En un giro inesperado, Trump se planta ante Netanyahu y rechaza la anexión de Cisjordania

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este jueves que no permitirá que Israel anexione Cisjordania, a pocos días de una visita del primer ministro Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca.

Cuando fue consultado sobre las insinuaciones de funcionarios israelíes en las últimas semanas de que podrían tomar el control de al menos algunas partes de Cisjordania -una medida que se ha planteado en respuesta a que varios países reconocieran al Estado de Palestina-, la respuesta de Trump fue contundente.

“No permitiré que Israel se anexe Cisjordania. No lo permitiré. Eso no sucederá”, dijo a los periodistas durante la firma de órdenes ejecutivas en el Despacho Oval no relacionadas con Medio Oriente.

Trump dijo que había hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero afirmó que sería firme en no permitir la anexión. “Ya ha sido suficiente. Es hora de detenerse ya”, manifestó.

Luego insistió en que un acuerdo sobre un alto el fuego y la entrega de rehenes en Gaza está “bastante cerca”.

Las declaraciones de Trump se produjeron el mismo día en que el veterano líder palestino Mahmoud Abbas intervino en la Asamblea General de la ONU mediante un mensaje grabado, porque Estados Unidos le canceló la visa para viajar a Nueva York.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, habla ante la ONU por videoconferencia. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

Abbas rechazó cualquier futuro papel de la organización terrorista Hamas en el gobierno del territorio, en un discurso en el que pidió a todos los países que reconozcan el Estado de Palestina.

Netanyahu tiene previsto dirigirse en persona a la Asamblea General el viernes, en medio de protestas convocadas por grupos propalestinos en las calles de Nueva York.

“Ya hemos tenido suficiente”

“Hablamos hoy con Bibi Netanyahu, y con todos los líderes en Medio Oriente, y estamos bastante cerca de lograr un acuerdo sobre Gaza y tal vez incluso la paz”, dijo Trump. Durante esas conversaciones con líderes árabes, Trump les aseguró que la anexión de los territorios ocupados desde 1967 está fuera de discusión.

Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania, adoptó un tono moderado en su mensaje a la ONU.

“Hamas no tendrá ningún papel que desempeñar en el gobierno. Hamas y otras facciones tendrán que entregar sus armas a la Autoridad Nacional Palestina”, declaró.

Asimismo, el líder palestino se distanció por completo del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamas contra Israel y rechazó las constantes acusaciones de que el pueblo palestino es antisemita.

Abbas habla ante la ONU. (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew� - AP�

“A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos lo que Hamas llevó a cabo el 7 de octubre (...) porque estos ataques no representan al pueblo palestino”, aseguró.

“Rechazamos que se confunda la solidaridad con la causa palestina y la cuestión del antisemitismo”, añadió.

Abbas también calificó los casi dos años de guerra en Gaza como “uno de los capítulos más horribles de los siglos XX y XXI”. El líder palestino pidió la creación de un comité liderado por la Autoridad Palestina para gobernar temporalmente la Franja de Gaza.

La Autoridad Palestina tiene un control limitado sobre partes de Cisjordania en virtud del trato alcanzado durante los acuerdos de paz de Oslo de 1993.

Israel rechaza un Estado palestino

La Asamblea General de la ONU arrancó el lunes con una nueva y significativa oleada de países que reconocieron a un Estado de Palestina que por el momento solo existe sobre el papel.

Netanyahu replicó dos días después que ese reconocimiento por parte de países como el Reino Unido, Canadá o Australia “no obliga a Israel a nada”.

Trump se ha mostrado también contrario a esa decisión simbólica de países aliados de Estados Unidos.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dudante una reunión con el premier Netanyahu. Photo: Kobi Gideon/GPO/dpa Kobi Gideon� - GPO�

Al mismo tiempo, según reveló Steve Witkoff, el emisario estadounidense para Medio Oriente, Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza.

“Creo que aborda las preocupaciones de Israel así como las preocupaciones de todos los vecinos en la región”, dijo Witkoff.

El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini, aseguró de su lado que quiere formar parte de la reconstrucción de Gaza.

“Unrwa está presente en Gaza con 12.000 personas actualmente. Contra toda expectativa, nuestro personal continúa suministrando ayuda médica primaria”, declaró en una entrevista.

Israel acusa a Unrwa de haber permitido que Hamas utilizara sus instalaciones para esconderse durante el conflicto.

Agencias AFP y AP