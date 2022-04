El referéndum convocado por López Obrador para reforzar su poder tuvo baja participación

CIUDAD DE MEXICO.– La mayoría de los votantes mexicanos dio su respaldo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el poder, pero la victoria fue agridulce porque no habría alcanzado la cifra mágica de 37 millones de sufragios (40% del censo de votantes) para que el resultado sea vinculante.

De acuerdo con una encuesta de salida del diario capitalino El Financiero, López Obrador permanecerá en el cargo, al que llegó hace tres años, luego que 9 de cada 10 mexicanos lo favorecieron.

Tras la victoria, el presidente mexicano descartó que vaya a buscar una reforma constitucional para reelegirse. ”Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato, no me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección”, dijo el mandatario en un video difundido en sus redes sociales, en el que agradeció el respaldo recibido en la consulta, que él mismo impulsó.

Sin embargo, señaló que a partir de la Reforma Electoral que busca emprender, propondrá que se reduzca el porcentaje de participación ciudadana para hacer vinculatorias las consultas ciudadanas. “Se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria, pensamos que es muy alto el 40% de participación, ahora participó mucha gente, pero no pasó el 18%, entonces sí podría reducirse a que sea el 30 y si se puede el 20%, si no es posible reducir el porcentaje para que sea vinculatoria la consulta quedaría también a la voluntad del presidente”, atajó este 11 de abril durante la conferencia matutina.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), la máxima autoridad en la materia, Lorenzo Córdova, anunció que sólo hubo una participación de entre el 17 y el 18,2% de los votos, es decir, menos de la mitad de los necesarios.

Un hombre pasa junto a un muro con un grafiti que promueve la consulta popular sobre la revocación del mandato del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en Chimalhuacán, México, el 10 de abril de 2022. PEDRO PARDO - AFP

La cifra surge de una encuesta “exit poll” (a boca de urna) integrada por 2000 entrevistas realizadas a personas que acudieron a votar, señaló Alejandro Moreno, director de encuestas del matutino especializado, quien dijo que “el perfil de los votantes” es oficialista, integrado por “beneficiarios de programas sociales” del gobierno.

El INE ofreció el resultado del conteo rápido del referendo, basado en una muestra de 1830 mesas de votación elegidas aleatoriamente, para entre las 21:00 y las 22 horas locales (03:00 GMT), pero el anuncio se aplazó un poco.

En cambio, informó desde el cierre de las urnas el resultado de los cómputos ordinarios, que avanzaban con lentitud, los cuales arrojaban hasta ahora, con 3,8% de los votos computados, que 90% de los ciudadanos favorecían a López Obrador y sólo 8,1% apoyaban su salida del poder.

Apenas concluida la votación, el presidente del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda) Mario Delgado, proclamó la victoria del jefe de Estado y dijo que este ejercicio “fue un éxito para nuestra democracia”.

¡Felicidades al pueblo de México por este triunfo histórico! A pesar de todos los obstáculos, alrededor de 17 millones salieron a votar. La democracia participativa ya es una realidad en nuestro país. ¡Todos los presidentes tendrán que mandar obedeciendo al pueblo! — Mario Delgado (@mario_delgado) April 11, 2022

La consulta para revocar el mandato de López Obrador, que concluyó a las 18:00 horas locales (01:00 GMT) en la mayor parte del país (centro y sur) y dos horas después en los estados con husos horarios diferentes (zona norte), transcurrió con casi total normalidad, excepto unos pocos incidentes menores.

Entre las anomalías figuró la suspensión del funcionamiento de 10 casillas, ocho por violencia y dos por robo de material electoral, así como el arresto de al menos tres personas en el estado norteño de Tamaulipas.

La afluencia de votantes fue irregular por cuanto en algunas zonas, como el sureño estado de Tabasco, donde nació López Obrador, que está a la mitad de su mandato, hubo amplia participación, pero en otras regiones hubo un alto ausentismo. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que, a pesar de los incidentes, la jornada fue “definitivamente exitosa”.

