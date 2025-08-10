El tecnócrata silencioso que implementa la despiadada agenda de Vladimir Putin

MOSCÚ.- El funcionario del Kremlin presumió de su compromiso con la vida sana, abriendo la puerta de su oficina para mostrarle a un empresario visitante lo que parecía un gimnasio privado. Luego describió su último proyecto: orquestar “referéndums” en la Ucrania ocupada para que pareciera que esas regiones querían unirse a Rusia.

El empresario moscovita, que había ido a verlo por otro asunto, recordó que el funcionario, Sergei V. Kiriyenko, había entrado en muchos detalles sobre los referendos, enumerando incluso el desglose porcentual de los resultados que anunciaría el Kremlin.

Añadió que Kiriyenko dio la impresión de ser un burócrata tranquilo y ambicioso “que resuelve un problema técnico concreto”.

Desde aquella reunión de hace tres años, ha quedado más claro que nunca que Kiriyenko es el hombre que convierte las ideas del presidente Vladimir Putin en acción.

Mientras el líder ruso libra una guerra, Kiriyenko supervisa amplios esfuerzos gubernamentales para reforzar el control de Putin sobre el país y la Ucrania ocupada. Recientemente, también ha adquirido mayor poder dentro del Kremlin, asumiendo gran parte de la cartera de otro asesor de Putin que se oponía a la invasión de Ucrania.

Sergei Kiriyenko y Vladimir Putin Twitter

A pesar de su modesto título de primer jefe adjunto de gabinete del señor Putin, el señor Kiriyenko representa un aspecto poco apreciado de cómo el presidente ruso ejerce el poder, formando parte de un grupo de gerentes hábiles, leales y oportunistas que dirigen el extenso aparato del Estado ruso.

Durante más de tres años, Putin ha recurrido a Kiriyenko, de 63 años, para gestionar los aspectos políticos de la guerra en Ucrania. Ha reprimido a la oposición interna. Ha ampliado el control del Kremlin sobre internet. Ha introducido la narrativa de Putin en las escuelas y la cultura rusas. Ha moldeado la propaganda y la gobernanza en la Ucrania ocupada. Ha intentado legitimar la apropiación de territorios por parte de Rusia.

En los últimos meses, el alcance de Kiriyenko se ha extendido a los esfuerzos por reintegrar a los veteranos de guerra ucranianos a la vida civil y a impulsar a los rusos a usar una aplicación de mensajería estatal en lugar de las occidentales. Si Putin llega a un acuerdo con el presidente Trump en su cumbre prevista en Alaska el viernes para poner fin a los combates en Ucrania, es probable que la tarea de Kiriyenko sea presentar cualquier acuerdo a los rusos como una victoria.

En entrevistas, más de una docena de antiguos colegas y otros rusos que conocen a Kiriyenko lo describieron como un hombre cuya pericia en los detalles del control y la influencia ha engrasado la maquinaria de la autocracia de Putin. Muchas de estas personas, incluidas tres cercanas al Kremlin, hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El Kremlin se negó a facilitarle una entrevista a Kiriyenko y no respondió a una solicitud de comentarios.

Uno de sus antiguos asesores, Boris B. Nadezhdin, comentó que había notado la habilidad de Kiriyenko para gestionar personal y ganarse la confianza de sus jefes hace tres décadas, cuando era viceministro de Energía. Ambos chocarían en 2024, cuando el Kremlin bloqueó el intento de Nadezhdin de presentarse a la presidencia contra Putin.

Nadezhdin señaló en una entrevista que la era rusa de los políticos independientes había pasado. Dijo que la era de Putin pertenecía a personas como Kiriyenko: “una persona que no intenta implementar sus propios planes, ideas, etc., sino que simplemente lleva a cabo sus tareas con claridad”.

‘Sin reglas’

El señor Kiriyenko se presenta como un estudioso del frío cálculo del poder.

