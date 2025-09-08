Escenas impactantes del mayor ataque de Rusia contra Kiev y una sede de gobierno por primera vez

La mayor ofensiva aérea rusa contra Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala, con más de 800 drones y decenas de misiles dirigidos contra edificios gubernamentales y viviendas de civiles, dejó escenas impactantes.

Las imágenes difundidas por LN+ mostraron una enorme columna de humo que emanaba del techo de la sede del gobierno ucraniano y un edificio de departamentos ennegrecido y devastado tras los ataques.

La operación del Kremlin dejó cinco muertos y decenas de heridos. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Kiev derribó 747 de los 810 drones y 4 de los 13 misiles lanzados por el Kremlin.

Otros videos exhibieron a varias dotaciones de bomberos tratando de extinguir las llamas de las estructuras alcanzadas por los drones y equipos emergencia que trasladaban cuerpos de la víctimas.

Bombardeo en Kiev

Es la primera vez que Moscú ataca la sede del gobierno ucraniano. La agresión representa una escalada en la guerra y una burla a la diplomacia que en las últimas semanas parecía vislumbrar un camino hacia el fin del conflicto bélico.

Condena europea y norteamericana

Por estas horas, la Unión Europea y Estados Unidos debaten nuevas sanciones contra Rusia en Washington tras repudiar el ataque. El domingo, el presidente Donald Trump dijo que estaba listo para pasar a una segunda fase de restricciones, lo más cerca que ha estado de sugerir que prepara sanciones contra Moscú por su guerra en Ucrania.

Por su parte, el presidente del Consejo de la UE, António Costa, señaló que las nuevas sanciones se estaban coordinando estrechamente con Estados Unidos.

La nueva escalada confirmó que Moscú mantiene sus exigencias para anexar más territorio como condición para un eventual acuerdo de paz.