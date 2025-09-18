Encontraron muerto a una joven promesa del boxeo mexicano: estaba envuelto en sábanas al lado de una ruta

Un horroroso caso conmueve la ciudad de San Luis Río Colorado en México: encontraron muerto y envuelto en sábanas a una joven promesa del boxeo mexicano. Se trata de Jesús Iván Mercado Cabrera de 21 años, quien había viajado hasta esa localidad para continuar con su ascenso en la división Gallo.

El cuerpo de Cabrera fue hallado sin vida por un transeúntes en la mañana del 15 de septiembre ubicado al costado de una carretera rumbo al Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado, según informó el diario El Universal.

La víctima, originaria de la ciudad de Obregón, estaba envuelta en sábanas, pero según las autoridades, no presentaba signos visibles de violencia. Fue trasladado a la morgue local para realizar la autopsia y conocer cuál fue la causa de la muerte.

“Nos llegó el reporte ciudadano el 15 de septiembre como a las 10 de la mañana y subimos la información redes. A partir de ahí se comunicaron familiares del muchacho, su pareja, desde Nogales, y otros parientes desde Obregón. La novia me contó que el 14 (de septiembre) platicó con él por teléfono”, compartió Mónica Espinoza Rivera, líder de Buscando Personas en San Luis Río Colorado, según consignó El Financiero.

Según explicó Rivera, para identificar al boxeador y ponerse en contacto con la familia, fueron claves los diferentes tatuajes que tenía Cabrera en sus piernas y en el torso. Entre ellos, destacaban la imagen de la Santa Muerte en el antebrazo y el logotipo de los Yaquis de Obregón.

“Rafaguita”, como era conocido en sus peleas, ostentaba un récord de siete victorias, nueve derrotas y un nocaut. Su próxima pelea estaba pautada para el 27 de febrero en la ciudad de Hermosillo contra Ramsés Ruiz, dentro de la cartelera Noche de Poder 5, en el Gimnasio Juan Francisco ‘El Gallo’ Estrada, según informó El Financiero.

En San Luis Río Colorado este año hubo al menos 89 casos de violencia que son investigados por las autoridades. Entre ellos dos feminicidios, 43 homicidios dolosos y 44 casos contra la libertad personal. Pero además, aumentaron los delitos contra el patrimonio con un alza de hasta 125% en robos en hogares, 250% en negocios y un 48% más a vehículos.