Guerra en Medio Oriente: Israel reportó que un misil iraní cayó en el centro de Tel Aviv

DUBAI.- Autoridades israelíes informaron este martes que misiles lanzados desde Irán impactaron en Tel Aviv y otras partes del país, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara de “conversaciones productivas” con el régimen islámico.

El ejército israelí informó de varios puntos de impacto desde la madrugada en todo el país. Los ataques provocaron daños de consideración en al menos tres edificios residenciales, mientras que unas seis personas recibieron atención médica por heridas en Tel Aviv.

Servicios de emergencia israelíes rodean los escombros de un edificio tras el ataque de un misil iraní este martes JACK GUEZ - AFP

Servicios de emergencia israelíes rodean los escombros de un edificio tras el ataque de un misil iraní este martes JACK GUEZ - AFP

Israel, por su parte, bombardeó los suburbios del sur de Beirut y dijo que estaba atacando infraestructura utilizada por el grupo político y militar Hezbollah, vinculado a Irán.

Un ataque contra un apartamento residencial al sureste de la capital libanesa mató al menos a dos personas, según el Ministerio de Salud libanés.

En Kuwait, líneas eléctricas fueron alcanzadas por metralla de la defensa antiaérea, lo que provocó cortes parciales de electricidad durante varias horas. Sonaron sirenas de alerta por misiles en Bahréin y el Ministerio saudí de Defensa indicó que había destruido 19 drones iraníes que tenían como objetivo su Provincia Oriental, rica en petróleo.

El índice del crudo

Los precios del petróleo cayeron brevemente por debajo de los 100 dólares por barril después de que Trump afirmara que su gobierno estaba en conversaciones para poner fin a la guerra. Pero ese respiro duró poco: el precio del crudo Brent, el referente internacional, volvió a 104 dólares por barril en las operaciones matutinas, con un alza de más del 40% desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero.

El precio del crudo Brent, el referente internacional, volvió a 104 dólares por barril en las operaciones matutinas JUNG YEON-JE - AFP

Trump fijó inicialmente como plazo el final del lunes, hora de Washington, para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz o enfrentara ataques contra sus plantas eléctricas, pero ayer le dio a Teherán cinco días más para cumplir.

Desde el comienzo de la guerra, Irán permite el paso de un pequeño número de barcos por el estrecho, que conduce del golfo Pérsico al océano abierto, pero remarcó que seguirá atacando embarcaciones vinculadas a Estados Unidos, Israel o sus aliados.

Sus dirigentes desconfían de los motivos de Washington, en parte porque Teherán estaba en negociaciones con Estados Unidos antes del ataque sorpresa que inició la guerra. Irán también estaba en conversaciones el año pasado cuando Estados Unidos e Israel atacaron sus instalaciones nucleares, iniciando una guerra de 12 días.

“Trump, Netanyahu y los de su calaña son mentirosos por naturaleza y su forma de ser es crear división”, dijo Esmail Kowsari, miembro del comité de seguridad nacional y política exterior del Parlamento iraní, según declaraciones citadas por la agencia semioficial de noticias Fars.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Luis M. Alvarez - FR596 AP

Y siguió: “Debemos pensar con sabiduría. Su naturaleza es sembrar discordia para que puedan hacer que la gente desconfíe de las autoridades y crea que esas acciones han tenido lugar, cuando no ha ocurrido ninguna acción de ese tipo”.

La extensión del plazo por parte de Trump se produce mientras un contingente de miles de marines se dirige hacia la zona, lo que alimenta la especulación de que Estados Unidos podría intentar apoderarse de la isla de Kharg, situada frente a la costa de Irán y vital para la red petrolera del país.

Estados Unidos bombardeó la isla en el golfo Pérsico hace más de una semana, golpeando sus defensas, pero afirmó que había dejado intacta la infraestructura petrolera.

Irán ha amenazado con que, si Estados Unidos parece estar a punto de desembarcar tropas, podría minar las aguas del golfo Pérsico, lo que complicaría un asalto anfibio y también pondría en peligro todo el transporte marítimo en la zona.

Con información de AP y AFP