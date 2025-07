El sofisticado outfit con el que Kate Middleton se llevó todos los elogios en Wimbledon

Este sábado se jugó la final de Wimbledon entre la polaca Iga Świątek y la estadounidense Amanda Anisimova, en la que la exnúmero uno del mundo resultó ganadora. En un partido histórico, Kate Middleton hizo su aparición en la emblemática pista de Tenis y generó revuelo entre los presentes, quienes estaban pendientes de la presencia de la princesa de Gales.

Kate Middleton sorprendió con un sofisticado outfit (Foto: Captura Instagram/@vanidadesmx)

Con una gran ovación, la esposa del príncipe Guillermo ingresó al All England Lawn Tennis Club y se llevó todas las miradas con su sofisticado outfit, el cual estaba compuesto por un conjunto de dos piezas en tono marfil. La parte superior, de inspiración militar, destacaba por sus botones forrados, bolsillos de solapa y un cinturón a juego que estilizaba su silueta; mientras que la pollera tablada y larga hasta los tobillos y los zapatos stilettos del mismo tono le dieron un toque delicado. El atuendo lo completó con un broche en forma de moño en tono violeta y verde, símbolo de su rol como patrocinadora del All England Lawn Tennis and Croquet Club desde 2016, cuando fue admitida oficialmente por la reina Isabel II.

Kate Middleton fue la encargada de entregar los premios en la final de Wimbledon (Foto: Instagram Captura/@princeandprincessofwales)

En lo que respecta a los accesorios, volvió a lucir en el dedo anular el anillo de compromiso, el mismo que eligió dejar en su cómoda durante sus últimas apariciones públicas. Mientras que en la muñeca optó por el lujoso reloj Cartier Ballon Bleu que le regaló el príncipe Guillermo en su tercer aniversario de casados. Además, portó unos aros dorados y un bolso de mano de la diseñadora de moda británica Anya Hindmarch, el cual, según Daily Mail, supera los 1000 euros.

La princesa de Gales, Kate de Gran Bretaña en el ingreso a la final individual femenina entre la polaca Iga Swiątek y la estadounidense Amanda Anisimova en el Campeonato de Tenis de Wimbledon Jordan Pettitt - PA Pool

Como el evento deportivo fue de día, apostó por ondas suaves para el peinado y un maquillaje en tonos sobrios con acabado natural, pero no por eso menos luminosos.

Kate en la final de Wimbledon femenina ap - AP

Lo que tampoco pasó inadvertido fue su lado social. Antes de sentarse en el palco para disfrutar el partido, Kate saludó a varias personalidades destacadas del tenis; como, por ejemplo, a Wang Ziying, jugadora china en sillas de ruedas, y Bob Flin, el administrador honorario que se desempeña hace varios años en Wimbledon.

Cabe señalar que Middleton estará presente también el domingo, día en el que se llevará a cabo la final masculina entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, donde será quien entregue el trofeo al jugador que se consagre campeón, como ya hizo en 2023 y 2024.

Iga Świątek y Amanda Anisimova ap - AP

Pero ella no es el único miembro de la realeza que asistirá, el rey Felipe VI estará presente en el partido en representación de la Corona española. Esta no es la primera ocasión en que el monarca viaja a Londres para apoyar a Alcaraz; ya lo hizo en 2023, cuando coincidió en ese entonces con los príncipes de Gales.

El emotivo gesto de Kate Middleton con Anisimova

La estadounidense, quien perdió la final por 6-0, 6-0, no pudo evitar el llanto y, al acercarse al podio para recibir su trofeo de subcampeona, la Princesa Kate le dirigió unas emotivas palabras.

“Deberías estar tan orgullosa, bien hecho, disfrútalo”, le habría dicho Middleton a la tenista, según el experto en lectura de labios, Jeremy Freeman.