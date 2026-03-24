Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 24 de marzo

Misiles lanzados por Irán atraviesan el cielo de Israel Ohad Zwigenberg - AP

Irán disparó una nueva oleada de misiles contra Israel este martes a primera hora por la mañana. Así lo anunció la televisión estatal de la república islámica.

“Irán lanza una nueva oleada de misiles contra los territorios ocupados”, escribió en la plataforma de mensajería Telegram la cadena pública Islamic Republic of Iran Broadcasting (Irib).