El violentómetro, el invento de una mexicana que ayuda a personas de todo el mundo a identificar los signos de violencia

Tan simple como una regla de 30 centímetros. Ese es el violentómetro, un invento que hace 16 años se creó en México y que ayuda a personas de todo el mundo a identificar los signos de violencia. Un material gráfico y didáctico en forma de tabla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de ataque que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen.

Lo que empezó como un sencillo proyecto dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México hoy se puede ver en múltiples países y se tradujo a idiomas como el maya, el italiano, euskera o chino.

Su creadora es la mexicana Martha Alicia Tronco Rosas, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Fundadora del Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional e investigadora de este centro. BBC Mundo conversó con ella.

Una idea desde el mundo de la ciencia

En 2007, Tronco propuso crear la unidad de género en el IPN porque, aunque había “algunas instancias que daban cierto apoyo en temas de violencia dentro de la institución, pero no desde una perspectiva que era la necesaria, desde mi punto de vista, una perspectiva de género”, explica.

Porque empezó a observar, por un lado, que las mujeres científicas en el Instituto tenían un menor crecimiento que los hombres y, por otro, que estas apenas tenían responsabilidades como directoras en las unidades académicas.

El violentómetro

Sin embargo, cuando creó la unidad de género se encontró con un problema mayor que, sin hacer mucho ruido, recorría las aulas. El silencio se rompió con cartas anónimas que dejaban a Tronco en su despacho, por debajo de la puerta. “Llegaron muchas denuncias en torno a que las personas eran maltratadas, eran violentadas. Mujeres, directivos, relaciones de pareja entre estudiantes”, relata.

Así, como investigadora, propuso hacer una encuesta a más de 14.000 estudiantes de nivel medio y superior para, dice, “saber todo”: desde posibles problemas de salud, consumo de alcohol y sustancias a, por supuesto, hábitos violentos. El único requisito era haber tenido al menos una relación de pareja en el año anterior.

“Me cela, pero solo un poquito”

“Los resultados fueron impresionantes, en el sentido de que detectamos mucha problemática: embarazos y paternidades no contemplados, por ejemplo, o adicciones”, explica Tronco. Cuenta que lo que más le llamó la atención, el “foco rojo”, fue cómo la gente percibía la violencia.

Había respuestas como “a mí me celan, pero un poquito”; “yo sí tuve algunos empujones con mi pareja”; “me pellizcó un poquito”; “en ocasiones revisa mis documentos o mi celular”. “Pero no la expresaban y percibían como si fuera algo violento. Siempre observaba en esas respuestas una supuesta situación de amor, entre comillas, de protección. Pero eso tiene un nombre y se llama violencia”, reflexiona.

Una propuesta económica y útil

Tras la encuesta, Tronco pensó que era necesario hacer un material útil en todos los espacios posibles, que no se tirara y que fuera económico, pues el proyecto en inicio nació sin presupuesto: “Así surgió la idea de una regla de escritorio de 30 centímetros. Y en cada centímetro una de las manifestaciones de violencia que nos dijeron en la encuesta. Así nació el violentómetro”.

La regla se divide en tres colores diferentes y cada uno engloba una situación, “iniciando sobre lo más sutil, aquella violencia que se enmarca en acciones que no implican una acción física, los 10 centímetros siguientes con acciones que implica violencia sobre objetos o sobre la persona, pero en menor medida, y los últimos 10 centímetros, con acciones con violencia física extrema”.

La idea, nacida en México, se expandió a otros países y se puede ver en distintas partes de América Latina, España o China. Daniel Pardo/BBC

En el primer tramo están acciones como celar, mentir, hacer bromas hirientes, ridiculizar o controlar y prohibir cosas o ver a gente. En el segundo, destruir objetos personales, pellizcar o tironear, en el tercero, amenazas con objetos, amenazas de muerte, forzamiento de relaciones sexuales y, en última instancia, el asesinato.

Una escala de violencia que, en la relaciones personales, no tiene por qué pasar por todos los puntos. “Puede que solo haga bromas hirientes, que te ridiculice, te intimide y te cachetee, pero igual es violencia y se debe estar atento y pedir ayudar”, sostiene Martha.

En el caso más extremo de la violencia están los feminicidios, que en México son una auténtica lacra social. Según cifras oficiales ofrecidas por UNESCO, en 2024 un promedio de 10 mujeres murieron de modo violento cada día.

Una idea en más países

De esa primera idea salieron otras para ayudar no solo a ver si se está sufriendo violencia, sino también si se está ejerciendo sobre otras personas y qué se debe revisar en ese caso. Luego pasaron la idea del violentómetro a una app para que los más jóvenes tuvieran ese acceso. Después, la idea, nacida en México, se expandió a otros países y se puede ver en distintas partes de América Latina, España o China.