Es cinturón negro de sexto rango en aikido, un arte marcial japonés centrado en aprovechar la energía del oponente y usarla en su contra. Muestra interés por la Metodología, una escuela filosófica de la era soviética que permite diseñar, gestionar y transformar la sociedad desde arriba.

En el tumulto de la política rusa moderna, ese enfoque en el poder se ha traducido para Kiriyenko en alianzas cambiantes y reinvención constante. “En un juego sin reglas”, dijo una vez en una entrevista, “quien las pone, gana”.

Kiriyenko tenía apenas 35 años en 1998 cuando se convirtió brevemente en primer ministro de Rusia. Su imagen juvenil y su meteórico ascenso —había sido gerente regional de una refinería de petróleo unos años antes— le valieron el apodo de Kinder Sorpresa, un juego de palabras con el nombre de un dulce infantil europeo.

Tras perder su cargo cuando Rusia incumplió el pago de su deuda, Kiriyenko cofundó un partido que impulsaba reformas económicas al estilo occidental. Realizó un curso intensivo de literatura para atraer a la clase media urbana, leyendo cinco libros a la semana durante sus campañas electorales de 1999 para la alcaldía de Moscú y para el Parlamento ruso, según Marat A. Guelman, entonces su jefe de campaña.

Sergei V. Kiriyenko ha manejado los aspectos políticos de la guerra en Ucrania Rusia

“Él percibía con rapidez y cambiaba con rapidez”, afirmó Guelman, quien posteriormente se volvió contra Putin y ahora vive en Berlín.

Tras la victoria de Putin en la presidencia en 2000, Kiriyenko dio un giro radical y abandonó el Parlamento para trabajar para el Kremlin. Unos años después, Guelman pidió ayuda para un socio que había tenido problemas con las autoridades, describiéndolo como “una persona de nuestras convicciones”. Guelman recordó que Kiriyenko replicó: “Ahora no tengo convicciones; soy un soldado de Putin”.

Alfred R. Kokh, viceprimer ministro ruso de la década de 1990, quien también abandonó el país, describió un intercambio similar. En 2003, se quejó a Kiriyenko sobre irregularidades en la campaña electoral parlamentaria de ese año.

“¿Vamos a charlar un rato?”, respondió Kiriyenko, “¿o vamos a hablar de negocios?”

Amigos poderosos

Ya instalado en la maquinaria del Kremlin, Kiriyenko dirigió entre 2005 y 2016 una de las empresas más grandes del gobierno: Rosatom, el conglomerado estatal de energía nuclear.

Durante esos años, Kiriyenko estrechó su vínculo con el magnate bancario y de los medios de comunicación, Yuri V. Kovalchuk, según funcionarios occidentales y varios de sus allegados que hablaron con The Times. Físico de formación, Kovalchuk es considerado uno de los amigos más cercanos de Putin.

Persuadió a Putin para que trajera a Kiriyenko de vuelta al Kremlin, según algunas de esas personas. Kiriyenko había demostrado su valía en Rosatom, modernizando la empresa con principios de gestión japoneses y ampliando la influencia rusa mediante acuerdos internacionales.

En su nuevo puesto en el Kremlin, Kiriyenko se le encomendó orquestar la versión de democracia de Putin, un ejercicio para consolidar la legitimidad del presidente y mantener el control de una nación extensa. Como primer subjefe de gabinete encargado de la política interna, Kiriyenko planificó la selección del candidato preferido del Kremlin a gobernador en cada una de las más de 80 regiones de Rusia, las elecciones para cubrir los más de 600 escaños del Parlamento y la dirección de la reelección de Putin en 2018 y 2024.

“Él es el implementador técnico”, dijo Grigory A. Yavlinsky, un político liberal en Moscú que se postuló a la presidencia, con la aprobación del Kremlin, en 2018. “Es una cantidad enorme de trabajo”.

