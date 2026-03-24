Día 25 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente ingresa este martes 24 de marzo en su 25º día de guerra, en medio de una semana con rumores sobre una negociación: Donald Trump pospuso el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras asegurar que mantiene “conversaciones muy positivas” con el régimen islámico. Sin embardo, desde Teherán desmienten un acuerdo.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- El presidente norteamericano, Donald Trump, pospuso el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras “conversaciones muy positivas” con el régimen islámico.
- Arabia Saudita y Emiratos Árabes estarían por declararle la guerra a Irán, según The Wall Street Journal.
- Irán anunció una “nueva oleada de misiles” contra Israel.
- El gobierno de Trump pidió calma a industria petrolera inquieta por la guerra en Oriente Medio.
- El petróleo se desploma y las bolsas suben luego de que Trump anunciara una “pausa” en la guerra.
- Misiles de Hezbollah golpean en el norte de Israel tras un ataque de Irán que logró penetrar sus sofisticadas defensas.
Otros hechos de importancia
- El ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques “a gran escala” contra objetivos de la infraestructura de Teherán. Irán renovó los ataques contra sus vecinos del Golfo y amenazó nuevamente con comenzar un embate contras las plantas eléctricas.
- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que Irán “tiene capacidad de llegar hasta lo más profundo de Europa”.
- La guerra en Medio Oriente podría llevar al mundo a su peor crisis energética en décadas, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, quien calificó la situación como “muy severa”.
- Netanyahu dice que habló con Trump y que Israel continuará ataques en Irán y Líbano.
- El papa León XIV afirma que deberían prohibirse los ataques aéreos militares.
- Wall Street sube y el petróleo baja luego que Trump insinuara negociaciones con Irán.
- Japón liberará más reservas estratégicas de petróleo a partir del jueves.
- Corea del Sur le pidió a Irán que reabra el estrecho de Ormuz.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente recién este miércoles con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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"Solo cuestión de tiempo". Arabia Saudita y Emiratos Árabes estarían por declararle la guerra a Irán, según The Wall Street Journal
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