En lo más cercano, Martha empezó a ver el impacto de esta herramienta cuando vio que se lo pedía “desde la abuelita para dárselo a los nietos o cuando en las escuelas lo querían dar de aguinaldo”. Tronco explica que esta sencilla herramienta sirvió para visibilizar muchos tipos de violencia que no se percibían como tal y que la gente los reconozca.

“En México, como en muchos países latinoamericanos, tenemos mucha violencia. Por eso creo que tuvo tanto impacto. Y en nuestro país en concreto sirvió para darnos cuenta de qué hacemos o qué sentimos en este tipo de relaciones”, dice.

Violentómetro IPN

Y, remarca, esto no es solo algo de relaciones de pareja. “El violentómetro permitió darnos cuenta de que esto que vivimos de manera cotidiana no es protección, no es amor, no es cariño. Y que esta violencia que podemos sufrir muchas veces la replicamos en otros, porque son las formas que aprendimos, las que vimos en cómo se relacionó nuestro entorno”. Aquí, dice, toca hacer una revisión muy puntual y personal para no repetir esquemas violentos.

“Porque no te conviene”

Dentro de los posibles comportamientos violentos que aparecen en esta herramienta, algunos pueden ser sutiles y la línea entre lo que es acto violento o no puede ser poco clara. Por ejemplo: ¿es violencia que lleve siempre el pelo largo y vestidos porque a mi pareja le gusta? ¿O que no vaya a ciertos lugares o con cierta gente? ¿Cuál es la línea entre complacer un deseo y algo violento?

“A veces no nos damos cuenta porque es muy sutil el controlar y el prohibir está en el número 11 del violentómetro, por ejemplo. Y no nos damos cuenta porque consideramos que es un acto de amor, que marca algo que no te conviene. Pero cuando la toma de decisiones no es personal y libre, cuando aquello me genera una serie de problemas, es violencia”, apunta Tronco.

Y, dentro de la violencia, uno de los problemas que conversamos con Tronco fue no solo lo complicado de verla, sino de comunicarla: “Es un tema que da vergüenza. No nos reconocemos cuando somos violentadas. Y es algo que nos puede pasar a todas”.

También advierte Tronco que las violencias que aparecen en el violentómetro se pueden dar todas o aparecer salpicadas y que tampoco son algo que ocurren de un día para otro, de golpe. “Es como una humedad en la casa. Va despacito y, de repente, un día, ves una mancha enorme en la pared y no te habías dado cuenta. Incorporamos lo que la otra persona quiere, poco a poco, y llega un momento en que no nos reconocemos”, señala.

Por eso, remarca, es importante hacer un ejercicio de autoconocimiento: “Hay que hacer una revisión de lo que somos y de lo queremos hacer y lo que no más allá de agradar a la otra persona”. Y aunque su invento es una ayuda, reconoce que la información, si bien válida y necesaria, no lo es todo.

“Ahora se tiene mucha más información que antes y es un elemento necesario, pero no transformador completamente. La parte social, la parte familiar, es la que puede hacer la diferencia, que tengamos comportamientos diferentes. Nos toca a todos hacer una verificación de los vínculos que tenemos, una corrección de la familia, nuestros espacios, nuestras amistades”, dice.

También habla de la interseccionalidad en la violencia: “No es lo mismo ser una mujer blanca, con un nivel educativo alto y heterosexual que ser indígena, lesbiana, analfabeta y pobre. Las mujeres somos diversas y tenemos muchas necesidades diferentes”.

Violentómetro Getty Images

El último cálculo de ONU Mujeres sobre violencia indica que, en todo el mundo, 736 millones de mujeres –casi una de cada tres– fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja; y de violencia sexual fuera de la pareja, o ambas, el 30% de las mujeres de 15 años o más al menos una vez en su vida. Esto sin incluir datos de acoso sexual.

Para 2023, unas 51.100 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Esto significa que, en promedio, 140 mujeres o niñas fueron asesinadas cada día por alguien de su propia familia, según datos de ONU Mujeres.

En el caso de los hombres, solo el 12% de los homicidios que sufren se producen en la esfera privada. Cuando hablamos de mujeres y niñas esta cifra asciende al 60%. ¿Entonces, cómo hacemos para cómo se incluya a los hombres en la conversación?, le pregunto a Tronco.

Y destaca una experiencia que tuvo durante un Curso de Paternidades. “Les preguntábamos algo muy sencillo: ‘¿Qué tipo de padres quieres ser? ¿Quieres ser como el padre que tuviste?’ Fue un punto medular. Muchos, llorando, decían que no querían eso para sus hijos”, explica. Y les toca, a juicio de Tronco, “hacer esta revisión profunda, que nos responsabilicemos todos”.

Por Alicia Hernández