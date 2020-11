El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Brasil, Jair Bolsonaro evitaron hablar sobre el triunfo de Joe Biden Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 22:25

El candidato demócrata Joe Biden fue declarado ganador en las elecciones de Estados Unidos. Ante esta noticia, diversos mandatarios de América Latina se expresaron en redes sociales para felicitar al líder quien, tras la elección, fue electo como el nuevo presidente del país norteamericano.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Mauricio Macri fueron algunos de los argentinos que felicitaron a Biden, quien también recolectó mensajes de apoyo de otros referentes de la región como Sebastián Piñeira, Luiz Inácio Lula da Silva, Nicolás Maduro y Juan Guaidó.

De todos modos, hay otros presidentes que, hasta el momento, prefirieron no hacer declaraciones al respecto. Ellos son, entre otros, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Brasil, Jair Bolsonaro. Ambos se han jactado de mantener muy buenas relaciones con la administración de Trump.

Jair Bolsonaro: "No sé si seré candidato a la reelección"

En una transmisión que realizó vía Facebook, Bolsonaro afirmó que puede desistir de presentarse a la reelección en 2022 y sostuvo que hay un avance de la izquierda en América del Sur, pero evitó comentar la derrota de su colega y aliado estadounidense.

"Vean como está el mundo. En América del Sur hay varios países nuevamente pintados de rojo. Muchas veces el presidente no tiene cómo cambiar como yo pienso que debe ser cambiado el destino de Brasil, hay gente que quiere que el destino sea otro y puede ser que tengan razón", dijo Bolsonaro, quien destacó que él hace su trabajo "con el corazón".

Y añadió: "En las elecciones municipales necesitamos intendentes y concejales afinados con lo que pensamos, para darnos fuerza. No sé si seré candidato a la reelección, está muy lejos todavía 2022".

El bolsonarismo aún no reaccionó a la derrota de Trump, por quien había apostado como principal aliado para formar una ola de extrema derecha en Brasil. De todos modos, sí reaccionaron otros presidenciables para 2022, como el segundo en la sucesión presidencial, Rodrigo Maia y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

López Obrador: "No queremos ser imprudentes"

Por su parte, en México, López Obrador dijo que esperará a que se resuelvan los "asuntos legales" de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para fijar su postura, y subrayó que tiene muy buena relación "con los dos candidatos".

"No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos", dijo el mandatario a periodistas, horas después que medios estadounidenses dieran por ganador al candidato demócrata Joe Biden, mientras Donald Trump, que aspiraba a la reelección, se negó a conceder la victoria.

El silencio de Cuba ante la elección

Otro gobierno que tampoco se expresó fue el de Cuba, que era -además- una de las naciones más interesadas en el desenlace de las elecciones estadounidenses.

Mientras Barack Obama sostuvo que el embargo y las sanciones no servían, Trump dijo que su dura política hacia La Habana era la forma de terminar con la revolución cubana y lograr un modelo político pluripartidista.

El triunfo de Biden "va a tener un impacto directo porque él habló de retornar la política de [flexibilizaciones] de Obama'', señaló a The Associated Press Camilo Condis, un emprendedor en La Habana. "Lo importante ahora sería la respuesta del gobierno cubano, si van a aprovechar'' un eventual acercamiento entre ambas naciones. Pese a esto, el gobierno en la isla, liderado por Miguel Díaz-Canel, aún no reaccionó a la victoria del demócrata.

Agencias AFP, AP y Télam

Conforme a los criterios de Más información