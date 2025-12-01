Elecciones en Honduras: Asfura y Nasralla pelean por la presidencia voto a voto en un lento escrutinio

TEGUCIGALPA.- En un lento e infartante escrutinio, Honduras define quién será su próximo presidente tras una reñida elección que por ahora solo tiene una confirmación: la izquierda dejará el poder, con la candidata oficialista, Rixi Moncada (Partido Libre), en un alejado tercer puesto mientras dos candidatos conservadores pelean voto a voto el primer lugar en un país donde no hay balotaje.

El candidato Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump -y también por el argentino Javier Milei-, y su rival Salvador Nasralla, liberal, mantienen este lunes una cerrada lucha de menos de medio punto en unas elecciones en las que varios candidatos apelaron al fantasma del fraude.

“Tito” Asfura, del Partido Nacional (PN), aventaja a Nasralla por apenas 0,2% de los votos, tras el conteo del 56% de las actas de votación, según los lentos resultados preliminares el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mientras avanzaba el lento escrutinio, Nasralla, un popular presentador de televisión de 72 años que postula por el Partido Liberal, se fue acercando al empresario apoyado por Trump y ahora los separan menos de 5000 votos. El primero reúne el 40% de los votos y el segundo, 39,8%.

El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, hace un gesto al emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025 JOHNY MAGALLANES� - AFP�

Moncada, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), de izquierda, estaba en tercer lugar con el 19,18%. La abogada izquierdista Moncada de 60 años había dicho que solo reconocería el conteo total, que puede llevar días.

Una vez finalizada la votación, el CNE tiene un máximo de 30 días para realizar la declaratoria oficial de los comicios.

Este lunes, Nasralla dijo que confía en ponerse a la cabeza del conteo cuando ingresen resultados de algunas provincias.

“Es imposible determinar al ganador con los datos que tenemos”, aseguró el analista político Carlos Cálix.

En las elecciones de este país con historial de fraudes y golpes de Estado, los hondureños decidían si renovaban la confianza en su primer gobierno de izquierda, a cargo de Xiomara Castro, o seguían los pasos de Bolivia y la Argentina, desde donde Milei también respaldó a Asfura.

Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Castro en una sola vuelta, así como 128 diputados y los 298 alcaldes y vicealcaldes por cuatro años. La autoridad electoral aún no dio cifra de participación.

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, celebra tras el anuncio de los primeros resultados preliminares oficiales de las elecciones generales en Tegucigalpa Moises Castillo� - AP�

En vísperas de los comicios celebrados este domingo, Trump advirtió que Washington no “malgastará” recursos en Honduras si no resultaba vencedor Asfura, conocido por los hondureños como “Papi a la orden”.

Asfura, un empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años, se presentó como un político pragmático, destacando sus populares proyectos de infraestructura en la capital.

Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en calma, según la misión de observadores de la OEA. Estados Unidos dijo este domingo seguir “de cerca” los comicios.

Nasralla, un comentarista deportivo de 72 años, ha hecho campaña con varios partidos a lo largo de los años e incluso se unió a la candidatura de la actual presidenta Xiomara Castro hace cuatro años. Sin embargo, continuó presentándose como un outsider y su tema central de campaña ha seguido siendo erradicar la corrupción.

Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.

La candidata presidencial hondureña del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, muestra su dedo manchado de tinta tras emitir su voto en un colegio electoral de Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025 ORLANDO SIERRA� - AFP�

El primer reporte del CNE se divulgó con un retraso de más de una hora y media y casi cinco horas después de cerradas las mesas de votación.

Moncada, quien había denunciado en campaña la posibilidad de un fraude al igual que Nasralla, pidió a sus seguidores en su cuenta de la red social X que se mantuvieran “en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones”. Agregó que el lunes informaría su posición sobre los resultados preliminares del CNE en conferencia de prensa.

La intervención de Trump

Irrumpiendo al final de la campaña, Trump dijo que “Tito” Asfura es el “único amigo de la libertad”, y que si perdía Honduras quedaría bajo control del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y “sus narcoterroristas”.

A Moncada la calificó de “comunista”, y a Nasralla de “casi comunista” por haber formado parte del gobierno, con el que luego rompió.

Trump fue más lejos el viernes al anunciar que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien gobernó con el PN de 2014 a 2022, y desde 2024 cumple una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Un hombre pasa junto a un quiosco con portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, tras las elecciones ORLANDO SIERRA� - AFP�

La izquierdista denunció este domingo que el perdón al “capo de la droga” fue “tramitado” por las élites locales, en tanto Asfura aseguró que no tenía “nada que ver con las elecciones”.

La polarización que marcó estos comicios es secuela del golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro y quien fue derrocado por la derecha al acercarse a Venezuela.

Los retos: pobreza y seguridad

Complaciendo a Washington, Asfura y Nasralla prometieron acercarse a Taiwán, luego de que Castro restableciera relaciones con China en 2023.

Ocupados en atacarse, los candidatos apenas abordaron las angustias de los hondureños.

“Necesitamos más seguridad. No hay empleo y la gente busca oportunidades en otros países”, se quejó Fren uancis Rodas, ama de casa de 29 años, en un barrio capitalino.

Honduras es un país ultradependiente de Estados Unidos, con 60% de sus 11 millones de habitantes en la pobreza y un 27% de su PBI alimentado por las remesas de los migrantes.

Manuel Orozco, analista de Diálogo Interamericano, comentó a la AFP que el gran desafío del próximo gobierno es el empleo, con la informalidad en 70%.

En uno de los países más violentos del continente y cuyas instituciones han sido infiltradas por el narcotráfico, las elecciones transcurrieron bajo un estado de excepción parcial impuesto por Castro en 2022.

Agencias AFP y AP