Un periodista vincula a Macron con una actriz iraní y habla de una crisis con Brigitte

PARÍS.– El presidente francés, Emmanuel Macron, quedó este miércoles en el centro de rumores sobre un presunto coqueteo con la reconocida actriz franco-iraní Golshifteh Farahani, una versión que también intentaría explicar la famosa cachetada que le dio su esposa, Brigitte Macron, al aterrizar en Vietnam en 2025.

La revelación fue hecha por el periodista de la revista Paris Match, Florian Tardif, durante una entrevista en la radio RTL para presentar su libro Una pareja (casi) perfecta (Un couple presque parfait). Según relató, Brigitte Macron habría descubierto durante el vuelo un mensaje enviado por Farahani al mandatario francés. “Un mensaje que nunca debió haber leído”, le confió al autor una persona cercana a la pareja presidencial.

Confuso momento entre el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa

“Lo que herirá a Brigitte no es tanto el contenido del mensaje como lo que este dejaba entrever: una posibilidad. Una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar. Nada tangible, ni realmente condenable, pero la sola idea de que eso hubiera podido existir bastaba”, dijo Tardif.

Según el periodista, Brigitte Macron se habría sentido entonces “relegada”. “¡Y por una mujer mucho más joven!”, subrayó Tardif.

El Palacio del Elíseo calificó entonces la escena, captada por la agencia Associated Press, como un “momento de complicidad”.

Golshifteh Farahani. Fuente: X

El periodista dijo que, aunque el vínculo ya no continúa, “durante varios meses Macron mantuvo una relación platónica con mensajes que iban bastante lejos”, según le aseguraron fuentes cercanas, como uno en que el mandatario francés decía a la actriz que le parecía “muy linda”.

“Esto provocó tensiones en la pareja que dieron lugar a esta escena privada que se volvió pública”, agregó el periodista.

Golshifteh Farahani. Fuente: X

Golshifteh Farahani es una importante actriz y cantante iraní, nacionalizada francesa, que ha recibido múltiples nominaciones y reconocimientos en su carrera. Nominada para el premio a la actriz revelación por The Patience Stone en los Premios César de 2014, ya ha trabajado con directores como Ridley Scott, Jim Jarmusch o Asghar Farhadi, y junto a actores del calibre de Leonardo di Caprio y Russel Crowe.

En enero de 2012 ocupó las primeras planas por su aparición semi-desnuda en la publicación francesa Le Figaro, en un acto de protesta contra la represión a las mujeres en Irán.

La cachetada de Brigitte

Tras su arribo a Vietnam en el marco de una visita oficial, la pareja presidencial protagonizó un confuso episodio que generó sorpresa, versiones cruzadas y un descargo oficial del Palacio del Elíseo.

El mandatario galo fue captado cuando su esposa Brigitte le pegó un cachetazo en la cara cuando se disponían a descender del avión que los había llevado hasta el sudeste asiático.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y Emmanuel Macron asisten a una cena de Estado junto a sus respectivas esposas, en Hanói, el 26 de mayo de 2025 LUDOVIC MARIN - AFP

Fue la agencia de noticias Associated Press la que filmó justo el instante, en Hanói, segundos después de que un tripulante de cabina abriera la puerta de la aeronave. Fue en ese instante en que el presidente de Francia recibió una cachetada de parte de un brazo que vestía una prenda roja. Macron pareció sorprenderse cuando giró rápidamente y saludó a los representantes de los medios con un gesto de la mano.

Tras el incidente, la pareja descendió por las escaleras del avión. Emmanuel Macron tendió la mano a su esposa, pero ella no la aceptó y, en cambio, se apoyó en la baranda. Toda la secuencia protagonizada por la pareja presidencial francesa se volvió viral y desató un aluvión de comentarios en redes sociales.

Brigitte y Emmanuel Macron asisten a una cena de Estado junto al presidente de Vietnam, Luong Cuong, en Hanói, el 26 de mayo de 2025 LUDOVIC MARIN - AFP

Según indicó el diario francés Le Monde, el mandatario se refirió al video mientras anunciaba la firma de contratos en Vietnam y hablaba de la guerra en Ucrania, porque “todos necesitan calma”.

“Mi esposa y yo bromeábamos, como solemos hacer (…). Desde hace tres semanas hay gente mirando videos: creen que compartí una bolsa de cocaína, que tuve un cara a cara con un presidente turco y ahora que tuve una disputa doméstica con mi esposa. Nada de esto es cierto», afirmó entonces Macron, de acuerdo con ese medio.