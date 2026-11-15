En el cierre de un día extenuante, León XIV denunció la devastación de la Amazonía y reclamó justicia para los pueblos indígenas

PULLCALPA.- En una jornada vertiginosa que comenzó en los Andes, el papa León descendió este domingo al corazón de la Amazonía peruana, desde donde envió un fuerte mensaje en defensa de los indígenas y del medio ambiente.

Citando varias veces textos de su predecesor argentino, denunció la explotación “arbitraria” de los recursos naturales de la Amazonía, las “heridas de la deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y a los vertidos de petróleo y el narcotráfico”. Y, en un escenario natural rebosante, con palmeras y muy verde, pero de grandes contrastes -calles de tierra, casa bajas, precariedad- llamó a cambiar el paradigma tecnocrático dominante. “La paz social y el equilibrio ecológico van de la mano, por eso, la violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra, y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”, advirtió.

Tras una hora de vuelo desde Cusco, y después de cambio abrupto de temperatura -el termómetro marcaba 34 grados, pero la sensación térmica era mucho mayor por una humedad altísima-, tal como preveía la agenda, el Papa tuvo un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en un escenario sobrecogedor: el malecón Puerto Callao, a la vera del río Ucayali, afluente del Amazonas. Ahí lo esperaban, emocionados y vestidos con sus coloridos trajes típicos, miles de indígenas no sólo de Pullcalpa sino también venidos desde otras zonas área, sacerdotes y voluntarios, con carteles de bienvenida, cantos y bailes típicos.

Después de escuchar dos testimonios de personas que le contaron historias de discriminación y derechos pisoteados, el Papa arrancó su discurso recordando la visita que hizo Francisco a Puerto Maldonado, también en la selva peruana, en 2018. Lamentó que, desde entonces, no sólo no cambiaron las cosas en este pulmón verde del planeta y para sus comunidades originarias, sino que empeoraron. “Lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado. El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, deploró. “No es posible separar la custodia de la selva amazónica de la preocupación por los pueblos que los habitan; la ecología integral, la justicia social y la vida espiritual van de la mano”, marcó.

El papa León XIV sostiene la Biblia durante la misa en el Complejo Deportivo Regional de Ucayali, en Pucallpa, Perú MARTIN BERNETTI - AFP

Poco antes, Susy Díaz, vocera de una comunidad indígena, denunció ante la multitud y mientras el Papa la escuchaba atentamente, que desde la visita de Francisco a la Amazonía 37 líderes indígenas fueron asesinados. “Y muchos otros siguen siendo amenazados por custodiar sus territorios”, acusó.

El Papa se refirió a este drama con vehemencia: “la sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, dijo, provocando aplausos. Refiriéndose al segundo testimonio, el Papa denunció la falta de acceso a salud y educación en esta zona olvidada del mundo debido a las distancias física y “al abandono de las instituciones”.

Además, la situación de vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes, que sufren violencia y abusos sexuales que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad. “En cada ambiente, la corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano; pero esto hace que el Evangelio irrumpa como una llamada aún más fuerte a la conversión personal y comunitaria, ofreciendo una renovada esperanza de sanación, consuelo y reparación”, siguió.

Planteó luego una urgente necesidad de “de renacimiento moral y pedagógico” de Pullcalpa, palabra que significa “tierra colorada”. La ciudad tiene unos 400.000 habitantes y es sede de numerosas empresas dedicadas al corte y a la comercialización de madera y de una refinería de petróleo. Creció muchísimo desde que, en 1945, fue conectada a Lima a través de una conexión a la Carretera Central.

“Frente a la tendencia a considerar esta inmensa región como una reserva de recursos para explotar, estamos llamados a desarrollar un paradigma diferente, que surja de la escucha de Jesucristo y su Evangelio”, afirmó. “El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato si’, denunció las consecuencias lesivas del paradigma tecnocrático dominante, que tiende a explotar la naturaleza y las culturas, con vistas a un beneficio económico inmediato en favor de unos pocos”, recordó. “Debemos contraponer este modelo —con tenacidad y amplitud de miras— con la ecología integral, expresión de la civilización del amor. Una visión alternativa, radicada en el Evangelio y respetuosa de la sabiduría de los pueblos, que reconocen, con lenguajes diversos, cómo todo en el mundo está íntimamente conectado”, enfatizó. Volvió a dejar clara, así, la continuidad entre su pontificado y el de su predecesor argentino, más allá de las diferencias de estilo.

Los fieles muestran retratos del papa León XIV antes de la misa en el Complejo Deportivo Regional de Ucayali, en Pucallpa TIZIANA FABI - AFP

Una vez más, y como hizo a lo largo de esta gira, León recordó que la Doctrina Social de la Iglesia, “un instrumento en continuo desarrollo”. Junto “al conocimiento ancestral que ustedes tienen”, puede ayudar a los pueblos originarios a “proteger sus derechos adquiridos a lo largo de las generaciones”, aseguró. Y los alentó a no no bajar los brazos.

“La Iglesia admira la capacidad de resistir y de recomenzar de los pueblos amazónicos”, dijo, con tono firme. “Ustedes son testigos del rostro de Nuestro Señor Jesucristo, que no se baja de la cruz, sino que da la vida por su pueblo. ¡Cristo nunca nos abandona! ¡Cristo está con ustedes! ¡La Iglesia está con ustedes y ustedes son sus miembros! ¡Somos el cuerpo de Cristo!”, arengó.

Aclamado por los presentes, León recibió como obsequio una clásica banda de semillas indígena, que le pusieron al cuello y que él se dejó puesta, muy cómodo.

Después de una breve parada en la catedral para plantar una planta y tomarse un respiro, el Papa se desplazó hasta la explanada de la Villa Deportiva Regional Ucayali. Allí, después de recorrer el área en papamóvil, para la alegría de la multitud -familias, jóvenes, ancianos, muy sencillos, la mayoría de comunidades originarias celebró la segunda misa de la historia en la Amazonía. La primera fue celebrada por Juan Pablo II en Manaos en 1980.

El Papa León XIV celebra misa en el Complejo Deportivo Regional Ucayali en Pucallpa, Perú MARTIN BERNETTI - AFP

Entonces, como empezaba a atardecer, el calor era más soportable y el ambiente se teñía con la música autóctona de ritmos amazónicos. En su sermón, volvió a hablar del cuidado de la casa común y de las personas.

Tras reflexionar sobre la parábola de los talentos, subrayó que “la salud de nuestra vida y la de la tierra que habitamos van de la mano, por eso, todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra”. “El ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano, por eso, toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente”, siguió.

“Queridos amigos: la palabra de Cristo entra aquí en el drama de nuestra historia. A la voz de mis Predecesores, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, uno la mía para subrayar el vínculo doloroso que existe entre la devastación ambiental de la Amazonia y las amenazas a la dignidad humana de sus poblaciones”, advirtió. “Muy poco se ha hecho, y muy lentamente, a la vez que se han acelerado los instrumentos para explotar y contaminar la creación. Frente a estos males, no escondamos bajo tierra los talentos del Señor, que nos da la fortaleza para reparar y sanar el sufrimiento causado por una insaciable sed de dominio. El Evangelio que hemos escuchado, en este contexto, se vuelve anuncio de rescate y de esperanza para todo el pueblo”, explicó, generando aplausos.