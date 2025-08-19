Estados Unidos despliega destructores cerca de Venezuela y Maduro responde con “fusiles y misiles” para sus milicias

CARACAS.- El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con tres destructores con misiles guiados Aegis en la costa de Venezuela.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”, dijo Maduro en un acto transmitido por la TV, al ordenar “tareas” contra “la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” de Estados Unidos contra Venezuela.

Nicolás Maduro JUAN BARRETO� - AFP�

La milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Aunque evitó referirse abiertamente al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de “refrito podrido” de amenazas.

“Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia”, celebró Maduro

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas”.

Trump ha querido utilizar las fuerzas militares para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas Reuters

“¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela", dijo. “Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”, remarcó Maduro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apeló el martes a la Constitución de su país y a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos al ser consultada sobre el despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela.

La mandataria, al ser consultada en su conferencia de prensa diaria sobre el despliegue militar y las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos respondió: “No al intervencionismo” y refirió además otros principios normativos contenidos en la carta magna mexicana.

“Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias” y esgrimió que siempre todo se resuelve con diálogo.

Despliegue de EE.UU.

Tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron el lunes dos fuentes informadas sobre el asunto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha querido utilizar las fuerzas militares para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas por la Casa Blanca como organizaciones terroristas globales.

Las fuentes dijeron que los barcos son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Un funcionario estadounidense dijo a la agencia Reuters que, en total, se espera que alrededor de 4000 marines e infantes de marina se comprometan con los esfuerzos de la administración Trump en la región sur del Caribe.

Los buques enviados a las costas de Venezuela son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el compromiso adicional de activos militares en la región más amplia incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

El funcionario dijo que el proceso duraría varios meses y que el plan era que operaran en espacio aéreo internacional y aguas internacionales.

Los activos navales pueden utilizarse no sólo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma una decisión, añadió el funcionario.

La administración Trump en los últimos meses ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza y contra el narcotráfico.

La Casa Blanca designó al Cártel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales en febrero, al tiempo que intensificaba la aplicación de leyes migratorias contra presuntos miembros de bandas.

El ejército estadounidense ya ha estado incrementando su vigilancia aérea de los cárteles de la droga mexicanos para recopilar inteligencia para determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades.

Según informes, el ejército estadounidense también ha desplegado varios buques en el sur del Caribe.

“También estamos desplegados en todo el Caribe... en nuestro mar, en nuestra propiedad, en territorio venezolano”, declaró el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Además, la administración Trump informó que aumentará a 50 millones la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Maduro, acusado por la justicia de Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico.

La fiscal general, Pam Bondi, anunció este aumento a principios de agosto, y subrayó la determinación de Estados Unidos en llevar a Maduro ante la justicia. Según Bondi, “hoy, el Departamento de Justicia y el Estado están anunciando una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”.

Agencias AFP y Reuters