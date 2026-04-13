En qué consiste la advertencia de Trump sobre un bloqueo naval a Irán y qué pasará con el Estrecho de Ormuz

En diálogo con LN+, Andrés Repetto analizó las últimas medidas de las fuerzas armadas estadounidenses, tras las amenazas del mandatario sobre la región estratégica de Medio Oriente
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Las fuerzas armadas de la administración de Donald Trump pusieron este lunes en marcha el bloqueo de puertos y zonas costeras de Irán, tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen iraní. En este contexto, Andrés Repetto profundizó en LN+ en las últimas declaraciones de Donald Trump y el movimiento de sus tropas en el estrecho de Ormuz.
“Acá el tema es que Estados Unidos no solamente está diciendo que está bloqueando o que va a bloquear el Estrecho de Ormuz, sino que va a bloquear los puertos iraníes. A esa advertencia de Estados Unidos, Irán dice que todos los puertos en el Golfo Pérsico van a estar en peligro”, explicó el analista internacional antes de que comenzara a regir (11 hora de la Argentina) el bloqueo propiamente dicho.
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