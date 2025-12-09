Elecciones en Honduras: Asfura amplía su ventaja sobre Nasralla a más de 40.000 votos con el 97% de actas escrutadas

TEGUCIGALPA.– El accidentado escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras entra en su tramo final con una mínima ventaja del exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, favorito del presidente estadounidense Donald Trump, aunque la diferencia con su principal rival, el conservador Salvador Nasralla, es de apenas unas décimas.

Con el 98,76% de las actas procesadas —según datos divulgados por la emisora local HRN—, Asfura suma el 40,53% de los votos, seguido por Nasralla con 39,16%, una distancia de apenas 43.766 papeletas. Muy detrás queda la candidata oficialista del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con alrededor del 19% de apoyos.

Nasralla, presentador de televisión de 72 años y aspirante del Partido Liberal (PL), denunció ayer un “robo” en las elecciones. Aseguró que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) sufrió reiteradas caídas a lo largo del día, la última a las 19.20, justo cuando comenzaban a ingresar actas procedentes de los departamentos de Cortés y Atlántida, donde dice contar con una ventaja considerable. Según él, esas interrupciones no fueron casuales. Acusó a la “corrupta compañía ASD” —encargada del soporte informático— de desconectar el sistema cuando él encabezaba el recuento y de “ajustarlo” luego para redirigir votos del Partido Liberal hacia el Partido Nacional (PN) de Asfura en Cortés, Atlántida y Yoro.

En la mañana, hoy lunes 8 de diciembre 2025 cuando se cayó el sistema en el Consejo nacional electoral, @CneHonduras estaban entrando a suma las actas de los departamentos de Cortés y Atlántida. Hoy a las 7:20 de la noche se vuelve a caer el sistema cuando están entrando de nuevo… — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 9, 2025

El candidato liberal sostiene que el Partido Nacional obtuvo “un 20% menos de votos reales” que el PL a nivel nacional y que existe un “patrón de fraude” en varias zonas del país. Por eso exige un “conteo voto por voto”, especialmente en actas ya sumadas de departamentos como Lempira, Intibucá, La Paz, Copán y Santa Bárbara, donde denuncia que no se usó el sistema biométrico y que los documentos fueron escritos “a su antojo”.

Nasralla también recuerda que sigue pendiente el llamado escrutinio especial, del cual dependen otros 505.000 votos aún en disputa. “Falta mucha tela por cortar para que aceptemos los resultados”, advirtió, al tiempo que aseguró que el PL tiene “un ejército de personas que no permitirá el fraude”.

El proceso electoral se desarrolla con dificultades técnicas desde el domingo, y el CNE ha interrumpido y reanudado el cómputo en varias ocasiones. Actualmente solo medios de comunicación y partidos tienen acceso a la información actualizada. Aunque el conteo de las elecciones del 30 de noviembre está cerca de concluir, todavía deben revisarse 2749 actas con inconsistencias, equivalentes al 14,5% de las válidas, sin que el CNE haya precisado cuántos votos representan ni cuándo terminara esa revisión. El organismo tiene como fecha límite el 30 de diciembre para proclamar a un ganador.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del opositor Partido Liberal, junto a sus simpatizantes en Tegucigalpa el 5 de diciembre de 2025. ORLANDO SIERRA� - AFP�

El clima político se tensó aún más cuando el partido oficialista Libre, ubicado en un remoto tercer lugar, pidió la nulidad de las elecciones, lo que anticipa un escenario institucional delicado. Si Asfura es finalmente declarado vencedor, deberá gobernar con un Congreso adverso, dominado por liberales e izquierdistas, lo que complica de antemano su capacidad de maniobra.

A pesar de las denuncias y de las irregularidades señaladas por la oposición, el gobierno de Donald Trump afirmó ayer que los comicios fueron íntegros y que “no hay evidencia creíble” que justifique una anulación. Un vocero del Departamento de Estado, bajo anonimato, aseguró que la votación reflejó un “repudio a la gestión” del partido Libre. Trump, además, tachó de comunistas tanto a Nasralla como a Moncada, y reforzó su respaldo a Asfura.

El indulto a Hernández

Ana García de Hernández, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, sostiene un retrato de su marido en Tegucigalpa el 2 de diciembre de 2025. ORLANDO SIERRA� - AFP�

En un movimiento que sacudió aún más la campaña, Trump indultó la semana pasada al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), figura clave del Partido Nacional y condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico. Hernández quedó libre el lunes 1 de diciembre, lo que desató nuevas críticas de Nasralla, quien preguntó públicamente si los hondureños desean que “la droga continúe gobernando” como —según él— ha ocurrido desde 2006.

Pese al indulto, Hernández enfrenta un proceso abierto en su país. El fiscal general Johel Zelaya informó que solicitó a Interpol ejecutar una orden de captura internacional emitida en noviembre de 2023 por presuntos delitos de lavado de activos y fraude. Su esposa, Ana García, declaró a la AFP que el exmandatario no planea regresar a Honduras porque teme por su vida.

Mientras el país espera la revisión de las últimas actas y el posible recuento voto por voto, Honduras se adentra en una de las disputas electorales más estrechas y tensas de los últimos años, con un margen mínimo entre los candidatos, denuncias de manipulación del sistema informático y un clima político que augura semanas decisivas antes de conocer al próximo presidente.

Agencias AFP, AP y DPA