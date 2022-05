Elecciones en Colombia: ganó el exguerrillero Gustavo Petro, pero deberá enfrentarse en segunda vuelta con el populista Rodolfo Hernández

BOGOTÁ.– Colombia hizo historia en las urnas, algo que adelantaban las encuestas y que se mascaba en sus calles del país cafetero desde hacía meses. La izquierda ganó el primer round de un proceso electoral plagado de escándalos y lo hizo por primera vez, al conquistar Gustavo Petro –un exguerrillero que formó parte de la organización M-19– ocho millones y medio de votos, el 40,3% del total.

El segundo hito, la gran sorpresa, lo protagonizó el outsider Rodolfo Hernández, el empresario populista y exalcalde de Bucaramanga, de 77 años, quien con su discurso contra la corrupción logró convencer al 28,1% de los votantes y desplazar del ballottage a Federico “Fico” Gutiérez, el aspirante de la derecha, que sufrió una derrota inédita. Solo cosechó el 23,8% de los sufragios pese a estar respaldado por el establishment colombiano: el uribismo, los partidos tradicionales y el propio gobierno. Todo ello con una abstención del 46%, algo tradicional en el país cafetero.

Conocidas las primeras proyecciones, Gutiérrez anunció que respaldará a Hernández en la segunda vuelta, el 19 del mes próximo, porque es “la forma más sensata de cuidar las libertades” y porque su adversario, Petro, constituye “un peligro, por lo que dijo y lo que hizo”.

Los partidarios del candidato presidencial colombiano por la 'Liga de Líderes Anticorrupción' Rodolfo Hernández celebran en Cali, Colombia, el 29 de mayo de 2022 RAUL ARBOLEDA - AFP

Triunfo insuficiente

“Hoy hemos ganado, es un día de triunfo”, clamó Petro frente a sus seguidores y dirigentes, que intentaron simular esa alegría que sólo otorgan los triunfos incontestables. A través de una larga arenga, el exguerrillero se quiso apoderar del cambio de verdad frente al cambio falso que asegura encabeza Hernández, “cambios que son tirarse un tiro al pie, que son un suicidio”. “Queremos invitar a hacer un cambio de verdad, constructivo, que nos permita una era nueva, mucho más próspera. A partir de ahora se define qué clase de cambio queremos, si suicidarnos o avanzar”, expresó.

Pese a sus palabras, se trata de un triunfo insuficiente: no solo quedó a casi 10 puntos de la meta que se había marcado el propio candidato, temeroso ante un ballottage en peores circunstancias. Las interrogantes de cara al 19 de junio son múltiples. Los analistas ya apuestan por una “campaña muy sucia”, pese a que ya la vivida superó cualquier precedente.

Petro, rodeado de su numerosa familia en una estampa electoral muy estadounidense, aprovechó la primera oportunidad para embestir con fiereza contra su rival mientas se echaba “flores” a sí mismo: “La corrupción no se combate con frases de TikTok, se combate arriesgando la vida. Nosotros la hemos arriesgado para luchar contra la corrupción, no estamos para engañar con un discurso. Mi contradictor está imputado por corrupción, no es un proceso de mentiras”.

El candidato presidencial colombiano por la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro (L) y su compañera de fórmula Francia Márquez, celebran en la sede del partido, en Bogotá YURI CORTEZ - AFP

Tampoco dejó pasar la oportunidad tantos años esperada, la de congratularse por la derrota del gobierno de Iván Duque y de lo que representa. “Ese es el mensaje central al mundo: se acaba una era. Finalizó mal en medio de los artilugios, ahora se trata de ver qué vamos a hacer con Colombia”, concluyó.

Petro repasó los votos ya obtenidos, mayoritarios en Bogotá, pese a su criticada gestión municipal, y la costa. Su gran reto vuelve a estar en el centro político, hasta ahora muy alejado por su tono polarizante y sus modos autoritarios.

Futuro incierto

Pese al optimismo del Pacto Histórico, el resultado en el ballottage se asoma incierto. El equipo que rodea al líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción hacía cuentas después de los resultados y estas les salían positivas, al sumar a todos los votantes de Fico Gutiérrez a sus alforjas políticas, por lo que superaría el 50%. El ingeniero, al que también llaman el “Trump tropical”, convenció a 13 departamentos del país frente a los 17 de Petro, pese a ser un político de Santander desconocido en el resto del país hasta hace dos semanas.

Tan atípico es el “viejito de TikTok” (en su perfil de Twitter, otra de sus herramientas, él mismo se califica como el rey de la red social de los microvideos) que esperó los resultados y aseguró que no va a fallar al país desde la cocina de su casa, radicalmente alejado del acto multitudinario de su rival.

“Hoy perdió el país de la politiquería y de la corrupción. Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta y concretar este gran camino”, señaló el candidato, de 77 años, quien perdió a su única hija tras ser secuestrada por la guerrilla del Ejército de Liberación del Pueblo (ELN).

Los perdedores

Gutiérrez, el gran derrotado, acudió a su comando de campaña para apostar sin amages por Hernández, “porque no somos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor. Petro no le conviene a Colombia, sería un peligro para la democracia, la libertad y la economía”, confirmó “Fico” ante sus seguidores. De esta forma la derecha colombiana ofreció sus cinco millones de apoyo al ingeniero Hernández, pese a que Fico reconoció que no había hablado con él y que tampoco se hacía responsable de la gestión de su posible gobierno.

Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y líder del Centro Esperanza, compareció sin estridencias, como siempre, para constatar el hundimiento de su candidatura, al obtener menos de 900.000 votos para el 4,2% de los sufragios. Al hijo pródigo de la política colombiana, que hace apenas cuatro años se quedó a unos pocos miles de votos de pasar a segunda vuelta frente a Iván Duque, también se lo llevó por delante la marea política del cambio por el que tanto tiempo ha luchado.

El candidato presidencial colombiano por la coalición Equipo Colombia, Federico Gutiérrez, habla luego de los resultados de las elecciones presidenciales DANIEL MUNOZ - AFP

“No se dio el cambio que nosotros proponíamos, pero este cambio marca un hito. Las dos personas escogidas por el cambio tienen ahora la responsabilidad”, declaró Fajardo. Su coalición se reúne hoy para determinar sus apoyos, aunque todo adelanta que el voto se dividirá. El propio Fajardo intentó pactar con Hernández semanas antes de las elecciones, pero sobre todo Los Verdes se inclinaron por el apoyo a Petro.

En definitiva, un castigo muy fuerte contra el oficialismo, contra los partidos tradicionales y contra el expresidente Álvaro Uribe, el político más influyente en lo que va del siglo en el país cafetero. Y es que algo se rompió ayer en la política colombiana. La derecha se había impuesto en cuatro de las cinco presidenciales en lo que va de siglo y venía del gobierno del conservador Andrés Pastrana desde 1998.

Las dos elecciones ganadas por Álvaro Uribe, la primera de Juan Manuel Santos en la candidatura uribista y la última de Iván Duque así lo confirman. Solo Santos, candidato de la derecha y del propio Uribe, logró superar en su segunda elección al candidato uribista, Óscar Iván Zuloaga, tras romper con su antecesor.