congreso actual”, dijo Martín Cassinelli, del Atlantic Council. “Los reconocen como responsables del caos político que hemos tenido”, agregó.

El candidato presidencial Roberto Sánchez conversa con periodistas al retirarse tras votar en un centro de votación en Lima, el 12 de abril de 2026 LUIS ROBAYO - AFP

En la última semana emergió el exalcalde limeño Ricardo Belmont, un empresario y periodista de 80 años, ubicándose en segundo lugar de favoritismo. Le sigue el popular humorista e imitador de expresidentes Carlos Álvarez. Ambos han crecido en las encuestas con un mensaje antisistema.

También figura el ultraconservador y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, un empresario con ideas socialmente conservadoras, que ha tenido fluctuaciones en el apoyo.

Rafael López Aliaga hace un gesto mientras vota durante las elecciones presidenciales en Lima, el 12 de abril de 2026 LUIS ROBAYO - AFP

Quienes pasen al balotaje se enfrentarán a un dividido Congreso, que podría complicar el esfuerzo del próximo gobernante para aprobar leyes y evitar riesgos de destitución.

Algunos candidatos han prometido cadena perpetua para los funcionarios corruptos y reducir drásticamente el numero de ministerios como medida de austeridad y “evitar” sobornos.

La agenda peruana

La inseguridad es otro de los problemas de Perú, que pese a la constante crisis política ha mantenido a flote su economía, en medio de una ola de extorsiones, aumento del crimen, el narcotráfico y la minería ilegal.

Una campesina es asistida por un empleado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el distrito de Chiguata, cerca de Arequipa, Perú, el 12 de abril de 2026 DIEGO RAMOS - AFP

Entre 2018 y 2025, los homicidios se duplicaron y las extorsiones se multiplicaron por ocho. La principal preocupación de los peruanos es la violencia que coincide con la llegada de grupos criminales extranjeros, en guerra con los locales. Los discursos de campaña se enfocaron en combatirlos con mano de hierro.

Algunos de los candidatos proponen ampliar el papel de los militares en la seguridad interna. Otros incluso dicen que buscarán retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte.

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Lima, el 12 de abril de 2026 CONNIE FRANCE - AFP

Las autoridades electorales esperan entregar resultados preliminares poco después del cierre de las mesas, en un país donde el voto es obligatorio bajo pena de multa.

“No es un cliché, pero es la elección más compleja en la historia del país”, dijo Piero Corvetto, jefe de la oficina electoral ONPE, que anunciará los resultados.

Agencias AFP, ANSA y Reuters