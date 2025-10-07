El video que muestra las devastadoras inundaciones en Bulgaria que arrasaron con un pueblo turístico

Bulgaria se encuentra en alerta máxima de riesgo por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Burgas, ubicada al sureste. Según un informe de LN+, las crecidas súbitas en un río de la región -destacada por el turismo- provocaron que los muros de contención desbordaran y agua arrasara con todo lo que tenía a su paso. Hay cuatro víctimas fatales y continúan las tareas de rescate.

La localidad de Elenite, donde se están evacuando cerca de 200 personas, fue una de las más afectadas. Está situada en la costa del Mar Negro, a unos 350 kilómetros al este de Sofía. Allí, prohibieron el acceso a un complejo vacacional, que resultó gravemente dañado.

Las autoridades precisaron que se esperan precipitaciones para los próximos días, mientras que varias regiones del país balcánico, uno de los más pobres de la Unión Europea (UE), siguen aún sin recuperarse.

Inundaciones en Bulgaria

Cómo continuará el clima en Bulgaria

El Instituto Nacional de Meteorología pronosticó para las próximas horas lluvias de hasta 65 litros por metro cuadrado en ocho regiones administrativas. Toda la costa búlgara del Mar Negro fue declarada en alerta roja, es decir, máximo riesgo y amenaza por fenómenos climáticos.

En ese marco, otras 11 regiones en la parte central del país están bajo alerta naranja -la segunda de máximo riesgo, en una escala de cuatro- donde esperan precipitaciones de entre 40 y 60 litros por metro cuadrado.

Al menos cuatro víctimas fatales tras las inundaciones en Bulgaria

Las autoridades también advirtieron que este martes pueden producirse inundaciones repentinas en cinco distritos, al tiempo que aseguraron estar preparados para organizar evacuaciones en caso de necesidad.

Asimismo, pidieron a los habitantes de las zonas de riesgo que, en lo posible, abandonen sus hogares o permanezcan en lugares seguros.

Inicio del invierno y 51 localidades sin luz

Los meteorólogos informaron la llegada del invierno con nevadas en las zonas altas de las montañas Ródopes. Las advertencias llegaron después de las lluvias torrenciales, que causaron cuatro muertes y grandes daños materiales.

Los muros de contención colapsaron y el agua arrastró todo lo que tenía a su paso

Según informó el director general de Seguridad contra Incendios y Protección de la Población, Alexander Dzhartov, 51 localidades se encuentran sin electricidad.

En un comunicado, el Ministerio del Interior indicó que solicitará ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE para la reconstrucción de las zonas destruidas por estos desastres naturales. Hasta el momento, no se realizó ningún relevamiento para estimar el alcance de los daños.

Con información de EFE.