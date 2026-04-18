Un hombre mató a seis personas en las calles de Kiev y se atrincheró en un supermercado: fue abatido por la policía

Un hombre de nacionalidad rusa mató este sábado a seis personas e hirió a diez en Kiev, Ucrania, y causó conmoción en la ciudad. Tras los asesinatos, que ocurrieron en plena vía pública, el hombre tomó rehenes y se atrincheró en un supermercado cercano. Tras intentos fallidos de negociar con él, efectivos policiales ingresaron al local y lo abatieron.

El tiroteo ocurrió en el distrito Holosiivskyi en el sur de la capital. El hombre comenzó a disparar a los transeúntes mientras caminaba por el calle y así asesinó a cuatro personas. Al ingresar al supermercado, mató a una quinta persona.

Una sexta víctima murió en el hospital a causa de sus heridas. En paralelo, diez personas fueron hospitalizadas por heridas y traumatismos.

Tiroteo en Kiev

Videos que se viralizaron en redes sociales mostraban al tirador corriendo por las calles y acercándose a los transeúntes. Segundos después, se escuchaban disparos y se veía a las víctimas caer al suelo. Luego, en las ventanas del supermercado, se observaban manchas de sangre.

Las fuerzas de seguridad habían acordonado el local, en el que había agentes con chalecos antibalas e investigadores de la policía.

Una empleada del supermercado, Tetiana, dijo a la agencia AFP que había escuchado ruidos en el local, “como si se abrieran botellas de champán o estallaran globos varias veces”, hasta que los clientes empezaron a gritar: “¡Corran!”.

Hay seis muertos y diez heridos tras el tiroteo en Kiev Agencia AFP - AFP

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, afirmó que las unidades tácticas especiales de la policía intentaron contactar al agresor a través de negociadores, que hablaron con el agresor durante 40 minutos.

Sin embargo, los intentos fracasaron y, ante ello, los efectivos ingresaron al establecimiento. Allí, el agresor les disparó cuando intentaron arrestarlo. Fue entonces que lo abatieron.

“Tratamos de persuadirlo, sabiendo que probablemente había una persona herida dentro. Incluso ofrecimos llevar torniquetes para detener el sangrado, pero no respondió. En consecuencia, se dio la orden de neutralizarlo”, explicó el ministro, que llevaba chaleco antibalas, y dijo que el hombre portaba un arma que estaba registrada legalmente.

El tirador fue visto corriendo por las calles

Cuatro rehenes fueron rescatados durante el operativo policial.

Además, detalló que en diciembre del año pasado el hombre se había acercado a las autoridades de licencias porque el permiso de su arma estaba por vencer, y buscaba que sea probada con disparos.

“Presentó un certificado médico. También había presentado una solicitud para renovar su permiso para el arma. Eso es todo lo que podemos decir por ahora”, agregó.

Operativo policial frente al supermercado Agencia AFP - AFP

El fiscal general ucraniano, Ruslan Kravchenko, dijo que el sospechoso era un hombre de 58 años nacido en Moscú. Según los informes preliminares, “usó un arma automática”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, comunicó las novedades del asunto a través de X.

La policía rescató a cuatro rehenes en el operativo

“Me acaba de informar el ministro del Interior de Ucrania, Íhor Klimenko, sobre la eliminación en Kiev del atacante que abrió fuego contra personas. Se están aclarando todas las circunstancias. Por ahora se sabe de 5 fallecidos. Mi pésame a sus familiares y seres queridos. Hasta el momento, 10 personas han sido hospitalizadas con heridas y traumatismos. Se les está brindando toda la ayuda necesaria. Se logró rescatar a cuatro rehenes”, comentó en la red social.

Y sumó: “Confiamos en una investigación rápida. Están trabajando los investigadores de la Policía Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania. He ordenado al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional de Ucrania que proporcionen a la sociedad toda la información verificada en este caso”.

Con información de AP y AFP