Kiriyenko también organizó concursos para identificar a las próximas generaciones de tecnócratas, incluyendo pruebas de aptitud en línea y juegos de rol de liderazgo. Este mismo año, los finalistas de su concurso “Líderes de Rusia” han sido nombrados para cargos gubernamentales como la auditoría de proyectos de construcción en la Ucrania ocupada, la gestión del transporte público en los suburbios de Moscú y la dirección del Ministerio de Salud en Jabárovsk, en el Lejano Oriente ruso.

Ha ampliado aún más su cartera al asumir el último bastión de la libertad de expresión en Rusia: internet. En 2021, Kiriyenko arrebató el control de la red social más popular del país, VK, a un oligarca. Kovalchuk aportó gran parte del dinero. El hijo de Kiriyenko se convirtió en director ejecutivo, y el sobrino nieto de Kovalchuk asumió otro cargo de responsabilidad.

Residentes observan un edificio destruido en un ataque aéreo ruso, en Kramatorsk, Ucrania, el 31 de julio de 2025. Yevhen Titov - AP

El poder de esa alianza quedó en evidencia en un bombardeo que muchos analistas vieron como un preludio a una posible prohibición de WhatsApp.

En marzo, VK presentó su propia aplicación de mensajería. En junio, el ministro de comunicaciones ruso elogió a la compañía por el lanzamiento de un “mensajero completamente ruso” en una reunión televisada con Putin. Días después, los legisladores rusos aprobaron un proyecto de ley que obligaba a preinstalar una aplicación de mensajería de fabricación rusa en todos los smartphones. En julio, el gobierno anunció que esta aplicación sería la desarrollada por VK.

“Para nosotros, el gobierno es siempre un socio y un camarada mayor”, dijo en abril el hijo de Kiriyenko y jefe de VK, Vladimir S. Kiriyenko .

Apoyando la invasión

Mientras Putin concentraba tropas y planeaba su invasión de Ucrania en 2022, sus asesores políticos permanecían en gran medida desinformados, según informaron los allegados de Kiriyenko. Tres personas cercanas al Kremlin afirmaron estar convencidas de que Kiriyenko no compartía la obsesión por el giro prooccidental de Ucrania que impulsó a Putin a atacar el país.

Tras el inicio de la guerra, Kiriyenko se renovó rápidamente. Cambió su traje por camisas verde oliva y comenzó a viajar a la Ucrania ocupada en medio de los combates, visitando hospitales y escuelas.

Trabajó en la planificación de un juicio público por “crímenes de guerra” contra ucranianos para demostrar que Putin cumplía su promesa de “desnazificar” el país, según declaró uno de sus colaboradores a The Times en junio de 2022. El juicio nunca se materializó mientras las fuerzas rusas luchaban en el campo de batalla, pero Kiriyenko declaró en una conferencia en 2023 que la guerra “debe terminar con los juicios a los criminales ucranianos”.

Pero sí logró montar un espectáculo diferente: los referendos simulados en los que Moscú afirmó que los ucranianos bajo ocupación rusa habían votado abrumadoramente para convertirse en parte de Rusia.

Dentro de Rusia, Kiriyenko utilizó las palancas de su cargo para tratar de generar apoyo popular a la invasión de Putin.

La Dirección de Proyectos Públicos, una unidad centrada en iniciativas patrióticas que supervisa Kiriyenko, desarrolló lecciones de propaganda para escolares rusos. Su personal también presionó a funcionarios de nivel medio para que desempeñaran cargos administrativos en la Ucrania ocupada, según Sergei Markov, analista pro-Putin en Moscú que ha trabajado con el Kremlin.

“Claro, quienes no quieran pueden negarse”, dijo Markov. “Pero en ese caso, entienden que se enfrentarán a serias limitaciones en sus carreras”.

La cartera de Kiriyenko también abarca las artes. Ha incrementado el apoyo gubernamental a los artistas probélicos que apoyaron la guerra, mientras que vetó a quienes la critican, según informes de medios rusos. Iosif I. Prigozhin, un importante productor musical, declaró en una entrevista con The Times que el Kremlin dio “un cheque en blanco” tras la invasión a los músicos que estaban “más centrados en los intereses nacionales”.

