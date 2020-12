Ivanka Trump, la primera hija de Estados Unidos Crédito: Instagram Ivanka Trump

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 15:45

WASHINGTON.- Ivanka Trump siempre ha sido una ejecutiva de negocios con un buen ojo para el marketing, ya sea en bienes raíces, zapatos o bolsos a precios moderados. Después de que ella deje la Casa Blanca junto a su padre, quienes conocen a la familia dicen que pronto podría embarcarse en una nueva empresa: venderse a los votantes estadounidenses.

No está claro dónde exactamente Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, quien también es un asesor principal de la Casa Blanca, aterrizarán físicamente después de que abandonen Washington en enero. Algunos anticipan que la pareja regresará a su antiguo hogar de Nueva York, mientras que otros especulan que podrían mudarse a una "cabaña" en el campo de golf del presidente Bedminster en Nueva Jersey.

Pero los antiguos amigos, colegas y asociados de la pareja creen que, dondequiera que vivan, la primera hija estará contemplando cómo maximizar su capital político, ya sea que eso signifique una candidatura real o una influencia más transparente en los círculos republicanos en un mundo donde el presidente Donald Trump todavía tiene una enorme influencia política.

Está claro que algunos caídos del Trumpworld en Nueva York, donde los volantes de "No querido" han aparecido por la ciudad y las vallas publicitarias del "Proyecto Lincoln" en Times Square hicieron que la pareja amenazara con una demanda, no quieren que eso suceda.

"Me complace arrojar luz sobre ellos para mantenerlos lo más lejos posible de nuestro ámbito político", dijo Marissa Vélez Kraxberger, productora de cine y ex directora creativa de la ahora desaparecida compañía de Ivanka "Ivanka Trump", quien llamó a la hija mayor "idéntica" a su padre y votó por Joe Biden.

"Creo que le gustaría ser la [primera] mujer presidenta", dijo Kraxberger, reflexionando sobre sus dos años trabajando con Trump. "No creo que ella haya tenido ningún interés en la moda, pero todo fue un ángulo para ganar más poder de cualquier manera posible".

Ivanka Trump ha eludido preguntas sobre si planea postularse para un cargo político. Pero a lo largo de sus cuatro años como asesora principal de la Casa Blanca, ha completado una transformación asombrosa de una neoyorquina públicamente liberal que algunos esperaban que sirviera como una influencia moderadora sobre su padre a una defensora "sin disculpas pro-vida" de la Agenda de MAGA; una "orgullosa republicana de Trump", como le dijo a Fox News a principios de este año.

Las entrevistas con más de una docena de fuentes describieron una imagen de una mujer que, al igual que su padre, está interesada en aprovechar la plataforma y las relaciones globales que obtuvo de su papel protagónico en Washington.

Ivanka Trump junto a su padre, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Instagram Ivanka Trump

"Creo que es impresionante y si quiere seguir involucrada en la política, la gente la tomará con los brazos abiertos. Pero mantenerse involucrado en la política es diferente a postularse para un cargo", comentó un ex funcionario de la Casa Blanca.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de entrevista con Ivanka Trump. "Si bien los medios de comunicación parecen interesados solo en cubrir temas triviales y perpetuar chismes ociosos, Ivanka continúa enfocándose en sus prioridades políticas que luchan por los trabajadores estadounidenses y sus familias", dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, en un comunicado.

No obstante, Trumpworld podría estar buscando al próximo heredero aparente una vez que el presidente deje el cargo, aunque todavía insiste sin fundamento en que la elección que perdió ante Biden fue de alguna manera amañada.

Trump ha expresado personalmente su interés en postularse nuevamente en 2024. Pero la próxima generación de Trumps también podría mirar el trono, incluidos Ivanka y su hermano, Donald Jr., quien era popular en la carretera en los mítines del MAGA.

Mientras que antes en la administración Trump, Ivanka Trump negó interés en una carrera presidencial en 2024, los encuestadores han incluido su nombre para un grupo hipotético de primarias presidenciales republicanas que excluye a su padre. Obtuvo 4 puntos porcentuales de posibles votantes en las elecciones generales de 2024 en una encuesta de McLaughlin & Associates - Newsmax publicada a fines del mes pasado, quedando atrás del vicepresidente Mike Pence, su hermano Donald Trump Jr., el senador Ted Cruz, republicano por Texas, la ex embajadora de la ONU Nikki Haley, y el senador Mitt Romney, republicano por Utah.

