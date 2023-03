El rey Carlos III les quita a Harry y Meghan su residencia en Reino Unido: deberán desalojar Frogmore Cottage

escuchar

LONDRES.- El rey Carlos III retiró a su hijo Harry y a su nuera Meghan Markle, instalados en Estados Unidos, el uso de su residencia en el Reino Unido, tras la publicación del polémico libro de memorias del príncipe, reveló el miércoles el diario The Sun.

Según el medio, el Palacio de Buckingham envió “un aviso de expulsión” a la pareja, que en 2020 se fue del Reino Unido y desde entonces ha multiplicado los ataques contra la familia real.

Frogmore Cottage, una residencia de cinco habitaciones situada cerca del castillo de Windsor, al oeste de Londres, fue otorgada como residencia a los duques de Sussex por la reina Isabel II en 2018 como regalo de boda.

Frogmore Cottage fue un regalo de boda de la reina para Meghan Markle y el príncipe Harry. Instagram

La residencia fue el centro de escándalos anteriormente tras las costosas obras de renovación que hizo la pareja, por más de 2,4 millones de dólares, financiadas con dinero público, causaron un escándalo y el príncipe Harry tuvo que devolver la suma.

Según The Sun, Carlos III no ha designado una nueva residencia a los duques de Sussex, así que no tendrán residencia real durante sus contadas visitas al Reino Unido.

Esta decisión fue interpretada como una represalia por la publicación a principios de año del libro de memorias “En la sombra” (”Spare”), en el que el hijo menor del monarca británico ajusta cuentas con su familia.

El diario The Sun también informó que el rey le habría pedido al príncipe Andrés que se traslade a Frogmore Cottage, con la idea de reducir los gastos de su hermano menor, que actualmente reside en una lujosa propiedad en Windsor.

El rey Carlos III de Gran Bretaña, de abajo a la izquierda, Camilla, la reina consorte, la princesa Ana, la princesa Beatriz, Meghan, duquesa de Sussex y el príncipe Harry miran mientras el ataúd de la reina Isabel II se coloca en el coche fúnebre después del servicio funeral de Estado en la Abadía de Westminster en el centro de Londres el lunes 19 de septiembre de 2022. Martin Meissner - Pool AP

Un “castigo cruel”

De acuerdo a Omid Scobie, periodista e íntimo amigo de la duquesa de Sussex, la desafortunada noticia dejó a la pareja y al menos dos miembros de la familia real “horrorizados”.

“Es como si [la familia] quisiera apartarlos de la escena para siempre”, sostuvo una fuente cercana a la pareja, que aseguró que “todo se siente como el final y como un castigo cruel”.

Otra fuente indicó a Scobie que Meghan y Harry tienen tiempo hasta “principio de verano” para desalojar la residencia.

“Al principio sólo les daban semanas, pero ahora tienen al menos hasta después de la coronación”, comentó la fuente.

Meghan y Harry durante el funeral de la reina Isabel II Emilio Morenatti - PA Wire

El Palacio de Buckingham no quiso hacer ningún comentario sobre estas informaciones.

La noticia se suma a un largo historial de bombardeos entre la pareja y la familia real, que comenzaron desde que Harry y Meghan lanzaron una batería de acusaciones en una entrevista con la periodista estadounidense Oprah Winfrey, a lo que se sumó su polémico documental en Netflix.

Está por verse si la pareja será invitada y si asistirá a la coronación del rey Carlos III el próximo 6 de mayo. Las invitaciones a los 2000 invitados serán enviadas la semana que viene.

Agencia AFP

LA NACION