El presidente ruso Vladimir Putin MIKHAIL SINITSYN� - POOL�

La esposa de Prigozhin, la estrella del pop Valeria, ha actuado en conciertos patrióticos en la Plaza Roja. Describió a Kiriyenko como “positivo, decente, sensible y preciso”. Cuando la oficina de Kiriyenko busca artistas para eventos, “el enfoque no es exigente, sino sugerente”, dijo Prigozhin.

Las políticas de Kiriyenko también cuentan con el respaldo de todo el poder del Estado ruso. Miles de rusos pacifistas han sido procesados o forzados al exilio en una iniciativa que, según muchos analistas, figuras de la oposición y antiguos colegas de Kiriyenko, fue coordinada en gran medida por él, como funcionario del Kremlin encargado de la política interna.

Ilya V. Yashin, un líder de la oposición rusa, acababa de ser arrestado e interrogado en julio de 2022 cuando dijo que había conversado con un agente del servicio de seguridad en el lúgubre pasillo de una agencia policial en Moscú mientras esperaba que llegara su transporte de prisioneros.

El agente le dijo que su arresto fue una “decisión política”, insinuando que un tal “Sergei” en el Kremlin era “compañero” de Boris Y. Nemtsov, el político que llevó a Kiriyenko al gobierno en la década de 1990. La sugerencia era que Kiriyenko era responsable de su destino, recordó Yashin en una entrevista tras su liberación en un intercambio de prisioneros el año pasado, aunque señaló que no podía estar seguro del papel de Kiriyenko, si es que tuvo alguno.

Para Yashin, la ironía era notable. Tanto él como Kiriyenko fueron aliados, en diferentes momentos, de Nemtsov, líder de la oposición rusa asesinado en 2015.

“Ahora Nemtsov ha muerto, y uno de sus amigos metió a otro en la cárcel”, escribió Yashin desde la cárcel en 2022.

‘Absolutamente oportunista’

En febrero de este año, los medios de comunicación estatales rusos informaron que Kiriyenko estaba gestionando la inestabilidad pública en Abjasia, una región separatista de Georgia respaldada por Rusia. Para demostrar las ventajas de estar del lado del Kremlin, Kiriyenko ofreció un obsequio de 20 autobuses escolares rusos y organizó una versión de sus característicos concursos de liderazgo.

Las competencias de Kiriyenko se han ido ampliando cada vez más fuera de las fronteras de Rusia.

Otro subjefe del Estado Mayor del Kremlin, Dmitri N. Kozak, supervisó las relaciones con Abjasia hasta el año pasado. Sin embargo, Kozak ha perdido influencia en Moscú debido a sus críticas a la invasión de Ucrania, según tres personas cercanas al Kremlin, un funcionario estadounidense y un contacto occidental. En los últimos meses, según afirmaron, Kozak presentó a Putin una propuesta para detener de inmediato los combates en Ucrania, iniciar negociaciones de paz y reducir el poder de los servicios de seguridad rusos.

aEl presidente ruso ha mantenido a Kozak, quien ha estado al lado de Putin desde la década de 1990, en su puesto principal. Sin embargo, ha transferido gran parte de la cartera de Kozak a Kiriyenko, incluyendo la gestión de las relaciones del Kremlin con Moldavia y con las dos regiones separatistas de Georgia, según las fuentes.

La expansión de la influencia de Kiriyenko muestra cómo su estrella continúa ascendiendo en el Kremlin a medida que adopta y ejecuta las políticas de guerra de Putin.

Kiriyenko es “eficaz” y “totalmente oportunista”, afirmó Yashin. Si Putin o un futuro líder ruso regresa a Occidente algún día, añadió Yashin, “Kiriyenko encontrará las palabras adecuadas”.