Otros que conocen y han trabajado con la familia advierten que Ivanka Trump no podría deshacerse fácilmente del bagaje de la presidencia de su padre. Eso quedó más claro después de que el New York Times informara el martes por la noche que el presidente está discutiendo con sus asesores si conceder indultos preventivos a sus hijos, su yerno y su abogado personal, Rudy Giuliani. No se sabe que Ivanka Trump sea parte de ninguna investigación federal; tal indulto presidencial no se aplicaría a las investigaciones estatales.

Pero cualquier indicio de problemas legales podría constituir un obstáculo para un futuro político.

"Hay demasiada suciedad potencial que ella no quiere que se libere", especuló Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente que se declaró culpable en 2018 en dos casos penales separados relacionados con su trabajo para la campaña y organización de Trump.

Si la pareja regresa a Manhattan, podría haber una oportunidad de postularse en el 12° Distrito del Congreso, que cubre partes del Upper East Side, señaló la fuente cercana a la pareja. Sin embargo, otras fuentes cercanas a la campaña de Trump y a la Casa Blanca descartaron la idea de que Ivanka Trump consideraría postularse para el Congreso.

El ex subdirector de campaña de Trump en 2016, Rick Gates, escribió en su libro, Wicked Game: An Insider's Story on How Trump Won, Mueller Failed, and America Lost, que el presidente presentó a su hija como su compañera de fórmula para un grupo de su los mejores asesores de campaña.

El desarrollo económico de las mujeres, la creación de empleo y la licencia familiar remunerada fueron algunos de los temas de política adoptados por Ivanka Trump durante el mandato de su padre. Logró una victoria legislativa después de cabildear con éxito por un crédito tributario por hijos ampliado en el proyecto de ley de recortes de impuestos del Partido Republicano aprobado a fines de 2017. Una fuente cercana a la pareja llamó a Ivanka el "puente perfecto para las mujeres conservadoras" e insistió en que eventualmente la gente llegará a la conclusión de que "ella no estaba mal".

Los asesores principales del presidente Jared Kushner e Ivanka Trump caminan por el jardín sur de la Casa Blanca el 29 de noviembre de 2020 en Washington, DC Fuente: AFP

Si "Javanka", como se conoce a Ivanka Trump y Kushner, regresa a Nueva York, su bienvenida podría ser dura. Las parodias que representan escenarios imaginarios del regreso de la pareja a la ciudad, y los intentos desesperados por conseguir una cita en una peluquería o un asiento en primera fila en la Semana de la Moda de Nueva York, se han convertido en un género de comedia viral.

Su examiga y dama de honor, Lysandra Ohrstrom, escribió un relato mordaz en Vanity Fair describiendo que Ivanka Trump tiene "el radar de Trump para el estatus, dinero y poder".

Pero todavía hay muchos neoyorquinos que siguen siendo leales a Javanka y están dispuestos a asociarse públicamente con la pareja, como la heredera de Bloomberg, Georgina Bloomberg, quien le dijo al Daily Beast que Ivanka Trump se ha "manejado maravillosamente durante los últimos cuatro años".

Investigaciones

Actualmente hay dos investigaciones de fraude en el estado de Nueva York sobre el presidente Trump y sus negocios, que se han ampliado para investigar los honorarios de consultoría que se le hayan pagado a su hija, según informó el New York Times. Sin embargo, Ivanka Trump no es el foco de las investigaciones.

"Esto es acoso puro y simple", respondió Ivanka en Twitter. "Esta 'investigación' de los demócratas de Nueva York está 100% motivada por la política, la publicidad y la rabia. Ellos saben muy bien que no hay nada aquí y que no hubo beneficio fiscal alguno. Estos políticos son simplemente despiadados".

Esa no es la única investigación que se cierne sobre la cabeza de Ivanka Trump: Stephanie Winston Wolkoff, una examiga y confidente de la primera dama Melania Trump y una ejecutiva de Vogue, es una tercera testigo del fiscal demócrata de DC en la investigación del general Karl Racine sobre el comité inaugural de Trump.

Está previsto que Winston Wolkoff sea depuesta la próxima semana por los acusados, la Organización Trump, el Trump International Hotel y el Comité de Inauguración Presidencial 58, según una fuente involucrada en el caso.

Racine acusó al comité, en coordinación con la Organización Trump, de violar su condición de organización sin fines de lucro al alegar que pagó de más por las habitaciones en el Trump International Hotel para la inauguración presidencial. ProPublica informó que tanto el presidente saliente como Ivanka Trump conocían y fueron advertidos por Winston Wolkoff sobre el acuerdo. Ivanka Trump no ha sido acusada de ningún delito.

The Washington Post

Conforme a los criterios de Más información