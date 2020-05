Los trabajadores "atrapados" en los barcos, como el cantante Ryan Driscoll, sufren el encierro que les produce situaciones de angustia y desesperanza Fuente: AFP - Crédito: Captura de video

Hace más de dos meses que los tripulantes de cientos de cruceros se encuentran varados en alta mar sn poder bajar de las embarcaciones. Esto sucede a causa de las restricciones promovidas para controlar la pandemia de coronavirus, pero las personas que se encuentran en esa situación están sufriendo situaciones complicadas, que podrían definirse como de tortura psicológica.

La AFP produjo un video que tiene como escenario algunos de estos cruceros, donde los tripulantes "atrapados" narran en primera persona la difícil experiencia que están atravesando, luego de pasar tantos días varados en alta mar, sin poder regresar a sus hogares.

La información brindada por esa agencia de noticias señala que esta situación extrema -además, los cruceros tienen la orden de no navegar desde el 13 de marzo-, ya dejó cuatro tripulantes muertos desde que empezó su confinamiento. Dos de ellos, se arrojaron por la borda. Un tercero también se habría suicidado y otro falleció de "causas naturales", aunque no se han dado más detalles de este caso.

El proceso de repatriación de tripulantes es lento y caro, porque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades exigen que sean transportados en vuelos chárter. Aunque ya han sido repatriado miles de pasajeros, solo en aguas estadounidenses aún quedan casi 60.000 tripulantes a bordo de 90 cruceros, aseguraron desde la Guardia Costera.

Ella trabaja como música en uno de los cruceros varados y solo quiere regresar a su casa a ver a su familia Fuente: AFP - Crédito: Captura de video

Ryan Driscoll, un cantante norteamericano de cruceros, se encuentra hace 80 días encerrado en el Seaborn Odissey y señala que la tripulación de ese barco parece vivir siempre encerrada en la misma jornada, como en la película El día de la marmota . Su embarcación está tan solo a 200 meros de la isla de Barbados , pero así de cerca y todo, están impedidos de bajar.

El video cuenta también que muchos de los tripulantes varados dejaron de recibir sus sueldos, más allá de que continúan teniendo alimentos y -obviamente- alojamiento. Algunas compañías, incluso, les cobran a los varados servicios como los de internet a bordo.

Sólo en aguas de EEUU hay unos 90 cruceros con 60.000 tripulantes a bordo Crédito: Archivo

En algunos cruceros se organizaron protestas, como huelgas de hambre, y también se realizaron petitorios en las plataformas como change.org. El clima en los cruceros es de desesperanza y se registran muchos trabajadores con crisis de angustia.

"Mi situación aquí es muy mala. Tengo una buena cabina, porque me pusieron en una de pasajeros que son mejores que las de los tripulantes, tengo balcón, pero no me importa, solo quiero volver a mi casa. Necesito regresar con mi familia, volver a mi hogar. Es lo único que quiero y necesito", señala una mujer que trabaja como música en el crucero.

El video también muestra la situación de un DJ Brasileño, Cayo Saldanha, que fue transferido a diferentes barcos de la misma compañía y elevó su tema al Alto Comisionado de los DDHH de la ONU, donde denunció su caso como de "encarcelamiento".

Algunos, sin embargo, se encuentran bien sobre el crucero, porque se consideran a salvo de ser alcanzados por la pandemia de coronavirus que afecta al mundo entero.