España: masivo desalojo de un edificio que estaba ocupado por cientos de migrantes terminó en incidentes
Derivó en enfrentamientos con la policía; un sindicato describió al operativo como el mayor de este tipo en la historia del país
La policía española desalojó este miércoles a cientos de migrantes que ocupaban un antiguo centro de secundaria en el municipio de Badalona, en el área metropolitana de Barcelona. El fuerte operativo, considerado por sindicalistas como uno de los mayores de la historia del país, derivó en enfrentamientos entre los efectivos y los inmigrantes.
El alcalde, Xabier García Albiol, del opositor Partido Popular (PP) ordenó la recuperación de liceo B9 de Badalona luego de haber solicitado judicialmente que se vaciara el lugar. Si bien los agentes identificaron a 181 personas durante el dispositivo, de las cuáles 15 resultaron detenidas -según informó la Delegación del Gobierno en Cataluña- vivían allí unas 400 personas. Algunas habían decidido marcharse ante la inminencia del anunciado desalojo.
Albiol justificó la medida por la necesidad de luchar contra la delincuencia, que vinculó con la inmigración irregular, reclamando por deportaciones.
“Dije que echaríamos a los 400 okupas ilegales que hacían la vida imposible a los vecinos, y lo hemos hecho. Badalona no es un refugio para la ilegalidad ni para comportamientos conflictivos”, celebró Albiol, en un mensaje en X.
Fuertes críticas
El desalojo de las 400 personas que residían en el antiguo instituto generó fuertes críticas de sectores sociales por la falta de alternativas habitacionales a pocos días de la Navidad y el inicio del invierno. El sindicato representante de inquilinos locales (Sindicat de Llogateres) lo describió como el mayor desalojo de este tipo jamás registrado en España.
“Desalojar un espacio no resuelve el problema: simplemente lo desplaza”, lamentaron, por su parte, las entidades que integran la Mesa Sin Hogar de Badalona.
Jéssica Albiach, del partido de extrema izquierda Comuns, ante el Parlamento regional, expresó en sintonía: “Es una vergüenza y es una vulneración de los derechos humanos”.
Pese a los incidentes iniciales entre la política y los migrantes, luego la mayoría se fue pacíficamente llevando sus pertenencias en carros.
“Esta noche nuestro plan es dormir en la calle porque no sabemos adónde ir. Y como pueden ver, ahora mismo está lloviendo y hace frío, y no sabemos qué hacer. Vamos a tener que dormir así; es muy duro”, dijo Boubacar, uno de los desalojados en diálogo con Reuters.
El masivo desalojo tiene lugar en media de una aguda crisis de vivienda en España caracterizada por el encarecimiento progresivo del alquiler de viviendas, la escasez de oferta (especialmente de vivienda social), el auge del alquiler turístico y el gran déficit de construcción. La problemática ha provocado un malestar generalizado que se cristalizó en diferentes manifestaciones en las principales ciudades del país.
