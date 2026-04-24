La reacción de los medios británicos al mail filtrado que pone en duda el apoyo de Trump por Malvinas

Luego de que la agencia de noticias Reuters publicara información de un mail filtrado del Pentágono que hablaba de que el presidente estadounidense Donald Trump analizaba retirar su apoyo al Reino Unido en su reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, distintos medios británicos reaccionaron a la posible medida.

The Telegragh

Uno de los primeros periódicos ingleses en publicar la noticia con foco en Malvinas fue el reconocido medio The Telegraph. “Estados Unidos podría revisar el reclamo británico sobre las Islas Malvinas”, decía el título este viernes a primera hora.

Luego, tras la respuesta de la administración inglesa de Keir Starmer, The Telegraph tituló: “Starmer reprende a Estados Unidos por la amenaza en las Malvinas“.

La nota indica que Washington quiere ”castigar” a sus aliados de la OTAN porque, según afirma, no quieren apoyar los ataques a Irán ni enviar barcos para abrir el estrecho de Ormuz.

The Telegraph fue uno de los primeros medios en publicar sobre la información de Reuters de Malvinas

Además, menciona que el territorio ubicado sobre el Atlántico Sur todavía es “reclamado por la Argentina como propio” y que el presidente Javier Milei es un aliado de Trump.

The Guardian

Por su parte, The Guardian tituló: “Downing Street afirma que la soberanía de las Islas Malvinas ‘recae en el Reino Unido’ tras la filtración de un informe del Pentágono”.

La web del portal británico sostiene que un portavoz de Starmer declaró que “la postura del Reino Unido es clara y no va a cambiar” y que “es una postura de larga data que seguirá siendo así”.

The Guardian también hizo eco de la noticia sobre el mail filtrado que publicó Reuters

“Las Islas Malvinas votaron de forma abrumadora a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre defendimos el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido”, agregó el funcionario, citado por The Guardian, sobre los habitantes de las islas, uno de los principales puntos de discusión en el relamo de soberanía por parte de la Argentina y el Reino Unido.

The Sun

En paralelo, el medio sensacionalista The Sun publicó una fuerte apertura en su web: “Amenaza en las islas”. Esto en referencia a que no sólo Trump podría retirar su apoyo sobre las Malvinas, sino sobre otros territorios de ultramar que controlan los ingleses, como Gibraltar y las Islas Turcas y Caicos.

Minutos después, replicó la respuesta de Starmer con el título “Manos afuera”.

“Gran Bretaña lleva mucho tiempo haciendo frente a los desafíos argentinos a su soberanía sobre el territorio del océano Atlántico. En 1982, las tropas británicas derrotaron a las fuerzas argentinas que habían tomado las islas tras 10 semanas de sangrientos combates”, dice la nota de The Sun.

The Independent

Otro de los medios que cubrió la noticia fue The Independent. “El mail filtrado puso de manifiesto las tensas relaciones entre Gran Bretaña y la administración Trump, ya que incluye la opción de reevaluar el apoyo diplomático estadounidense a las antiguas ‘posesiones imperiales’ europeas, como las Islas Malvinas”, introdujo el periódico.

The Independent sobre la postura de Trump por Malvinas

Por su parte el canal Sky News también fue uno de los primeros medios en replicar la información de Reuters.

“Estados Unidos está considerando diferentes opciones para castigar a sus aliados de la OTAN por no haber apoyado la guerra contra Irán, según informó la agencia de noticias Reuters. De acuerdo con un correo electrónico interno del Pentágono, un funcionario estadounidense afirmó que uno de los puntos incluía reevaluar el apoyo de Washington a las ‘posesiones imperiales’ de Europa, entre las que se incluía la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas”, sostuvo Sky News.

Sky News sobre el mail del Pentágono

Daily Mail

Finalmente, Daily Mail mencionó el rol del gobierno argentino: “El presidente Javier Milei es un estrecho aliado de Trump y reiteró la reivindicación del país sobre las islas, que el Reino Unido defendió por la fuerza en 1982, a costa de más de 250 vidas”.

Marcó, además, que la posibilidad de que Trump “castigue” al país de esta manera “provocó indignación en todo el espectro político británico”.

La cobertura de Daily Mail sobre Malvinas

“Simon Weston, veterano de la guerra de las Malvinas, acusó a Trump de ser un ‘matón de patio de colegio’ y advirtió que la Argentina podría usar este cambio como excusa para otra invasión", citó Daily Mail.

Polémica por el mail y respuesta del Starmer

La agencia de noticias Reuters publicó este viernes que un correo electrónico interno del Pentágono esboza las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Entre ellas, contempla la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas.

Aseguran que Trump analiza quitar el apoyo al Reino Unido en su disputa por Malvinas Archivo

El memorándum incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas. La página web del Departamento de Estado afirma que las islas son administradas por el Reino Unido, pero siguen siendo reclamadas por la Argentina.

“La soberanía de las Islas Malvinas recae en Reino Unido”, dijo este viernes un portavoz de Starmer.

El primer ministro británico, Keir Starmer (AP Foto/Alastair Grant) Alastair Grant - AP

“No podríamos ser más claros sobre la postura de Reino Unido respecto a las islas. Es una postura de larga data y no cambió”, afirmó.