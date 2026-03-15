Irán e Israel intensifican los ataques y Trump descarta negociar un alto el fuego

TEL AVIV.– La guerra entre Irán e Israel entró en su decimosexto día con una nueva escalada de ataques cruzados, amenazas directas entre líderes y una creciente presión internacional para alcanzar un alto el fuego que, por ahora, parece lejano. Mientras las ofensivas militares continúan en territorio israelí, iraní y libanés, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que existan condiciones para abrir una negociación con Teherán que ponga fin al conflicto y advirtió que podría seguir bombardeando un centro naurálgico del crudo de Teherán.

“Destruimos por completo la isla de Kharg, pero puede que la ataquemos unas cuantas veces más solo por diversión”, dijo Trump este domingo en una entrevista con NBC News.

El mandatario estadounidense aseguró que Irán “quiere sentarse a negociar”, pero advirtió que Washington no está dispuesto a aceptar un acuerdo en las actuales circunstancias. “Las condiciones todavía no son suficientemente buenas”, afirmó, sin ofrecer detalles sobre qué exigiría la Casa Blanca para iniciar un diálogo.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una nueva oleada de ataques israelíes contra la república islámica y de bombardeos iraníes sobre distintas ciudades de Israel, en un conflicto que comenzó a extenderse también al Líbano, donde el movimiento chiita Hezbollah participa activamente contra el Estado israelí.

Israel trasladó nuevas divisiones al sur del Líbano y no descarta una operación terrestre para alejar a las milicias de Hezbollah de su frontera.

Se reportaron "impactos" en Tel Aviv

En las últimas horas, Irán lanzó una nueva serie de proyectiles contra el sur y el centro de Israel. Según el Ejército israelí, los misiles tuvieron como objetivo principal la ciudad portuaria de Eilat y otras zonas estratégicas. Las autoridades confirmaron impactos y el derribo de un misil que contenía munición de racimo, aunque por el momento no se registraron víctimas.

Teherán sostuvo que los ataques estaban dirigidos contra objetivos de seguridad israelíes, entre ellos la unidad policial Lahav 433 –una de las divisiones internas más importantes del país– y un centro de comunicaciones por satélite.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en Jerusalén, donde fragmentos de un misil iraní interceptado por la defensa aérea impactaron en un edificio residencial donde vive el cónsul de Estados Unidos. El incidente, que ocurrió el sábado, no dejó heridos.

La respuesta israelí no tardó en llegar. El Ejército anunció nuevas operaciones aéreas contra objetivos militares en el oeste de Irán, mientras sus fuerzas continúan atacando posiciones vinculadas a Hezbollah en territorio libanés.

El frente libanés se intensifica

Mientras tanto, el conflicto también se profundiza en el Líbano. Según el Ministerio de Salud libanés, los bombardeos israelíes causaron al menos 850 muertos desde el 2 de marzo, entre ellos 107 niños y decenas de trabajadores sanitarios. Más de 2100 personas resultaron heridas.

Hezbollah aseguró haber lanzado un “misil sofisticado” contra la base aérea de Palmajim, ubicada al sur de Tel Aviv, y reivindicó otras operaciones en el norte de Israel y contra tropas israelíes desplegadas dentro del territorio libanés.

El líder del movimiento, Naim Qassem, afirmó que el grupo está preparado para una confrontación prolongada. “Nos hemos preparado para una larga guerra y los israelíes serán tomados por sorpresa en el campo de batalla”, dijo en un discurso televisado.

Yesterday, Hezbollah’s Naim Qassem vowed prolonged war with Israel, calls it an existential fight.



Qassem said: “We have prepared ourselves for a long confrontation” and warned Israel “will be surprised on the battlefield.” He stressed surrender is “not in our vocabulary” and… pic.twitter.com/VzBahx2l4Z — Open Source Intel (@Osint613) March 14, 2026

Ante la posibilidad de que el conflicto se transforme en una guerra abierta entre Israel y Hezbollah, varios actores internacionales intentan mediar para evitar una escalada mayor. El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a Israel a aceptar la disposición del gobierno libanés a entablar conversaciones directas y ofreció París como sede para un eventual diálogo.

Amenazas y guerra psicológica

En paralelo a las operaciones militares, la retórica entre los protagonistas del conflicto se volvió cada vez más agresiva. La Guardia Revolucionaria iraní prometió “perseguir y matar” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una amenaza que refleja el grado de confrontación alcanzado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que el objetivo de su país es eliminar lo que considera “las amenazas existenciales de Irán a largo plazo”.

“Queremos evitar entrar cada año en otra guerra”, declaró Saar durante una visita a una localidad beduina del norte de Israel cercana a una base aérea que fue alcanzada por misiles iraníes la semana pasada.

El canciller israelí también negó dos informaciones que circularon durante el fin de semana: que Israel esté por iniciar conversaciones directas con el Líbano y que su sistema de defensa esté quedándose sin interceptores para detener los misiles balísticos iraníes.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says the regime is not in a war of survival, telling @margbrennan the regime is “stable and strong enough.”



“We don’t see any reason why we should talk with Americans, because we were talking with them when they decided to attack us, and… pic.twitter.com/AQdyeWBiFu — Face The Nation (@FaceTheNation) March 15, 2026

Desde el lado iraní, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, rechazó las afirmaciones de Trump sobre un posible interés de Teherán en negociar.

“Somos lo suficientemente estables y fuertes. Solo estamos defendiendo a nuestro pueblo”, declaró en el programa “Face the Nation” de CBS.

El canciller afirmó que Irán no ve motivos para dialogar con Washington. “No hay ninguna experiencia positiva en las conversaciones con los estadounidenses”, sostuvo, recordando que las hostilidades comenzaron mientras ambos países mantenían contactos diplomáticos.

Araghchi también advirtió a otros países que eviten acciones que puedan ampliar el conflicto, en referencia al pedido de Trump para que naciones como Francia, China, Japón y Gran Bretaña envíen buques militares al estratégico estrecho de Ormuz para proteger el tráfico marítimo.

En paralelo, se desarrollan contactos informales impulsados por aliados de Washington. El asesor estadounidense Jared Kushner encabeza un intento de mediación, mientras que el ministro israelí Ron Dermer podría representar a Israel en eventuales conversaciones.

Agencias AFP, ANSA y Reuters y diario El País