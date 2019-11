Ballottage en Uruguay: expectativa tras el cierre de los centros de votación

El favorito en las encuestas es Luis Lacalle Pou Fuente: AP

MONTEVIDEO.- Tras el cierre de los centros de votación en los comicios que definirán al sucesor de Tabaré Vázquez en la presidencia, crece la expectativa en Uruguay . El candidato y favorito a ganar la elección según todas las encuestas, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), se mostró hoy confiado tras votar poco después del mediodía. Agradeció el apoyo de su coalición de cinco partidos y aseguró que, de obtener la victoria esta noche, se reunirá "mañana mismo" con Tabaré. Mientras, su rival, Daniel Martínez (del oficialista Frente Amplio), espera dar la sorpresa.

"En caso de ganar esta noche me comunicaré con el presidente y le pediré una reunión para mañana mismo", dijo, al tiempo que destacó que es "muy cauteloso" y que todavía "no está todo el pescado vendido", porque "los resultados no se conocen".

"La emoción le pasó por arriba a la razón", respondió Lacalle Pou, de 46 años, al ser consultado sobre cómo vivió las últimas horas. También reconoció que "no pudo dormir en toda la noche por la ansiedad".

Lacalle Pou anunció que, de ganar el ballottage, se dará a conocer el gabinete ministerial en unos 15 días. El hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) llegó a votar acompañado por una caravana de militantes enarbolando las banderas blaquicelestes del Partido Nacional (blanco).

Fuente: AFP

Los 2,7 millones de electores definirán qué desean para el futuro del país: si un cuarto gobierno consecutivo de la coalición de izquierda Frente Amplio o el gobierno encabezado por Lacalle Pou, que cerró una alianza con partidos opositores, entre ellos el tradicional Colorado.

El presidente saliente, Tabaré Vázquez, destacó la paz y las garantías de la democracia uruguaya cuando fue a votar: "Todos los uruguayos tenemos que sentirnos orgullosos de ser el pueblo que somos, respetuosos del derecho, de la Constitución y del opositor".

En las calles, muchos autos circulaban con banderas de sus partidos. Todas las encuestas auguran una victoria de Lacalle Pou y sus partidarios se mostraron más eufóricos a lo largo del día.

"Tengo muchas elecciones y veo que vamos a ganar por un margen mayor al que dan las encuestas'', dijo Juan Laborde, un abogado de 72 años, delegado del Partido Nacional.

El buen clima electoral fue resaltado también por Martínez y Lacalle Pou. "El país tiene que salir adelante metiendo unidos, gane quien gane, debatiendo ideas, cada uno en su lugar'', dijo Martínez. "El que gane, en el carácter de ejecutivo; y el que pierda, como oposición, pero tratando de construir para el país''.

Agencias AP y AFP