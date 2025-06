Elon Musk borró el tuit en el que acusaba a Trump de estar en el expediente Epstein

El multimillonario empresario Elon Musk borró una explosiva acusación publicada en redes sociales en la que vinculaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y quien se suicidó en prisión en 2019.

El dueño de Tesla y la red social X, que abandonó la semana pasada su puesto de consejero de la Casa Blanca, protagonizó el jueves una encendida disputa pública con el presidente estadounidense en la que aseguró que el nombre de Trump aparecía en el expediente Epstein. Por su parte, la administración republicana afirmó que examina decenas de miles de documentos, videos y material que, según su movimiento Make America Great Again (en español Hacer a América grande de nuevo), desenmascarará la complicidad de figuras públicas en los crímenes de Epstein.

“Hora de lanzar la verdadera gran bomba: [Trump] está en el expediente Epstein”, escribió Musk en su red social X, en el punto más álgido de la disputa entre ambos. “Esta es la verdadera razón por la cual no se han hecho públicos”, agregó. Sin embargo, Musk no reveló los documentos de los que hablaba y no brindó evidencia de su acusación.

Elon vs Trump

Inicialmente, redobló la apuesta con un segundo mensaje: “Conserven este posteo para el futuro. La verdad saldrá a la luz”. Pero en algún momento antes de este sábado por la mañana, el multimillonario borró los tuits, que ya no están disponibles en la red. No brindó explicaciones de por qué dio marcha atrás.

Epstein, financista estadounidense, fue denunciado por operar una red de tráfico sexual de menores durante al menos dos décadas. Las acusaciones incluyen abuso sexual, explotación de niñas—algunas de tan solo 14 años— y el uso de su red de contactos influyentes para protegerse. Fue arrestado en 2019 y se suicidó en prisión.

Donald y Melania Trump, junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell AFP

En febrero pasado, el Departamento de Justicia liderado por Pam Bondi publicó el primer paquete de archivos “desclasificados” relacionados a las causas de Epstein, en los que solo se mencionaba a Trump en los registros del avión privado del exfinancista.

En las cerca de 200 páginas de documentos que se publicaron no surge ninguna revelación significativa. Entre los nombres conocidos que aparecen en la libreta de contactos de Epstein figuran Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, el cantante Michael Jackson y el actor Alec Baldwin.

También se menciona a Ethel Kennedy (madre de Robert F. Kennedy Jr.), al exgobernador neoyorquino Andrew Cuomo, a la supermodelo Naomi Campbell, a la cantante Courtney Love, a Bob Weinstein (hermano del exproductor acusado de abusos Harvey Weinstein), al fallecido senador Ted Kennedy y el actor Ralph Fiennes.

Musk contra Trump

Las desavenencias entre el presidente de la primera potencia mundial y el hombre más rico del planeta cautivan al mundo, pero podrían tener graves consecuencias políticas y económicas para Estados Unidos. En pleno cruce, Trump no aceptó la mano que le tendió el jefe de Tesla y SpaceX, quien buscaba una conversación telefónica. De esta manera, terminó de forma abrupta el “bromance” que redefinió al Partido Republicano el año pasado.

Musk y Trump. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) / ALTERNATE CROP BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El magnate sudafricano, dueño de Tesla, X y SpaceX, pasó de ayudar a los republicanos a hacerse con el control total de Washington -gastó casi 300 millones de dólares, el mayor donante de campaña conocido el año pasado- a atacar a los líderes de más alto rango del partido y desafiar a las bases a que lo enfrenten.

Según publicó The New York Times, los asesores políticos de Trump se están preparando para una posible guerra prolongada contra Musk, en la que “los aliados de ambos en la tecnología y la política se vean obligados a elegir un bando”, de acuerdo a una persona cercana al presidente.