Meghan & Harry: las imágenes de la serie de Netflix que ya generan polémica en Buckingham

“Nadie ve lo que sucede a puertas cerradas”. Esta es una de las contundentes frases que se le escucha decir al príncipe Harry en el primer adelanto de Harry & Meghan, la tan esperada docuserie de Netflix que la plataforma estrenará el próximo jueves 8 de diciembre.

Producida por los propios duques de Sussex, la serie llega con mucha expectativa y, según algunos medios británicos, con algunas polémicas incluso antes de su estreno.

En primer lugar, en una de las imágenes del tráiler se ve a la pareja tomada de la mano en una sala y si se hace foco en los detalles, puede notarse que se trata de una foto que se hizo dentro del palacio de Buckingham.

Tráiler de la docuserie Harry & Meghan

Esto no sería tan controversial si no fuese porque no está permitido publicar fotos del interior del palacio, a menos que hubiesen contado con el consentimiento expreso de la reina. De acuerdo con The Telegraph, los duques de Sussex se habrían saltado este paso del protocolo real. La imagen habría sido tomada antes de que renunciaran a sus deberes reales y se mudaran de manera definitiva a Estados Unidos.

Por su parte, el diario Daily Mail criticó otra de las imágenes que aparecieron en el tráiler. Se trata de una secuencia en la que se ve a un conjunto de fotógrafos disparando sus flashes, reflejando así parte del acoso mediático que el matrimonio vivió en Inglaterra.

Una de las escenas en las que se puede ver cómo Meghan Markle sufre en soledad Netflix YouTube

No obstante, de acuerdo a ese medio, las imágenes corresponden al estreno de la última entrega de Harry Potter, en Londres, en 2011, cuando Meghan y Harry ni siquiera habían cruzado sus caminos. “Tuve que hacer todo lo posible para proteger a mi familia”, se lo escucha decir a Harry tras esa secuencia.

Como se pudo ver en el adelanto, esta docuserie tiene como fin mostrar una versión más privada de la relación de los duques de Sussex y cómo vivían cuando todavía formaban parte de la familia real. Si bien habrá momentos de alegría como el matrimonio y el posterior nacimiento de Archie y Lilibet, pareciera que el foco son los momentos más dramáticos.

“Cuando hay tanto en juego, ¿no tiene aún más sentido escucharnos a nosotros contar nuestra historia?”, se la escucha decir a Meghan Markle al cierre del video. Además, hubo muchas imágenes de la exactriz con lágrimas en el rostro y con gestos de desesperación y tristeza.

Tráiler de la docuserie Harry & Meghan

La última vez que la pareja habló abiertamente acerca de su matrimonio y el contacto con la familia real, fue a principios de 2021, cuando concedieron una explosiva entrevista a Oprah Winfrey y en la que hablaron de racismo y discriminación de la corona británica ante el nacimiento de Archie. En aquella ocasión, Markle también mencionó un evento que habría marcado distancia entre Kate Middleton, princesa de Gales, y ella.

Además de la docuserie, también existe mucha expectativa por la publicación de Spare (que podría ser traducido como “repuesto”), el libro de memorias del príncipe Harry y en el que, al parecer, hablará de su relación con su madre, Diana Spencer, su padre, el rey Carlos III y su hermano Guillermo, príncipe de Gales y el primero en la línea de sucesión en la corona británica.

Saldrá a la venta el 10 de enero de 2023 y será traducido en 16 idiomas y en formato de audiolibro, con la voz del príncipe.

LA NACION