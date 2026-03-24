Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 24 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Irán anunció una “nueva oleada de misiles” contra Israel
Irán disparó una nueva oleada de misiles contra Israel este martes a primera hora por la mañana. Así lo anunció la televisión estatal de la república islámica.
“Irán lanza una nueva oleada de misiles contra los territorios ocupados”, escribió en la plataforma de mensajería Telegram la cadena pública Islamic Republic of Iran Broadcasting (Irib).
En diferentes videos viralizados en redes sociales se pudo observar cómo los sistemas de defensa antiaéreo trabajaban para interceptar los misiles iraníes que se acercaban zonas residenciales.
Footage shows the efforts of Israeli air defense systems over Tel Aviv, during Iran’s most recent ballistic missile strikes on the country. pic.twitter.com/jlNX8pCCfV— OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026
Japón liberará más reservas estratégicas de petróleo a partir del jueves
Japón liberará otra parte de sus reservas estratégicas de petróleo a partir del jueves, anunció este martes la primera ministra Sanae Takaichi, después de que Tokio comenzara a recurrir a sus existencias la semana pasada.
“Con el fin de garantizar ‘la cantidad necesaria para todo Japón’ (...) liberaremos la reserva estatal (de petróleo) a partir del 26 de marzo de esta semana”, aseguró la dirigente en la red social X.
Tokio comenzó la semana pasada a utilizar el equivalente a 15 días de reservas de crudo en poder del sector privado. Takaichi había anunciado previamente que también se pondría en circulación un mes de reservas gubernamentales.
Irán lanzó un ataque con Nesher
Nesher, una ciudad cercana a Haifa, fue atacada este lunes por la noche por Irán, según informó CNN. Según informaron las fuerzas armadas de Israel, fue el impacto de un misil de racimo.
Se reportan daños en la zona del impacto pero, por el momento, el servicio de respuesta de emergencias de Israel señaló que no se registraron personas heridas.
Cayó un misil iraní en Jerusalén
Durante la noche de este lunes sonó una fuerte explosión en Jerusalén. La situación se dio luego de que el ejército israelí advirtiera que había detectado el lanzamiento de otro misil por parte de Irán y que intentarían interceptarlo, según informó The Guardian.
Según indicaron periodistas de la agencia AFP que trabajan en la zona, la explosión se escuchó apenas minutos después del aviso del ejército.
El gobierno de Trump pidió calma a industria petrolera inquieta por la guerra en Oriente Medio
Empresarios y profesionales de la energía reunidos el lunes en Texas expresaron su preocupación por los impactos que la guerra en Oriente Medio tiene en el negocio, mientras la administración Trump intentó tranquilizarlos.
“Estas perturbaciones son temporales”, afirmó el lunes el secretario de Energía, Chris Wright, en la apertura del a CERAWeek en Houston -, la capital petrolera del país-, un foro que reúne a 10.000 directivos y actores de un sector sacudido por la guerra y el bloqueo del estrecho de Ormuz
Un poco más tarde, Wright se dirigió al “pueblo estadounidense” en diálogo con CNBC: “Estamos atravesando actualmente turbulencias a corto plazo, pero las ventajas a largo plazo serán enormes. Piensen en los próximos años y décadas para ustedes y sus hijos: verán un mundo mucho mejor”.
Wall Street sube y el petróleo baja luego que Trump insinuara negociaciones con Irán
Aunque Irán negó que el régimen haya dialogado con Trump, un cauteloso alivio recorrió los mercados financieros tras las declaraciones del presidente norteamericano quien insinuó negociaciones con el país persa.
El precio de un barril de crudo Brent cayó 10,9% para cerrar en 99,94 dólares después de que Trump dijera que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones productivas los últimos dos días “respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”. El S&P 500 subió 1,1% para su mejor día desde que comenzó la guerra.
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