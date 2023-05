Elecciones en España: el contundente triunfo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid

escuchar

Poco después de renovar la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso celebró el contundente resultado electoral e hizo énfasis en el fracaso de Podemos, que no ha conseguido ninguna representación en las instituciones madrileñas.

“Es maravilloso y creo que voy a hacer el Camino de Santiago porque ayer le pedí al Señor que nos quitase esta forma de hacer política que no tiene sentido”, dijo en referencia a la izquierda radical en diálogo con la periodista Ana Rosa Quintana.

“De aquí a las generales la catarata de despropósitos que tienen pensada no va a cesar y espero que esto al menos les pare un poco. Menos mal que Madrid ha dicho que no quiere pasar por ahí”, añadió.

En Madrid, el Partido Popular (PP) consiguió mayoría absoluta tanto en la Comunidad (región), presidida por Díaz Ayuso desde 2019, como en el ayuntamiento, con José Luis Martínez Almeida al frente. La presidenta regional sumó este domingo 71 escaños, mejorando en seis los obtenidos en 2021, mientras que el alcalde pasó de 15 ediles a 29, prácticamente duplicando su balance de 2019.

En la Asamblea regional, Más Madrid se ha quedado a 44 escaños de Díaz Ayuso, con un total de 27, seguido por el PSOE, también con 27.

“En cierto modo sí me lo esperaba este resultado por la ilusión y el apoyo que notaba en la calle en estos últimos días. Han sido cuatro años increíblemente difíciles en los que no hemos dejado de trabajar”, dijo Díaz Ayuso tras la arrolladora victoria de su partido.

Ese resultado es como un viaje en el tiempo, porque devuelve al PP a 2011, última vez en la que gobernó con mayoría absoluta las dos instituciones. Más de una década después, aparecidos y desaparecidos Ciudadanos y Podemos, que no han logrado representación en ninguna de las dos circunscripciones, los conservadores volverán a tener las manos libres en su bastión de Madrid. Un resultado con ramificaciones de todo tipo. A nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, intentará usarlo como trampolín para las elecciones generales de fin de año. A nivel interno, sin embargo, el balance refuerza a Díaz Ayuso como contrapeso y alternativa de liderazgo, y vuelve a colocar al partido de Madrid, que ella preside, como uno de los más pujantes de toda la organización.

“España entera ha dicho basta ya y ahora están (el PSOE) en un callejón sin salida. Y, por eso, creo que es una rendición”, estimó Díaz Ayuso en declaraciones a la televisión Telemadrid después del anuncio del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio.

Sin embargo, pidió prudencia y seguir trabajando como hasta ahora: “Cuando uno se cree por encima del bien y del mal no deja de cometer errores y ahora no podemos hacer algo así. Ese camino es el que no debemos tomar ahora. La verdad es que esperaba que los españoles diesen un toque a Sánchez”.

El resultado electoral allanó el camino para que Ayuso plantee los presupuestos regionales, que este año no pudieron aprobarse por la falta de acuerdo con Vox.

De esta forma, y a esperas de que se constituya la Asamblea y pueda ser investida presidenta, Ayuso ya configura su Gobierno para tener aprobadas las cuentas en septiembre, tal y como dicta el calendario en la Comunidad de Madrid.

“Los presupuestos del año siguiente hay que empezar a trabajarlos hacia el verano y en septiembre ya sacas una primera propuesta”, afirmó en una entrevista este lunes por la mañana con la cadena de radio Onda Cero.

El programa de Ayuso se centra en “lograr el pleno empleo con la digitalización y la excelencia de los servicios públicos, impulsar decisivamente la ciencia y la innovación tecnológica, aumentar el número de viviendas en alquiler”, entre otros.

