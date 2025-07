Escala la polémica por el cambio en los pasaportes uruguayos: la respuesta del gobierno

Los ciudadanos uruguayos que hayan tramitado el nuevo pasaporte se enfrentan recientemente a una insólita problemática: tres países de Europa y Asia decidieron prohibirles el ingreso momentáneamente, ya que la documentación dejó de incluir la inscripción del lugar de nacimiento. Esta modificación se aplicó en las credenciales emitidas a partir del 23 de abril de 2025.

Días atrás, los gobiernos de Francia y Alemania resolvieron restringir el ingreso de uruguayos con este pasaporte, y posteriormente se sumó Japón. En el caso de Alemania, el nuevo documento uruguayo no tiene validez ni siquiera para estancias cortas; en Francia, en tanto, el inconveniente se presenta en estadías mayores a 90 días.

Según informaron a LA NACION desde la Cancillería uruguaya, ya se avanzó con consultas “a todas las naciones” en relación con esta problemática, y afirmaron que en el país nipón “ya se están colocando visas en los nuevos pasaportes uruguayos”. “Francia dijo que se iba a resolver rápidamente la situación y, en las consultas que hicimos en Berlín, nos dijeron que lo están analizando. Nosotros cumplimos con las normas internacionales”, aseguraron en diálogo con este medio.

El pasaporte uruguayo tuvo una serie de modificaciones a partir de abril de este año.

"No recibimos ninguna señal de dificultad en el uso de los nuevos pasaportes en viajes“, insistieron desde la cartera conducida por Mario Lubetkin y ratificaron que el Gobierno “no tiene registros de uruguayos que efectivamente no hayan podido ingresar en algunos de los países que manifestaron problemas con el pasaporte".

Sin embargo, según consignaron medios locales, varios viajeros reportaron inconvenientes tras salir de Uruguay e intentar ingresar a los países que ahora rechazan el nuevo documento. Tal es el caso de Kevin Solano, un joven peruano que vive en Montevideo desde los cinco años y que fue aceptado para estudiar en La Sorbonne, la emblemática universidad pública de investigación ubicada en París.

A su vez, el embajador de Uruguay en Berlín, Stefan Duppel, publicó un mensaje al respecto en su cuenta de la red social X: “Ahora no se puede entrar a Alemania con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas”. Tampoco se aceptan solicitudes de visa con el pasaporte uruguayo nuevo, advirtió.

El posteo del embajador alemán en Uruguay. X

Desde la Cancillería uruguaya explicaron que los cambios en el pasaporte se iniciaron durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou ante la demanda de uruguayos legalizados agrupados en la ONG Todos Somos Uruguayos. “El proceso culminó en abril de 2025, cumpliendo con los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional y teniendo en cuenta los parámetros de la ciudadanía natural y la ciudadanía legal”, aseguraron.

Según señalaron desde la cartera, por el momento no hay otros países europeos que hayan expresado objeciones respecto del nuevo formato del documento, del que ya se emitieron aproximadamente 17.000 ejemplares. Por su parte, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se refirió a la polémica y explicó a qué se debe: “Tiene que ver con algún aspecto de lo que se hizo, que venía en línea con un protocolo que nos habían sugerido; siempre estamos dispuestos a cambiar si hay algo que complique la cosa”.

“Si hay algo que haya que corregir, siempre estamos dispuestos. Lo resolveremos”, subrayó.

Los cambios en el pasaporte

La creación del nuevo formato de pasaporte fue informada el pasado 15 de abril de 2025, según detalla la web del Ministerio del Interior. Este diseño introdujo dos modificaciones: en primer lugar, el título “Nacionalidad” pasó a denominarse “Nacionalidad/Ciudadanía” con el código “URY” (que representa a Uruguay) tanto para los ciudadanos naturales como legales.

Esta medida hace que tanto el país emisor del documento como la ciudadanía figuren escritos de la misma forma. “URY” es el código alfa-3 del estándar ISO 3166-1 que fue asignado a Uruguay, mantenido por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

La medida afecta a todos los ciudadanos que tengan el nuevo pasaporte.

Por otro lado, se eliminó el título “Lugar de nacimiento” de los pasaportes comunes, “al no ser considerado obligatorio según el documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional”. Esto, advirtieron, fue lo que generó el conflicto con los países extranjeros.

“Estos cambios reflejan nuestro compromiso con la mejora continua, la precisión documental y la seguridad internacional, proporcionando mayor claridad sobre el vínculo jurídico entre el portador del pasaporte y el Estado uruguayo”, señalaron desde Cancillería en su momento.

A su vez, dijeron que esto responde a “normas internacionales de Derechos Humanos relativas a la facilitación de la movilidad humana, libre circulación de identidad sin discriminación”. Además, afirmaron que los cambios realizados ya habían sido informados a todas las Embajadas en Montevideo y de Uruguay en el exterior.

Por este motivo, la canciller interina Valeria Csukasi y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, llamaron a consulta a los embajadores de Francia y Alemania en Uruguay.