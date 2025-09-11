LA NACION

Encontraron el cuerpo del turista argentino desaparecido en Brasil

Se trata de Alejandro Ainsworth, de 54 años, que había desaparecido el domingo; fue hallado sin vida cerca de una favela en Río de Janeiro

Encontraron muerto a Alejandro Ainsworth, el turista argentino de 54 años había viajado a Río de Janeiro y que llevaba desaparecido desde el domingo
El cuerpo de Alejandro Ainsworth, el turista argentino, de 54 años, que estaba desaparecido desde el domingo en Brasil, fue hallado este jueves cerca de una favela en Río de Janeiro, según confirmó uno de sus hijos a LN+.

Tras notar movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias, sus hijos viajaron de urgencia al país vecino para participar de la búsqueda de su padre.

Noticia en desarrollo.

