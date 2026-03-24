En plena tensión regional, EE.UU. envía al histórico portaaviones USS Nimitz a América Latina para su última gran misión

WASHINGTON.– La Armada de Estados Unidos puso en marcha una de las misiones navales más significativas de los últimos años en el hemisferio occidental. El USS Nimitz, el portaviones más antiguo en servicio activo, iniciará una extensa gira por América Latina bajo el nombre de Southern Seas 2026, según el medio Stars and Stripes, el diario oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Nimitz (derecha) junto al HMS Ark Royal en la Estación Naval de Norfolk en agosto de 1978 UNKNOWN - Film

Este despliegue ocurre en un marco de alta volatilidad política, apenas tres meses después de la operación militar que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en un momento de máxima presión sobre el gobierno de Cuba.

De acuerdo con la información del Comando Sur, el buque, un coloso de propulsión nuclear que entró en servicio en 1975, tiene como objetivo la circunnavegación de América del Sur.

El itinerario oficial incluye paradas en puertos estratégicos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica. Además, la fuerza de tareas prevé la realización de ejercicios de paso en el mar con las armadas de diez naciones socias: Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador y Guatemala.

El USS Nimitz (CVN-68) navegando en el año 2007 MC1 Denny Cantrell - Navy Visual News Service (NVNS)

Este despliegue es la undécima edición de este tipo de maniobras desde su inicio en el año 2007. No obstante, el contexto actual le otorga un peso diferente. Desde agosto de 2025, la presencia de naves de guerra norteamericanas en aguas latinas es una constante.

Antes del arribo del Nimitz, patrullaron la zona el USS Gerald R. Ford, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y el submarino nuclear USS Newport News. Estas unidades participaron en operativos contra el narcoterrorismo y en las acciones que derivaron en el cambio de régimen en Venezuela.

La misión Southern Seas 2026 marca la despedida operativa de uno de los símbolos del poder naval de Estados Unidos US NAVY - X80023

La situación en la cuenca del Caribe es crítica. La Habana sufre apagones diarios por la interrupción del suministro de petróleo venezolano, su principal aliado histórico.

En este escenario, el presidente Donald Trump manifestó su deseo de una “toma amistosa” de la isla caribeña, lo que añade una capa de incertidumbre al paso de esta flota de guerra por la región.

Desde el punto de vista técnico, el USS Nimitz (identificado como CVN-68) es una pieza de ingeniería imponente. Posee una eslora de 332 metros y un desplazamiento de 87.900 toneladas.

A bordo, miles de efectivos y decenas de aeronaves sostienen una capacidad de proyección global que sigue vigente Mass Communication Specialist 3rMC3 John Philip Wagner Jr - Navy Visual News Service (NVNS)

Su planta motriz consta de dos reactores nucleares que le permiten alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos y le otorgan una autonomía operativa virtualmente infinita.

El costo estimado de construcción de este tipo de naves asciende a los 4500 millones de dólares.

A bordo del portaviones convive una dotación de 5000 efectivos que operan un ala de combate de más de 65 aeronaves. Entre los modelos que integran el Ala Aérea Embarcada (CVW) 17 se destacan los cazabombarderos F/A-18E/F Super Hornets y los aviones de guerra electrónica EA-18G Growlers.

El paso del Nimitz por la región coincide con un escenario de crisis energética y presión política en el Caribe US NAVY - X80023

La fuerza se completa con escuadrones de helicópteros MH-60R/S Seahawks, naves de apoyo logístico C-2A Greyhounds y sistemas de defensa con cañones y misiles antiaéreos.

En esta travesía, el Nimitz viaja escoltado por el destructor de la clase Arleigh Burke, el USS Gridley, bajo el mando del Grupo de Combate de Portaviones 11.

El contraalmirante Carlos Sardiello, comandante de la Cuarta Flota, sostuvo que estos operativos ratifican el compromiso de su país con la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental.

Próximo a su retiro definitivo, el veterano portaaviones encara su última misión en aguas estratégicas de América Latina US NAVY - X80023

En la misma línea, el contraalmirante Cassidy Norman remarcó que la misión busca mejorar la interoperabilidad con las fuerzas regionales en el dominio marítimo.

A pesar de su vigencia, el USS Nimitz enfrenta sus últimos meses de vida útil.

La Armada tenía previsto su retiro para este año, tras su traslado desde la base de Kitsap a Norfolk. Sin embargo, la cúpula naval decidió postergar su baja definitiva hasta el año 2027.

Esta prórroga obedece a un mandato del Congreso que exige un mínimo de 11 portaviones operativos.

El USS Nimitz inicia su última gran travesía con una gira por América Latina tras más de cinco décadas en servicio NAVCENT PUBLIC AFFAIRS - DVIDS

La demora en la entrega del nuevo USS John F. Kennedy, sumada a un incendio que sufrió el moderno USS Gerald R. Ford durante operaciones contra Irán, obligó a mantener al veterano buque en la línea de frente para evitar una brecha en la capacidad de defensa.

El Nimitz es un símbolo del poderío militar estadounidense del último medio siglo. Su historial incluye la participación en la Guerra del Golfo (1991) y las invasiones a Afganistán (2001) e Iraq (2003).

Su nombre es un tributo al almirante Chester William Nimitz, figura central en la victoria del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, su última gran misión parece tener como escenario las aguas de América Latina, una región que recuperó un lugar central en la agenda de defensa de la Casa Blanca.

Agencia AP