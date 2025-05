En su última entrevista, León XIV habló de su vínculo con Francisco: de su primer encuentro a los consejos de Bergoglio

ROMA.- Poco después del fallecimiento del papa Francisco, el pasado 21 de abril, el cardenal Robert Prevost concedió al sitio de noticias religiosas Vatican News la que se convertiría en su última entrevista antes de ingresar al cónclave que terminó eligiéndolo como sucesor del argentino.

En aquel encuentro, Prevost destacó la coherencia, la autenticidad, el deseo de vivir el Evangelio y esa cercanía especial a los pobres y a los que sufren por parte de Francisco. Y luego señaló el amor a la Iglesia, ese deseo de “darlo todo para servirla” y “su sentido de la responsabilidad”.

Conmovido, el cardenal contó que conoció a Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires. “Siempre tuve la impresión de un hombre que quería vivir el Evangelio con autenticidad, con coherencia”, dijo. “En los tiempos en que yo era prior general de los agustinos, varias veces, durante las visitas a mis hermanos en la Argentina, cuando él era todavía cardenal, tuve la oportunidad de conocerlo y hablar con él, de manera informal y sobre cuestiones más institucionales”.

Robert Prevost y Mario Poli en la Biblioteca Agustiniana, Buenos Aires, agosto 2004

Luego, volvió a encontrarse con Bergoglio ya en su primera misa pública como papa, en la parroquia de Santa Ana del Vaticano, confiada a la atención pastoral de los religiosos agustinos. “Me pregunté si se acordaría de mí y cuando llegó y entró en la sacristía, al verme, me reconoció inmediatamente y empezamos a hablar”, recordó.

Poco más de un año después, el 3 de noviembre de 2014, Francisco nombró a Prevost administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, Perú, y, posteriormente, obispo. Como pastor de esa región de Lambayeque, el religioso agustino seguía encontrándose con el Papa, quien siempre le expresaba su preocupación por ese pueblo. “Me preguntaba: ‘¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas?’“. ”Dio tanto a la Iglesia... sus gestos de cercanía hablan con tanta elocuencia", afirmó.

Durante esa última entrevista de hace algunas semanas, Prevost también recordó la visita apostólica de Francisco a Perú en 2018, y el gesto que tuvo con una mujer ciega de 99 años de su diócesis que llegó a Trujillo porque quería tener contacto con el pontífice. “Él se bajó del coche, se acercó a ella y la saludó. Nos dejó muchos ejemplos así; en su hermosa humanidad, quiso vivir el Evangelio y transmitir el Evangelio”, remarcó el cardenal.

Prevost en su posesión canónica como obispo de Chiclayo, Perú, en 2014 Frayjhonattan (Licencia Creative Commons BY-SA 4.0)

Prevost también destacó el primer viaje apostólico del papa Francisco, a la isla italiana de Lampedusa, y su “cercanía con los migrantes”, hasta estos últimos meses, incluso cuando escribió en febrero pasado una carta a los obispos de Estados Unidos “sobre la importancia de estar cerca de los que sufren y de tener el corazón de Jesucristo”, cuando el gobierno de Donald Trump puso en marcha el programa de deportación masiva de inmigrantes ilegales y refugiados.

Cita semanal

Ya como prefecto del Dicasterio para los Obispos, Prevost tuvo una cita fija con Francisco todos los sábados por la mañana durante los últimos dos años. “Hasta el final, quiso darlo todo a su ministerio, a su trabajo, a su servicio en la Iglesia”, continuó el cardenal, hablando de su encuentro semanal con el pontífice. “Al principio era a las 8 de la mañana. Pero a veces llegaba a las 7.30 y ya me estaba esperando, así que empecé a ir un poco antes y a veces se anticipaba”. Se trataban temas importantes, pero Francisco añadía a menudo una recomendación: “Me decía, entre otras cosas, al final de la audiencia: ‘No pierdas el sentido del humor, tenés que sonreír’”.

El Papa Francisco saluda al cardenal estadounidense Robert Prevost durante la Misa del Jubileo de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Personal de Seguridad en la Plaza de San Pedro el 9 de febrero de 2025 Vatican Pool - Getty Images Europe

En cuanto a la labor con los pobres, Prevost sostuvo que “el mensaje del Evangelio se entiende mucho mejor desde la experiencia de los pobres, que no tienen nada, que intentan vivir la fe y lo encuentran todo en Jesucristo. Creo que en este sentido el Papa ha dejado un ejemplo muy grande para el mundo. A mí, personalmente, me lo ha dejado, por mi trabajo como obispo en Perú, como misionero, y por muchas otras cosas”.

Por último, Prevost destacó que en su pontificado, Francisco “nos ha transmitido a todos este espíritu de querer continuar lo que comenzó con el Concilio Vaticano II, la necesidad de renovar siempre la Iglesia, semper reformanda est" (“que siempre debe ser reformada”).

“Queda mucho por hacer, hay que continuar. No podemos detenernos, no podemos volver atrás. Tenemos que ver cómo quiere el Espíritu Santo que sea la Iglesia hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el de hace diez o veinte años”, reflexionó Prevost, en un mensaje que hoy parece ser un anticipo de su pontificado.